Atomix Awards 2020 – Los 20 mejores juegos del año

2020 ha sido un año sumamente complicado para todos nosotros. El encierro y el cambio de muchos de nuestro hábitos nos ha puesto a verdadera prueba, una que probablemente habríamos fallado rotundamente si no hubiera sido por nuestros amados videojuegos. A pesar de todos los inconvenientes que la pandemia generó, la industria simplemente no paró y a lo largo de los últimos 12 meses, constantemente nos entregó fabulosas experiencias que justamente servían como válvulas de escape en estos difíciles momentos. Desde interesantes propuestas independientes, hasta impresionantes producciones AAA, el medio una vez más ha demostrado su valía e importancia para nuestra sociedad. A continuación te presentamos a los que para nosotros, fueron los 20 juegos más destacado de este alocado año.

Ori and the Will of the Wisps

Desde que hace cinco años tuvimos la gran oportunidad de disfrutar de Ori and the Blind Forest en el Xbox One, sabíamos que la gente de Moon Studios contaba con un talento especial para interpretar al género de los Metroidvania. La espera fue sumamente extensa y hasta un poco extenuarte gracias a los constantes retrasos, pero sin duda alguna valió por completo la pena. Ori and the Will of the Wisps es una mágica aventura que supera en cada uno de los apartados a su antecesor, cosa que se veía francamente complicada. Una memorable historia llena de grandes momentos, música y arte de alarido, así como por supuesto, controles perfectamente bien logrados y creativas mecánicas, hacen de este título uno de los que más recordamos de este año, y que seguramente seguiremos recordando dentro de un buen tiempo en el futuro.

DOOM Eternal

El regreso que la serie tuvo hace cuatro años, nos dejó más que claro que a pesar del paso del tiempo y claro, del staff que compone al estudio, id Software sigue siendo este desarrollador que de alguna u otra forma consigue cautivarnos con su trabajo. Una secuela para DOOM de 2016 era inminente, pero no pensamos que fuera a tomar tanto tiempo. Una nube se comenzaba a colocar sobre este nuevo proyecto gracias a sus retrasos y a que por supuesto, Bethesda no estaba pasando por el mejor de los momentos. Finalmente llegó el día y le pudimos poner las manos encima a DOOM Eternal. Vaya que toda esa espera valió la pena, pues se nos estaba entregando al que probablemente, sea el FPS más destacado de la ahora pasada generación, además de uno de los más grandes exponentes de todos los tiempos. La manera en la que sus mecánicas fueron refinadas, es algo no nos toca ver muy seguido.

Animal Crossing: New Horizons

Justo cuando todo el desastre de la pandemia comenzaba a hacer estragos en nuestra región, forzando a muchos de nosotros a optar por el encierro, Nintendo, casi como si lo hubiera planeado, lanzaba un juego que parecía haber sido hecho justo para un momento como aquel. Animal Crossing: New Horizons se convirtió en todo un fenómeno social por la manera en la que nos transporta a un mundo en el que básicamente todo está bien, y en el que nuestras preocupaciones se reducen a embellecer nuestro pueblo habitado por todo tipo de animales. Lo mejor de todo este asunto fue el factor de multijugador, con el cual, se nos permitía visitar las islas de nuestros amigos para pasar un gran rato viendo su trabajo, intercambiando recursos y demás elementos. Sí, éste fue un juego que nos acercó en un momento en el que nos debíamos de separar por nuestra propia seguridad.

Resident Evil 3

Era totalmente obvio que luego del grandísimo resultado que se consiguió con el remake de Resident Evil 2, Capcom seguiría por este camino con más de las entregas principales de su serie estrella. Lo lógico se cumplió y Resident Evil 3 apareció con un importante lavado de rostro que nos llevó de regreso a todo el terror de las calles infestadas de muertos vivientes de Raccoon City. El RE Engine fue puesto de nueva cuenta a prueba y por supuesto, volvió a demostrar ser una de las tecnologías más destacadas de todas la industria, haciendo lucir aquellos escenarios del primer PlayStation, como auténticas obras de artes llenas de detalle. Ni qué decir de la tensión y terror de escuchar de nueva cuenta al icónico Nemesis persiguiéndonos para acabar con nosotros. Solo nos queda esperar para saber cuál será el siguiente Resident Evil que reciba este tratamiento.

Final Fantasy VII Remake

Meterse con los grandes clásicos de este medio siempre es un riesgo sumamente importante, el cual, se ve considerablemente amplificado si uno toma a uno de los juegos más icónicos de todos los tiempos. Final Fantasy VII Remake parecía ser un fuera de serie desde que se mostró, pero cosas como el hecho de que la aventura original sería dividida en más de un juego, así como los fuertes retrasos en el proyecto, lo comenzaron a convertir en una importante incógnita. Para fortuna de todos nosotros, Tetsuya Nomura y todo el equipo de Square Enix lograron sacar adelante todo este asunto, presentándonos un RPG de verdadero alarido que además de llenarnos de nostalgia, proponía un montón de nuevas ideas y conceptos para todo el género. La aproximación que se le dio a este viejo juego, simplemente nos ha dejado más que ansiosos por ver qué es lo que nos depara en la segunda parte de esta gran historia.

Streets of Rage 4

Sega está lejos de aquellos tiempos en los que era uno de los principales protagonistas de este medio. Por supuesto, su nutrido legado está intacto, pero muchas de esas series que lo componen, están prácticamente en el olvido. A pesar de lo anterior, tenemos a desolladores domo Lizardcube y compañía, dispuestos a tomar riesgos para traer de vuelta a esos grandes clásicos con los que crecimos. Así es, por más extraño que esto pueda sonar y luego de más de dos décadas sin un título nuevo, Streets of Rage apareció con una cuarta entrega totalmente nueva que nos recordó por qué su nombre es tan importante pero sobre todo, por qué es que los beat em’ up de dos dimensiones, son tan increíblemente divertidos. Además de una dirección de arte de alarido y gráficas simplemente impresionantes, Streets of Rage 4 es un juego con refinados controles y mecánicas que hacen que soltarlo, sea muy complicado.

The Last of Us: Part II

La importante prueba. Después de haber cerrado la era del PS3 con uno de los juegos más aclamados de la historia, era momento de hacer lo propio en el PS4. Todas las miradas estaban puestas sobre The Last of Us: Part II, juego que buscaría continuar con la gran historia que su antecesor nos había contado. Demostrando de nueva cuenta el inigualable talento de Naughty Dog, esta segunda parte del relato protagonizado por Ellie y Joel, nos sacudió hasta los huesos por su intensa narrativa que por supuesto, fue expandida de una forma muy considerable, tomando importantes riesgos que no tardaron por incomodar a los más conservadores. Además, el juego llevó los limites de muchas tecnologías hacia nuevos horizontes y de paso, refinó sus mecánicas de juego en algo que no nos había tocado ver. Uno de esos viajes que han quedado grabados en nuestras memorias para siempre.

Ghost of Tsushima

Después de haber sido uno de los estudios que prácticamente abría el periodo de vida del PS4, Sucker Punch se encerró por básicamente toda la generación para trabajar en su nuevo proyecto, uno que todos veíamos de reojo pero que no sabíamos bien cómo juzgarlo. Finalmente llegó el momento y Ghost of Tsushima se lanzó al mercado, tomando muchos elementos de los juegos de mundo abierto moderno para agregar encima ideas completamente nuevas. Recorrer el Japón feudal nunca había sido tan especial gracias a una dirección de arte que pocas veces nos toca ver dentro del medio. Si a todo esto le agregas un sistema de combate sumamente divertido que de verdad te hacía sentir como un guerrero Samurai, tienes como resultado a uno de los juegos más destacados de este año que incluso, llamó la atención de muchas personas que no suelen consumir este medio.

Paper Mario: The Origami King

La aproximación que Mario ha tenido hacia los RPG siempre ha sido muy interesante y hasta contrastante. Después de haber nacido como una respuesta a la separación de Nintendo y Squaresoft tras el legendario Super Mario RPG, Paper Mario ha tomado toda clase de riesgos a lo largo de su historia que le han dado un sabor muy especial como serie. A pesar de que nunca ha sido el gran vendedor de copias, en este 2020, Nintendo decidió lanzar una nueva entrega para el exitoso Switch. De nueva cuenta, Paper Mario: The Origami King cambió la manera en la que funcionan los RPG por turnos, sobre todo el tema del combate, añadiendo un importante factor de puzzle a toda la ecuación. La buena noticia es que el experimento resultó muy bien, además de que el sentimiento de aventura y descubrimiento, lo convirtieron en uno de esos indispensables de este año.

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Tras su separación de Konami, Koji Igarashi decidió tomar el control de su propio estudio para continuar, indirectamente, con el enorme legado de una serie tan importante como Castlevania. Uno de sus proyectos paralelos fue apoyado por los siempre geniales Inti Creates, los cuales, hace un par de años decidieron llevarnos de regreso a las épocas doradas en 8 bits de los Belmont con algo llamado Bloodstained: Curse of the Moon, juego que encantó y que para nuestra fortuna, este año recibió a una secuela verdaderamente excelente. Bloodstained: Curse of the Moon 2 no se olvidó de lo que había hecho genial a su antecesor, pero tampoco perdió de vista que debía de proponer un par de ideas nuevas. Con personajes totalmente diferentes y un considerablemente aumento en su dificultad, este juego es simplemente imperdible para todos los amantes del gaming clásico.

Hades

Supergiant Games se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos de todo el medio. Desde Bastion y pasando por cosas como Transistor, los de California han levantado la mano de una forma muy importante para ser uno de los grandes estandartes de la escena independiente de desarrollo de juegos. Por todo esto, su nuevo proyecto que por cierto, ya llevaba un tiempo siendo disfrutado por algunos en sus fases previas, generaba una emoción especial. Vaya sorpresa la que nos llevamos cuando comenzamos a jugar Hades y nos dimos cuenta que de alguna manera, el pequeño estudio se había superado otra vez, cambiando por completo la forma en la que veíamos a los juegos de acción isométricos que generan niveles de manera procedural. Ni qué decir de su gran historia y deslumbrarte dirección de arte.

13 Sentinels: Aegis Rim

Vanillaware es uno de los desarrolladores japoneses más especiales. Obras como Odin Sphear, Muramasa y Dragon’s Crown entre muchas otras, hacen de George Kamitani uno de las grandes personalidades del medio. En este 2020, dicho estudio tomó un nuevo camino en todo sentido, ahora abordando temas sumamente profundos de ciencia ficción con una narrativa no lineal que te volará la mente, además de que en términos de gameplay, tenemos que 13 Sentinels: Aegis Rim es una mezcla entre point & click de aventura, y un RPG táctico. Sí, algo que podría sonar bastante extraño que pero que funciona mucho mejor de lo que se podría pensar. Si estás con humor de que te cuenten una gran historia increíblemente bien escrita que en más de una ocasión te causará preguntas existenciales, así como de jugar un profundo juego de aventura con combate táctico, este juego es una de las mejores opciones que tendrás a la mano en este loco año.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Lo mejor que le pudo haber pasado a series como Spyro y Crash, fue haber caído en manos de Activision. El gigantesco publisher ha demostrado en más de una ocasión, tener toda la intención de que estas mascotas de los noventa regresen a la vida de la mejor manera posible. Después de la gran colección de sus primeros tres juegos y claro, el remake de CTR, se decidió que era tiempo de que el famoso marsupial finalmente tuviera otro juego completamente nuevo de su línea principal. Así, la gente de Toys for Bob tomó la complicada tarea y nos entregó Crash Bandicoot 4: It’s About Time, juego que trae de vuelta a la fórmula clásica que nos enamoró hace ya tantos años y a la vez, una visión muy moderna de cómo es que deberían de funcionar los juegos de plataformas en estas épocas. Verdaderamente interesante cómo fue que este estudio igualó el trabajo del legendario Naughty Dog y en ciertos momentos, lo superó.

Astro’s Playroom

Estrenar una consola es algo verdaderamente especial. A pesar de todo el desorden que vivimos en este 2020 y contra todo pronóstico, la nueva generación sí llegó a tiempo. Sin lugar a dudas, una de las grandes características del PS5 es la tecnología háptica y de gatillos adaptables con las que cuenta el DualSense, control que en cuanto lo comienzas a usar, sabes que estás ante algo genuinamente nuevo. Simplemente no hay mejor manera de estrenar tu nuevo PlayStation que con Astro’s Playroom, juego incluido en toda consola que funge como demostración de todas las capacidades de este mando. Además de todo esto, tenemos un bellísimo platformer en tres dimensiones que es una enorme fiesta para celebrar toda la historia y legado de la marca. Uno de los momentos más mágicos del gaming se dio justamente cuando estrenamos nuestros PS5 junto al pequeño Astro.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Hace ya dos años, Insomniac Games demostró que no solo Rocksteady tenía la capacidad de hacer grandes juegos de súperheroes. Marvel’s Spider-Man fue una maravillosa aventura que evidentemente, se debía de expandir. Aplicando una medida muy parecida a lo que pasó con Uncharted 4 y Uncharted The Lost Legacy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales aparece como un juego perfecto para conocer más de este universo de nuestro arácnido favorito. El trabajo que se hizo con este título es igual o mejor que lo de su antecesor, mostrando el rostro de un nuevo Spider-Man que sin duda estuvo a la altura del reto. Además, Miles Morales fue utilizado para darnos el primer vistazo de las capacidades gráficas del PS5, aunque claro, también es una experiencia que puedes disfrutar sin problemas en tu viejo PS4.

Sackboy: A Big Adventure

El corte que los juegos First Party de PlayStation han tenido desde hace unos años, tiene mucho que ver con experiencias cinemáticas altamente realistas, asunto que por supuesto, ha funcionado perfectamente y le ha dado una identidad a la marca que muchos quisieran. A pesar de lo anterior, habemos quienes también quisiéramos ver un rostro más juguetón que tal vez no se tomara las cosas tan en serio, asunto que se vio cubierto con el maravilloso Sackboy: A Big Adventure, platformer en tres dimensiones desarrollado por la gente de Sumo Digital, que nos recuerda mucho a cosas como Super Mario 3D World gracias a su fabuloso diseño de niveles y a que en cada una de sus esquinas, te topas con una idea fuera de este mundo. Juego ideal para disfrutar con más personas dentro de tu casa y que además, aprovecha bastante las impresionantes capacidades del DualSense. Ojo, también es un título con versión para el PS4.

Demon’s Souls

Sin lugar a dudas, uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Durante la era del PlayStation 3, FromSoftware apareció casi de la nada con una propuesta que vino a revolucionar la forma en la que se pensaban los RPG de acción, al punto de que bien podríamos decir, terminó creando un nuevo subgénero que ahora conocemos como Souls Like. A pesar de su importancia, dicho título no había salido de la consola en la que vio la luz, asunto que cambió en este 2020 cuando gracias a Bluepoint Games, se convirtió en una de las exclusivas de lanzamiento para el PlayStation 5. Sobra decir que el trabajo que se hizo con este remake es simplemente espectacular, pues todos sus visuales, animaciones y épica música, fueron retrabajados para darles un look moderno que lo hacen sentir como un verdadero juego de siguiente generación. Si nunca le has dado la oportunidad a la serie de Hidetaka Miyazaki, ahora es cuando.

Immortals: Fenyx Rising

Sabemos bien que los juegos de mundo abierto de Ubisoft llevan ya un buen tiempo sintiéndose gastados y con poco qué aportar. No es como que sean malos juegos, simplemente su estructura es algo que nos tiene un tanto agotados, esto sin mencionar que su temática suele ser muy parecida entre sí. Como un auténtico vaso de agua fresca, la gente de Ubisoft Montreal nos entregó este año Immortals: Fenyx Rising, una aproximación a los mundos abiertos bastante diferente a la norma de este publisher y que en general, tiene un rostro mucho más juguetón que no se toma tan en serio a si mismo. Las comparaciones con The Legend of Zelda: Breath of the Wild son inevitables, pues en efecto, es un juego que toma mucho de aquel épico título. Gran diseño de puzzles, divertida historia y un mundo lleno de vida, hacen de esta propuesta una que no deberías de pasar por alto.

Yakuza: Like a Dragon

Una de esas series que pueden no vender tanto en nuestra región pero que indudablemente, levantan muchísima pasión entre los fans. Dando un giro completamente distinto a lo que son los juegos de la franquicia principal, Yakuza: Like a Dragon apareció con una propuesta completamente fresca y diferente, la cual, tomaba el fuerte riesgo de hacer de lado el brawling, para apostar por convertirse en un RPG por turnos. Sí, a todos nos dio miedo que el experimento no saliera como se esperaba, pero para fortuna de todos nosotros, Sega supo perfectamente cómo hacer que esta aventura se sintiera fresca y diferente, pero la vez completamente conocida y como parte del universo de Yakuza. Además, su formato de semi mundo abierto se mantuvo y una vez más, se consiguió que de verdad nos sintiéramos recorriendo las calles de una clásica urbe japonesa.

Cyberpunk 2077

La gran promesa de este año. Luego de haber pasado casi una década en desarrollo y de claro, sufrir un sin fin de retrasos, CD Projekt Red finalmente lanzó su nueva propuesta de RPG. Dejando de lado toda la polémica y hasta drama que rodeó principalmente a las versiones de consolas base de pasada generación, te podemos decir que Cyberpunk 2077 es un viaje inolvidable y que sí, viene a proponer un montón de cosas para lo que es el género al que pertenece. Simplemente no se nos ocurre un mundo más inmersivo, detallado y lleno de vida que lo que se logró con Night City, lugar que cumple con creces el objetivo de transportarte a una ciudad futurista habitada por una población que está al borde del colapso. Encima de todo esto tenemos una memorable historia plagada de grandísimos sidequests, así como un profundo sistema de personalización y combate.