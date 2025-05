¿Qué tal está Sea of Stars: Throes of the Watchmaker?

De un RPG mágico

Sabotage se convirtió en toda una estrella del medio cuando hace unos años, ponía sobre la mesa toda la propuesta de The Messenger, juego que en un inicio podría parecer como un bonito tributo a Ninja Gaiden y no mucho más, pero que cuando llegas a la mitad y viene toda la sorpresa de pasar de gráficas en 8 bits a 16 bits y ahora ser un Metroidvania, te podías dar cuenta de que esta desarrolladora tenía algo verdaderamente especial. Para su siguiente gran proyecto decidieron tomar el camino de los RPG por turnos, esto en un intento por regresarnos a la época dorada del género allá en tiempos del Super Nintendo. Sea of Stars pasó a convertirse en uno de los mejores juegos de 2023 y ahora, está de vuelta con una expansión completa que por cierto, será totalmente gratis… sí, leíste bien.

Relojero y… ¿circo?

Luego del par de actualizaciones que ha recibido el juego para refinar algunos de sus sistemas y agregar la posibilidad de jugar en modo cooperativo, Sabotage está listo para cumplir la promesa de lanzar la primer gran expansión de su aclamado juego. Sea of Stars: Throes of the Watchmaker se planta como una visión conocida de todo el concepto de esta experiencia, pero con ciertos cambios sumamente agradables que sobre todo, creo que están dirigidos a quien luego de acabar la aventura principal, se quedaron con ganas de mucho más.

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker toma un evento que se quedó sin resolver durante el quest del juego principal. Seguramente recordarás que antes de pasar a lo que se podría considerar la fase final de nuestra aventura, el consejo de gigantes no entiende por qué es que Keenathan se presenta como tal, pero igual lo dejan pasar. En este DLC nos enteramos de que Keenathan en realidad no se llama así, lo que abre un enorme cuestionamiento. Teaks, personaje al que probablemente recuerdes como la historiadora del grupo, propone que la Watchmaker es quien los puede ayudar, quien acepta, no sin antes pedirnos ayuda con un pequeño problema que tiene.

Los Solstice Warriors no tienen más opción que ayudarla, adentrándose en una de sus creaciones que básicamente se ha salido de control y ha sido tomada por una fuerza desconocida. Ahí te topas justamente con toda la temática de Throes of the Watchmaker, la cual, mezcla de una manera sumamente especial todos estos conceptos de mecánica de relojería, con lo que es un circo. Me encantaría contarte mucho más al respecto, pero te estaría arruinando un montón de sorpresas. Lo que te puedo decir es que a nivel de historia y de presentación audiovisual, este DLC cumple de una gran forma.

¿Cómo accede uno a este DLC? ¿Es necesario haber acabado Sea of Stars para poder disfrutar de Throes of the Watchmaker? Lo primero que hay que decir es que estamos ante contenido totalmente pensado para quienes en efecto, ya acabaron el juego principal. Como ya te lo contaba, el quest se abre poco antes de saltar a la última fase de la aventura, por lo que al menos debes de estar en ese punto para poder acceder a todo lo nuevo. Una vez que llegues ahí, recibes un mensaje en una botella que te informa de todo el conflicto con Keenathan para poderte mover a esta nueva zona con la Watchmaker. Lo anterior se ve acompañado por una dificultad marcadamente elevada a la cual es un tanto complicado ajustarse luego de tanto tiempo de no jugar, por lo que te recomiendo darte una vuelta por el juego normal antes de entrar a toda esta expansión.

Dicho lo anterior, te cuento que Throes of the Watchmaker es justo lo que uno esperaría de una expansión, es decir, más de lo que ya habíamos disfrutado. Claro que eso no quiere decir que no haya cambios. Indudablemente, el más importante tiene que ver con que Valere y Zale, nuestros valientes guerreros del solsticio, cambian por completo sus clases. Verás, sus aventuras con la relojera no inician de la mejor forma, por lo que son capturados y despojados de sus poderes, esto para recibir nuevas habilidades. Por su parte, Valere se transforma en una especie de malabarista, mientras que Zale es ahora trapecista, todo esto en línea con la temática de circo que tiene el DLC. No es como que el core gameplay cambie ni mucho menos, pero sí hace sentir completamente frescos a los protagonistas en términos de cómo es que se juegan. Por supuesto, también puedes esperar enemigos completamente nuevos que incluyen varios enfrentamientos de jefes.

Sobre la estructura de toda esta nueva área igualmente puedes esperar algo bastante familiar en donde se mezclan partes completamente enfocadas al combate, con otras más hacia la exploración y la solución de puzzles. De hecho, te diría que sobre todo al inicio sentirás esta expansión más cargada de los muy bien diseñados puzzles por los que Sea of Stars se caracterizó. No deja de asombrarme la enorme calidad que tiene Sabotage al momento de diseñar escenarios y hacer que cada paso que des, se sienta interesante y muy divertido. Todo lo anterior se ve altamente amplificado con Throes of the Watchmaker.

Y a todo esto ¿cuántas horas de juego extra ofrece Throes of the Watchmaker? Pues bien, a pesar de que depende de tu propio ritmo y sobre todo, la forma en la que abordes la elevada dificultad de este DLC, puedes esperar entre ocho y 10 horas, tiempo que me parece más que adecuado para este tipo de contenido. Vale la pena recordar que la aventura principal de Sea of Stars tampoco era demasiado larga, quedando alrededor de las 30 horas.

Increíble que sea GRATIS

Me vuela la mente que en tiempos en los que vivimos, exista algo como Throes of the Watchmaker, al cual, todos los que tengan una copia de Sea of Stars en cualquiera de las plataformas para las que se lanzó, podrán acceder sin pagar un solo centavo. Justo en una era en la que los desarrolladores no hacen más que buscar nuevas formas para sacar algo de dinero extra del consumidor, aparece alguien como Sabotage para decir “acá les va esta increíble expansión a manera de regalo a todos los que nos apoyaron”.

¿Lo recomendamos? Pero por supuesto. El simple hecho de regresar a toda la magia de Sea of Stars ya era suficiente, y encontrarnos con una expansión en toda la extensión del término, no hace más que alegrar a nuestros corazones. Por supuesto, si has cometido el pecado de no haber jugado este maravilloso título indie, ahora es uno de los mejores momentos para hacerlo, pues junto con Throes of the Watchmaker, tenemos a una de las experiencias más completas con las que uno se pueda topar hoy en día.