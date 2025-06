Switch 2 Pro Controller ¿Vale la pena?

Los mandos de Nintendo

La historia de Nintendo es verdaderamente inmensa. Desde sus inicios a finales del siglo XIX como fabricante de cartas y juguetes, hasta el emporio que es hoy en día, la casa de Mario se ha convertido en todo un ícono no solo de la industria del gaming, sino de la cultura popular a nivel mundial. Para lograr lo anterior se han hecho toda clase de esfuerzos y productos que marcaron generaciones, estando como uno de sus más reconocibles, los controles que acompañan a cada una de sus consolas de sobremesa. La imagen de un mando de NES, por ejemplo, es una que casi cualquiera reconoce inmediatamente. Por tal motivo, cada vez que se lanza una nueva plataforma, existe especial interés por los mandos que incluirá. En esta ocasión, además de los nuevos Joy-Con, una versión renovada del Pro Controller engalana el lanzamiento de Switch 2.

Como videojugadores nos hemos vuelto especialmente complejos, pues ahora le damos una enorme importancia a cosas que hace unos años, ni siquiera cruzaban por nuestras mentes. Una de ellas es el diseño de los mandos que vamos a usar para interactuar con nuestros amados videojuegos. Ese pedazo de hardware que hace las veces de vínculo entre nosotros y mundos imposibles, es mucho más importante de lo que algunos podrían pensar, por lo que hacer un gasto extra por algo más “premium”, siempre está a consideración. A pesar de su enorme tecnología y mejoras respecto al modelo anterior, los Joy-Con del Switch 2 no son del gusto de todos, dando paso a la alternativa del nuevo Pro Controller de Nintendo… pero ¿Vale la pena?

Por lo premium

Desde el lanzamiento del primer Switch hace ya ocho años, nunca tuve mayor problema con sus Joy-Con. Sobre todo colocándolos en el soporte incluido en la consola para darles un sentimiento más de mando tradicional, me parece que siempre fueron una opción viable para jugar. Por supuesto, en el caso de personas con manos muy grandes, lo anterior salió volando por la ventana en un abrir y cerrar de ojos. Con el rediseño de estos controles en Switch 2 la cosa mejoró, pero seguramente estarás de acuerdo en que si bien, lo anterior tiene sentido, siempre faltó un poco más, algo más cercano a lo que es un control como tal. Nintendo comprendió esto desde la era del Wii y Wii U en la que vaya que se experimentó si de mandos hablamos, dando la opción de los llamados Pro Controller.

Desde su lanzamiento, Switch 2 está recibiendo como uno de sus principales acompañantes a un Pro Controller totalmente nuevo. La realidad es que el del primer Switch siempre fue un sensacional mando que no dejé ni pienso dejar de usar, pero algo nuevo siempre se agradece, y vaya que eso sucede en cuanto le pones las manos encima al más reciente miembro de la familia. Lo primero que sentirás es ese increíble acabado mate muy suave al tacto y que claro, es igual o sumamente parecido al que tiene la consola como tal. Lo segundo es su muy ligero peso y perfecta ergonomía, así como botones que son fáciles de encontrar y de presionar.

Verás, una de las cosas que se han perseguido últimamente con los llamados controles premium, es agregarles peso para justamente hacernos sentir que estamos sosteniendo una pieza de tecnología cara, sin embargo, esto impacta de manera general al confort, sobre todo si hablamos de sesiones largas de juego. Apostando al contrario de lo que ha hecho PlayStation y Xbox en este ámbito, Nintendo decidió que su nuevo Pro Controller fuera más ligero que el anterior, pasando de 246 gramos a 235 gramos. Puede que 11 gramos no suene como la gran cosa, pero créeme que se pueden sentir. Sostener el nuevo Pro Controller diseñado por la compañía de Kioto, es como tener una nube entre tus manos y no, para nada le reduce ese sentimiento de producto premium.

Otro de los detalles más fáciles de detectar es la suavidad de sus sticks análogos. No sé cómo lo lograron pero mover estas palancas se siente como si estuvieran flotando. Seguro sabrás que en cualquier mando cuando mueves los sticks a cualquiera de sus límites, se puede generar algo de fricción con el propio cuerpo del control. Acá para nada es el caso. Parece ser que Nintendo no apostó por el famoso Hall Effect para reducir al máximo la posibilidad del infame drifting, problema con el cual, recordemos, el Pro Controller del primer Switch nunca se tuvo que enfrentar. Estoy seguro de que acá tendremos algo muy similar.

Los botones traseros son otras de las novedades de este hardware. Siguiendo la tendencia de la industria, Nintendo agregó un par de botones extra en la parte trasera del mando conocidos como GL y GR. ¿Para qué sirven? Para lo que tú quieras. Estos botones pueden ser configurados para replicar la función de cualquier otro botón. Por ejemplo, en Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, yo puse GL para correr en lugar de presionar el stick izquierdo, mientras que GR es el botón de dirección hacia arriba para usar los ítems para recuperar salud. El proceso de personalización de estos botones es sumamente simple a través del menú lateral de la consola cuando dejas presionado el botón de Home.

Sumado a lo anterior, tenemos la integración del HD Rumble 2, característica a la que increíblemente, Nintendo no ha hecho referencia en ninguno de los materiales promocionales de Switch 2. Si te gusta todo el tema de la vibración en controles, este punto en particular te encantará tanto de los nuevos Joy-Con, como de este Pro Controller. ¿Y la batería? Al igual que su antecesor, este mando brilla intensamente en las horas que te da de juego. Evidentemente todo dependerá del título con el que lo utilices, pues el tema de la vibración impacta fuertemente en la duración, pero de manera regular, te puedo decir que fácilmente llega a dar 40 horas sin las necesidad de conectarlo para recargar su pila. Una verdadera maravilla.

¿Quejas? Sí, tengo una muy puntual. Si me lo preguntaran, me habría encantado que Nintendo se fuera por el camino de gatillos análogos con profundidad, mismos que son muy útiles para juegos de carreras y de disparos como bien lo ha demostrado la industria en los últimos 10 ó 15 años. No es que los ZR y ZL del Pro Controller sean malos ni mucho menos, solo que no te dejan por ejemplo, acelerar en un auto a medio gas. Ni hablar, no todo puede ser perfecto.

¿Verdaderamente necesario?

Entiendo perfectamente que la idea de hacer otro gasto sumado a todo lo que fue dar el salto a Switch 2, incluido el precio de nuevos juegos, es algo que no se nos antoja demasiado, sobre todo considerando que estamos hablando de una pieza de hardware no esencial de $85 dólares que se vende en México en un precio sugerido de $2,300 pesos, a veces más por la falta de disponibilidad. Quiero recalcar el término “no esencial” que acabo de usar. A lo que me refiero es que en efecto, no es algo mandatorio tener un Pro Controller para empezar a disfrutar de tu nueva consola, pero te diría que es algo necesario que indudablemente debes de considerar. Tal vez no inmediatamente, pero sí dentro de un futuro cercano.

Nintendo está entregando lo que parece ser un más que digno sucesor al súper adorado Switch, el cual, llega con importantes acompañantes a los que indudablemente vale la pena echarles un ojo. Te diría que dentro de todos ellos, el Pro Controller oficial debería de estar en lo más alto de tu lista de prioridades. Sí, así de bueno es. Incluso te diría que se está convirtiendo en uno de mis mandos favoritos de todos los tiempos.