Crean juego de la película de Super Mario Bros.

Poco sabemos sobre el futuro de Mario en el Nintendo Switch 2. Es obvio que la compañía japonesa se encuentra trabajando en una nueva entrega de esta serie, la cual rumores han señalado podría estar disponible a finales del 2025. Sin embargo, un fan tiene una idea interesante, puesto que ha creado el concepto para un juego de Super Mario inspirado en la película de Illumination.

Aunque originalmente este proyecto fue compartido como una broma del 1 de abril, el usuario conocido como King Bob creó un video en donde nos muestra cómo se vería un videojuego de The Super Mario Bros. Movie, en donde se puede apreciar un diseño para el plomero muy similar al que Illumination nos presentó en el 2023.

Considerando el éxito de la película, no sería una sorpresa descubrir que Nintendo al menos consideró la posibilidad de crear un juego tomando como punto de partida el trabajo de Illumination. Aunque por el momento no hay algo confirmado, muchos esperan que en algún punto del 2025 esté disponible una nueva entrega de Super Mario, la cual se especula pueda ser una aventura en 3D y expandir lo que vimos tanto en Super Mario Odyssey como en Bowser’s Fury.

Por el momento solo nos queda esperar para ver qué planes tiene Nintendo para el plomero. Junto a esto, parece que el equipo de Super Mario Odyssey es el mismo de Donkey Kong Bananza, por lo que su siguiente juego aún estaría a un par de años de distancia. En temas relacionados, este sería el nombre de The Super Mario Bros. Movie 2. De igual forma, esto es lo que se espera de Mario Kart World.

Nota del Autor:

La idea de un juego de The Super Mario Bros. Movie no es mala, pero es claramente una dirección que no tomaría Nintendo. Para ellos, la creatividad es algo muy importante, y el hecho de que esta versión del plomero azul fue creado por un estudio de animación, seguramente los aleja de la posibilidad de hacer esto una realidad.

Vía: King Bob