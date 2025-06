¿Qué tal está Cyberpunk 2077 en Switch 2?

Historia de redención

La historia de Cyberpunk 2077 es una de las más especiales y seguramente, será de las más recordadas en toda la historia del medio. Luego de años de elevar el hype hasta las nubes, CD Projekt Red decidió cerrar el complicado 2020 con el más que esperado estreno de su nueva propiedad intelectual, la cual, apareció en un estado técnico muy cuestionable. Sobre todo en cosas como su versión de PS4 y Xbox One, el título era casi injugable. El linachamiento mediático no se hizo esperar, sin embargo, el estudio polaco se mantuvo firme y poco a poco, fue arreglando un producto que claramente no estaba listo para llegar al mercado cuando lo hizo hasta alcanzar la redención. La realidad es que el juego lleva ya dos o tres años en un excelente estado, pero su pasado siempre lo perseguirá. Ahora, en un intento por demostrar lo bien que están las cosas, el muy exigente FPS y RPG llega como uno de los juegos de estreno de Switch 2 para poner a prueba las verdaderas capacidades técnicas de la nueva consola de Nintendo.

Todos sabemos que prácticamente desde la era del Wii, Nintendo decidió abandonar la carrera de ver quién podía poner en el mercado el hardware dedicado a videojuegos más potente, apostando por tecnología menos avanzada pero dándole un giro que la hiciera sentir nueva. Dicha filosofía ha dado grandes resultados de manera general, pero con Switch 2, se tomó la determinación de si bien, no ir por el llamado high end, sí entregar un aparato mucho más capaz y acorde a los estándares actuales. Evidentemente sigue siendo muy pronto para hablar sobre los alcances reales de la nueva plataforma, no obstante, en este periodo de lanzamiento, ya tenemos algunos títulos que la ponen a prueba como por ejemplo, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. ¿Cómo le fue corriendo al muy demandante título de CD Projekt Red?

¿Todo el poder de Switch 2?

Como te decía hace unos momentos, sigue siendo muy pronto para conocer el verdadero alcance del hardware que Nintendo está lanzando. Sabemos que el Nvidia Tegra especialmente modificado para la consola es considerablemente más capaz que el que vimos en el primer Switch, sin embargo, en la práctica, aún falta que los desarrolladores empiecen a hacer de las suyas. En un movimiento un tanto atípico, CD Projekt Red fue de los primeros grandes estudios en subirse al barco y ver hasta dónde podían empujar al Switch 2, esto probablemente alentados por el propio Nintendo. De entrada, te podemos decir que los resultados son espectaculares y nos dejan con la enorme ilusión de lo que pasará en el futuro.

Vayamos directamente al tema de los números. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en Switch 2 nos ofrece dos modos de visualización. El de calidad visual arroja una bella imagen a 1080p tanto en modo de TV, como en portátil, esto a unos muy estables y bien logrados 30 cuadros por segundo que se apoyan un montón del VRR para verse lo mejor posible. El segundo modo, o sea, el de rendimiento, levanta el framerate a 40 cuadros, dejando la resolución de 1080p en TV, pero bajando a 720p en portátil, además de hacer algunos sacrificios a nivel de efectos como la reducción de la iluminación volumétrica, así como en calidad de sombras. En esta ocasión te recomendamos quedarte en la de calidad visual, pues a pesar de que esos 10 cuadros por segundo extra sí se notan, no nos parece que valgan la pena por lo que se sacrifica en calidad de imagen.

Sobre la batería cuando estás en modo portátil, puedes esperar poco más de dos horas de duración, lo cual, podría parecer poco para algunos, pero considerando lo exigente que es este juego, la verdad quedé muy sorprendido y complacido, pues esperaba la mitad eso, sobre todo si lo comparas con lo que te puede dar algo como un Steam Deck o un ROG Ally corriendo este mismo juego. Me queda claro que si algo tienen los nuevos chips de Switch 2, es que son sumamente eficientes con el tema de consumo energético.

Una de las dudas que creo yo, todos teníamos cuando Cyberpunk 2077 fue anunciado para Switch 2, tenía que ver con la pregunta de ¿en qué liga jugaría? ¿Sería algo parecido a como funciona el juego en PS4 o Xbox One actualmente? Pues me alegra decirte que esta nueva cara del imponente juego de CDPR, más bien se codea con la versión de actual generación, es decir, con lo que ya vimos de manera nativa en PS5 y Xbox Series X|S. A pesar de que el juego mejoró mucho en consolas de pasada generación, la verdad es que está lejos de lo nuevo y de alguna manera, se consiguió que esta versión para la nueva consola de Nintendo, se viera mucho más en el tono de cómo es que debe lucir la experiencia.

Ahora, evidentemente se hicieron algunos sacrificios y para nada esperes que se vaya a ver y correr como si estuviera en una Nvidia 5090. Es posible ver cosas como artefactos en humo o en cabello de los personajes, mientras que las sombras pueden no ser de lo mejor. De ahí en fuera, te diría que ni la resolución es un problema. En una TV 4K el juego luce espectacular y ni te digo en la pantalla del Switch 2 estando 1:1. De igual forma su rendimiento se mantiene firme sin importar qué tanta acción haya en pantalla, y fuera de un par de bugs sin importancia, la experiencia está prácticamente limpia.

Además de todo lo anterior, CDPR decidió ir un poco más allá de lo que claramente es una versión de Cyberpunk 2077 hecha total y completamente a la medida para Switch 2. Con lo anterior me refiero a que sumado al gran uso del HD Rumble 2, tenemos varios esquemas de control para elegir que van desde usar los giroscopios de los mandos de Nintendo para ajustar nuestra mira, hasta hacer gestos completos con los Joy-Con para recargar, golpear o hacer un dash. ¿Qué hay del mouse? Pues también se puede para emular una experiencia de PC. Esta opción en particular funciona de gran forma, pero por momentos sentí que me faltaban botones para controlar a V. De recalcar nuevamente el increíble uso del nuevo sistema de vibración de la consola, indudablemente éste es una de las mejores formas de probar sus capacidades.

El subtítulo de “Ultimate Edition” para nada es casualidad, pues se incluye absolutamente todo lo que se ha lanzado para Cyberpunk 2077 hasta la fecha, desde su muy importante update 2.0, hasta Phantom Liberty, la sensacional expansión de 2023 que nos recordó por qué es que todo este universo es tan especial. Y la gran noticia para quienes seguimos aferrados a comprar juegos físicos, es que todo esto viene incluido dentro del cartucho, es decir, CDPR no siguió el terrible camino de las infames Game Key Cards. Creo que es el mejor estreno físico de un videojuego que he visto en un largo tiempo.

Fuertes promesas

Sí, el tener algo de la calidad de esta versión de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en Switch 2 nos alegra enormemente, pero más que eso, nos deja sumamente emocionados por lo que será el futuro de la consola. Que CDPR haya logrado lo que logró en esta ocasión, eleva enormemente el estándar y expectativas que tenemos a futuro, sobre todo de lo que serán los llamados “ports imposibles”, término que creo, se ha redefinido por completo, pues cuando se usaba en el primer Switch, sabíamos que los sacrificios gráficos iban a ser muy importantes, y que solo sería un capricho tener juegos exigentes en la plataforma. Este ha dejado de ser el caso. De primera instancia pareciera que la nueva plataforma de Nintendo está más que lista para que le arrojen verdaderos pesos pesados.

Si por cualquier razón no haz jugado la joya de CDPR y estás estrenando Switch 2, ahora es el mejor momento para hacerlo. Ignora por completo cualquier comentario negativo que puedas escuchar de Cyberpunk 2077 actualmente, pues seguro tiene que ver con alguien que sigue atado a 2020 cuando las cosas eran muy diferentes. Estamos ante un maravilloso RPG que brilla intensamente en casi todo lo que hace y que seguro te sumergirá en un profundo contexto que pocos videojuegos consiguen. Indudablemente, uno de los grandes títulos de estreno de la nueva era de Nintendo.