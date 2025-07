¿Qué tal está Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en Switch 2?

Por una idea fresca

Capcom se encuentra en una posición verdaderamente privilegiada. En la última década, el estudio y publisher de Osaka ha tenido un éxito gigantesco con todas sus propiedades intelectuales en todos los niveles posibles. Tanto en el artístico, como en el ámbito comercial, la compañía ha entendido perfectamente la manera en la que se deben crear videojuegos contemporáneos. Lo anterior le ha permitido liberarse un poco en la parte creativa para tomar riesgos en pro de la innovación y de tener ideas nuevas. Justamente el año pasado fuimos testigos de lo anterior con Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, experiencia que se salía de todo lo convencional y que sorprendía a quien le daba una oportunidad con conceptos frescos muy interesantes. Luego de un recibimiento tibio si de popularidad hablamos, el juego llegó a la fiesta de estreno del Nintendo Switch 2 con una nueva oportunidad para que más gente lo pueda experimentar.

Los días y semanas de estreno de una consola completamente nueva suelen ser bastante extraños del lado de los desarrolladores, pues no se sabe hasta qué punto tomar el riesgo de apoyar a una plataforma que tiene que probar si será o no del gusto de los consumidores, pero al final, alguien tiene que dar el paso. Justo como se esperaba, Capcom ha sido de los principales soportes de Switch 2 durante esta primera etapa en el mercado, sabiendo que posicionarse ahora que no hay tanto para ofrecer en la consola, será crucial para el futuro inmediato de su marca. Una de las apuestas dentro de todo esto por parte de los padres de Street Fighter es Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, juego lanzado en 2024 que a pesar de su diferente propuesta y muy atractivo apartado visual, pasó de noche para la mayoría. Pues bien, en la nueva consola de Nintendo se hará otro intento y luego de haberlo estado jugando, acá te contamos cómo ha sido el resultado final y si es que vale o no la pena.

Bien, no mucho más

Una de las cosas que más ha llamado la atención de Switch 2 luego de estas primeras semanas de uso, tiene que ver con la gran capacidad técnica de la consola, cosa que claro, no pasaba en un largo tiempo con un producto de Nintendo. Juegos como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition dejan claro que la plataforma está para grandes momentos, por lo que se ha vuelto especialmente emocionante probar software que la vayan a exigir. Justamente el RE Engine de Capcom se ha convertido en uno de los motores más impresionantes del medio, y ver de qué manera se comporta la nueva consola de Nintendo lidiando con Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, nos parece particularmente interesante.

Desafortunadamente para el momento de esta reseña, no existen análisis técnicos precisos sobre la resolución y framerate al que se comporta Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en Switch 2, mientras que el propio Capcom tampoco ha liberado datos, por lo que la parte de los famosos números la vamos a tener que inferir con pura vista. En el modo dock, el juego definitivamente no está a una resolución de 4K, incluso te diría que se siente por debajo de 1080p, cosa que nos decepciona enormemente. A la distancia luce bien, pero basta con acercarte un poco para notar que la calidad de imagen no es la que esperábamos. De lado portátil las cosas no mejoran, pues tenemos algo notablemente inferior a 1080p que da como resultado un look bastante borroso. Sobre el rendimiento tampoco esperes mucho, pero sí tenemos algo muy decente alrededor de los 40 cuadros por segundo totalmente estables.

La verdad es que esperábamos mucho más de todo el lado técnico de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en Switch 2, sobre todo si ves lo que por ejemplo, el propio Capcom presentó de Street Fighter 6 en la misma plataforma, y ni qué decir de lo que otros desarrolladores están haciendo. Tampoco quiero sonar fatalista ni nada por el estilo. El título se juega muy bien y es completamente estable, incluso te recalco que viéndolo en una TV, casi no notas que la cosa está en una resolución baja. La buena noticia acá es que la increíble dirección de arte ayuda mucho. Igualmente noté que el volumen del audio es más bajo de lo normal por razones que ignoramos.

Sobre los cambios o extras de esta nueva versión de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en Switch 2 tenemos un par a destacar. El primero de ellos es que ahora puedes usar controles de mouse como si estuvieras jugando en una PC, asunto que seguro algunos encontrarán interesante considerando que es un juego de estrategia, aunque un tanto innecesario pues toda la interfaz está diseñada para control convencional. Además, una vez que completes la historia principal, misma que tiene una duración de poco más de 15 horas, se desbloquea un nuevo modo llamado Otherworldly Venture, el cual es básicamente una modalidad infinita en la que se pone a prueba tu resistencia para ver cuántas oleadas seguidas de enemigos puedes resistir.

¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Nos habría encantado tener algo como arte, música o cualquier otro elemento que acompañara a este lanzamiento, pero no fue así. Ni qué decir de la falta de una versión física, misma que solo existe en Japón por medio de las infames Game Key Cards. Solo nos queda esperar a que en esta ocasión el juego gane más popularidad y Capcom se apiade de nosotros para de verdad poder tenerlo.

En este material no nos queremos clavar demasiado como tal en lo que es el juego, pues el objetivo era simplemente centrarnos en su versión de Switch 2, para esto tuvimos una cobertura completa que puedes checar dando click aquí mismo; sin embargo, te podemos decir que Kunitsu-Gami: Path of the Goddess es una propuesta extremadamente fresca en donde se mezclan conceptos de estrategia en tiempo real, Tower Defense y hack and slash, todo en medio de una preciosa presentación audiovisual. Como ya te lo comentábamos, estamos ante un muy especial experimento de Capcom que sobresale por completo entre todo el resto de propuestas altamente calculadas que se ven a diario en este medio.

Importante jugador

Capcom siempre ha sido de los nombres más importantes para esta industria y justo como se esperaba, será de los grandes aliados de Nintendo para todo el ciclo de vida de Switch 2, justo como pasó con su antecesora. El inicio de esta nueva etapa ha sido bastante positivo, pero la verdad es que sí esperábamos un poco más de algo como Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Sabemos que falta todavía para que sobre todo los terceros, se sientan más cómodos trabajando con la nueva consola, pero no esperábamos que fuera a ser tan sencillo detectar carencias en una experiencia como la que te acabamos de describir. Seguro que un parche o dos las cosas podrían mejorar. A pesar de todo esto, estamos ante una fácil recomendación para cualquiera que quiera disfrutar de algo marcadamente diferente a lo que normalmente vemos, más si te gustan los juegos en los que tienes que estar al pendientes de varias cosas al mismo tiempo.

Seguro que los planes a futuro de Capcom en relación a lo que será Switch 2 son amplios y tienen que ver con todo tipo de lanzamientos tanto de títulos que ya fueron estrenados en otras consolas, como de propuestas totalmente nuevas. Creo que ahí recae nuestra emoción, en lo que se pueda hacer pensado exclusivamente para la plataforma de Nintendo. Claro que queremos los Resident Evil y los Monster Hunter que ya están en el mercado, pero algo totalmente original sería lo que de verdad capte nuestra atención.