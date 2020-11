Review – Sackboy: A Big Adventure

Magia en el PS5

La llegada de una nueva consola siempre es un momento sumamente especial. Comenzar a probar esa máquina que seguro nos acompañará en incontables viajes durante los próximos siete u ocho años, es algo que solo quien ama a este medio puede entender de manera clara. A pesar de todo lo que ha pasado en este 2020, nos encontramos en ese punto en el que la llamada Next Gen está haciendo acto de presencia junto con un montón de promesas y sueños. Justamente para celebrar el estreno de su PlayStation 5, Sony ha lanzado un interesante line up de juegos First Party bastante variado en donde claramente, Demon’s Souls y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se están robando todas las miradas. Sin embargo, también tenemos a un representante del platforming que apela más por esa inocencia del medio que puede ser disfrutada por toda la familia. Te estamos hablando del sensacional, Sackboy: A Big Adventure.

Puede ser que la imagen que tenemos de los juegos First Party de SIE tenga que ver con todas estas experiencias cinemáticas súper realistas, pero la verdad es que estas producciones han tenido muchísimos rostros a lo largo de los años. Ejemplo de lo anterior es lo que MediaMolecule hizo con los famosos LittleBigPlanet en donde por supuesto, tuvimos a Sumo Digital también participando en el desarrollo de la tercer entrega en el PS3 y PS4. Pues bien, estos británicos que curiosamente se hicieron cargo del olvidable Crackdown 3 en el Xbox One, están de regreso para cumplir con un deseo que muchos habíamos tenido desde hace tiempo: un platformer en forma dentro de todo el mundo de Sackboy. Dicha petición finalmente se ha cumplido y te puedo decir que Sackboy: A Big Adventure es un auténtico derrame de creatividad, buenas ideas y claro, toda la magia que solo este género puede transmitir, sobre todo en esta fechas decembrinas que se aproximan.

Hora de salvar la imaginación

Todos sabemos perfectamente que la historia dentro de los platformers suele ser lo de menos, claro, más allá de lo que la escena independiente suele hacer. Sackboy: A Big Adventure no es la excepción, sin embargo, conforme vas progresando a lo largo y ancho de sus coloridos niveles, te toparás con más de una elaborada cinemática que principalmente tiene como objetivo ampliar el lore o universo en el que vive nuestro personaje de trapo. ¿Lo consigue? La verdad es que sí, incluso te diría que tanto el villano, como quien te está guiando por la aventura, son personajes bien escritos y desarrollados que estoy seguro, te sacarán una sonrisa en más de una ocasión.

En medio de un día muy tranquilo en Craftworld, de la nada y sin previo aviso aparece un extraño personaje conocido como Vex, el cual, comienza a secuestrar a todos los habitantes del mágico y pacífico lugar. ¿Su objetivo? Crear un dispositivo llamado Topsy Turver que tiene el poder de convertir a todo el mundo en una autentica pesadilla. Tras escapar de manera milagrosa de las garras de este villano, el pequeño Sackboy se debe embarcar en una aventura para intentar recuperar a todos sus amigos. Ahí conocemos a la encantadora Scarlet, ex miembro de los Knitted Knights que nos cuenta sobre una profecía que dicta que nuestro destino es el de acabar con Vex para que la paz pueda regresar a estas tierras.

¿Eso es todo? Pues básicamente sí, pero eso no quiere decir que el concepto se detenga ahí. Como te comentaba, la forma en la que fueron construidos Vex y sobre todo Scarlet, harán que en poco tiempo comiences a sentir cariño por ambos, pues son personajes que si bien, parecen salidos de una caricatura, sí cuentan con cierta tridimensionalidad y hasta desarrollo, esto gracias a lo bien logrado que está el guión del juego y a cómo es que sabe meter humor en momentos precisos, además de nunca olvidarse de que supuestamente nos está contando un relato épico que estoy seguro, sobre todo los más jóvenes sabrán apreciar… y uno que otro niño treintón como uno.

De igual forma, creo que se hizo un excelente trabajo al intentar meternos en este mundo en el que vive Sackboy. Ideas como la de los Knitted Knights me parece sensacional, pues sí consigue darle forma y cohesión a lore de Sackboy: A Big Adventure. Pero bueno, la realidad es que al final podrías pasar por alto toda esta narrativa e historia y de todos modos pasar un gran rato. Mi punto es que de manera sorpresiva, hay bastante material para quien esté buscando un relato más elaborado de lo que este tipo de juegos nos suelen presentar. Repito, sobre todo si tienes a un niño de entre siete y 11 años tal vez, se la pasará verdaderamente genial conociendo más sobre este mundo.

Platforming del bueno

Hablar de LittleBigPlanet al menos para mi, siempre ha sido un tanto complicado. Resulta innegable que MediaMolecule creó una franquicia sumamente especial y diferente que tal vez ya vimos completamente consolidada con Dreams este mismo año; no obstante, para quienes no solemos ser tan creativos, el usar las sofisticadas herramientas de creación de estos juegos, era algo poco atractivo. Por supuesto, también teníamos el modo de aventura, pero hay que aceptar que además de los horribles controles, todo se sentía solamente como un tutorial para después saltar al Creative Mode. No me mal interpretes, entiendo perfectamente que justo esa era la intención de los desarrolladores, pero creo que algunos siempre nos quedamos con ganas de un juego dentro de este bello universo que estuviera justamente enfocado solamente en jugar.

Cuando Sackboy: A Big Adventure finalmente fue revelado, no pude evitar pensar algo como “¡Por fin! Un platformer de Sackboy como siempre lo había querido, sin creación ni nada, solo jugar”. Por supuesto que una duda razonable estaba ahí, pero te puedo decir que el juego es justamente eso. Sumo Digital ha creado un título de plataformas en tres dimensiones en toda la extensión de la palabra, el cual, sigue una estructura sumamente tradicional dentro del género y se olvida por completo de las herramientas de creación. Sí, en este nuevo título no hay nada parecido al Creative Mode de LittleBigPlanet ni mucho menos. Esto es platforming puro y ya.

La estructura que tiene Sackboy: A Big Adventure como videojuego es una muy conocida por todo el que haya tocado un Mario o cualquier otro representante del género. Tenemos un Overworld en el que podemos caminar para tocar ciertos iconos que nos adentran en los diferentes niveles del juego. También es posible visitar una tienda para comprar nuevos trajes y accesorios para nuestro Sackboy, así como algunos niveles de bonus sumamente divertidos de los cuales te hablaré un poco más adelante, esto sin mencionar los mundos secretos.

Sackboy: A Big Adventure es un platformer en tres dimensiones que toma inspiración de muchos lados. Nuestro muñeco de trapo tiene el poder de dar un salto que puede seguir con un pequeño impulso si vuelves a apretar X en el aire. Algo así como las patitas que hace Yoshi cuando salta. Además, podemos dar golpes con cuadro, dar una marometa horizontal con círculo para después girar si sigues tapeando el botón, así como un golpe contra el piso si es que aprietas triángulo estando en el aire. Todas estas acciones se ven mezcladas en lo que es el gameplay del juego para darle una personalidad sumamente especial a toda la experiencia. Te sorprenderá lo bien que se siente golpear enemigos, por ejemplo, sobre todo si traes un arma como un pescado o un paraguas.

Una de las principales quejas que creo, todos teníamos sobre los LittleBigPlanet es que es un modo de aventura, tenías a personajes que se sentían exageradamente ligeros, presentando un flotado que en nada ayudaba a sus no tan bien logrados controles. Eran platformers 2D basaste medianos y con poco qué aportar. Me alga decir que en Sackboy: A Big Adventure todo esto fue puesto de lado. Me queda claro que Sumo Digital entendía estos problemas y para esta nueva entrega, se trabajó desde cero todo. El peso de Sackboy es el correcto, los controles se sienten precisos y como te digo, cada una de las acciones que puedes hacer con el personaje, tiene un propósito y sentido, esto sin mencionar que en efecto, es un juego muy divertido de jugar desde el primer minuto.

Además de temas técnicos, una de las grandes ventajas de jugar Sackboy: A Big Adventure en un PlayStation 5, tiene que ver con la forma en la que Sumo Digital aprovechó las capacidades del DualSense. Sí, el nuevo control es aprovechado de muy buena forma por este título. La vibración háptica es responsiva al tipo de acciones que están pasando en pantalla. Desde sentir el material sobre el que estás corriendo, hasta jalar una cuerda o ser golpeado por un enemigo, todo el tiempo tus manos te estarán sorprendiendo. De igual forma, te cuento que los gatillos adaptables son aprovechados en diferentes ocasiones. Sentirás cierta resistencia al momento de cargar un objeto o cuando dispararas un gancho que te dan en cierto nivel.

Sobre los enemigos, te encantará saber que Sackboy: A Big Adventure cuenta con una variedad de ellos. Algo que Sumo Digital hizo de manera muy inteligente, es que muchas veces reutiliza algunos de ellos, pero les da cierto twist dependiendo de en qué nivel estés. Por ejemplo, hay unos carneros que en los primeros mundos te intentarán embestir de manera normal. Posteriormente, en un mundo futurista, te los vuelves a topar, solo que ahora usan una especie de portales para aparecer y desaparecer de la nada, cambiando la forma en la que te aproximas a ellos. Los jefes no son tantos -uno por mundo- pero están súper bien diseñados y logrados, cada uno con su propia personalidad y mecánicas para ser derrotado.

Sobre la dificultad de Sackboy: A Big Adventure, puedes esperar algo más elevado de lo que probablemente te puedas imaginar. Además de regresar a un sistema de vidas, tenemos varios niveles que la verdad, sí tienen su chiste, sobre todo si quieres obtener todo que hay escondidos en ellos. Me sorprendió bastante que Sumo Digital haya tomado este camino. Cuando uno ve el juego, tal vez puedas pensar más bien en la últimas entregas de Yoshi, las cuales, a pesar de ser geniales juegos, sí se llegan a sentir a veces absurdamente fáciles. Aquí encontrarás un buen nivel de reto de manera general sin ser imposible ni mucho menos, y bastante accesible para quien tal vez no tenga tanta experiencia jugando, aunque también hay unos niveles de bonus de los cuales te hablaré un poco más adelante que sí se ponen bastante complicados.

Sublime diseño de niveles

Sin importar del género del que estemos hablando, el diseño de niveles es una parte fundamental de toda experiencia. Debe ser un elemento que sazone a las mecánicas del juego. En los platformers esto cobra mucha más relevancia, siendo incluso igual o más importante que las propias mecánicas. Saltar es divertido y todo, pero la cosa pierde sentido si el lugar en el que saltas, no hace que ese movimiento cobre verdadera vida. Para fortuna de todos nosotros, la gran estrella de Sackboy: A Big Adventure son justamente sus escenarios, en los cuales, puedes ver brotar toda la enorme creatividad de este talentoso estudio británico.

Los clásicos temas de la jungla, nieve, bosque y demás están presentes en los mundos de Sackboy: A Big Adventure, pero también hay cosas bastante alocadas como todo un mundo en el fondo del mar y otro futurista que me recordó mucho a Futurama. Lo interesante de todo este asunto es que además de tener una dirección de arte sin igual, la temática de estos lugares se ve bien integrada con su propio diseño. Me cuesta trabajo comenzar a platicarte bien de este asunto, pues estamos frente a uno de esos juegos en los que no sabes bien con qué te toparás en la siguiente esquina.

Me parece que lo más adecuado es hablarte de la estructura de estos niveles y cómo es que funcionan. Si tuviera que comparar a Sackboy: A Big Adventure con algún otro juego de su género, diría que estamos frente a algo cercano a Super Mario 3D World, en donde se nos presentan niveles mayormente lineales repletos de secretos pero en los que justamente, nuestra principal tarea es la de llegar del punto A al punto B sin explorar demasiado. En lo personal, esta escuela de diseño es la que más disfruto dentro de los platformers en 3D. Algo también que es muy importante es que nosotros nunca tenemos control directo de la cámara. El ángulo de ésta se ajusta de manera automática, dándonos diferentes tipos de perspectivas que siempre están bajo el control del autor. Esto permite tener escenarios mucho más curados y cuidados en un montón de sentidos.

Si bien, los niveles de Sackboy: A Big Adventure son túneles bellamente adornados con todo tipo de alocadas ideas y mecánicas de juego, también tenemos el hecho de que nuestra curiosidad, suele verse recompensada. En estos niveles podrás encontrar cosas como piezas para diferentes disfraces, dinero para comprar más de ellos o una perlas de color azul. Éstas últimas son las más importantes. Son como las monedas doradas de Super Mario 3D Land. ¿Para qué sirven? Pues además de que si juntas todas las de un nivel te dan un bonito sticker coleccionable, te servirán para poder avanzar más adelante. Habrá ciertos puntos en los que se te pidan cierto número de ellas para poder progresar. La verdad es que yo no me topé con escasez como por ejemplo, sí pasaba en Yooka-Laylee: And the Impossible Lair. Lo que te puedo decir es que para obtener estas perlas, normalmente se te pide dar un extra dentro del mismo nivel, como completar un bonus o encontrar una zona secreta. La verdad, andarlas encontrando es brutalmente divertido.

Hablando de niveles bonus, también te toparás con algunos escenarios en el que aparecerá un misterioso cubo, el cual, en caso de conseguirlo, te dará acceso a los niveles que seguro más disfrutarán los clavados de la plataformas. Si tuviera que comparar a estos con alguna cosa, diría iguales a los niveles extra de los últimos Donkey Kong Country, esos que de verdad ponían a reto tu habilidad. En el caso de Sackboy: A Big Adventure, solo tendrás unos cuantos segundos para completar estos espacios llenos de plataformas movibles y obstáculos. Puede ser que en una de esas, estos niveles bonus sean mi parte favorita del juego.

Niveles en los que debes de encontrar cinco llaves de una puerta, otros en los que todas las mecánicas y comportamientos de los enemigos van al ritmo de la música, los famosos Athletic en los que la cámara se va moviendo de manera automática y muchas, pero muchas sorpresas es lo que te espera en Sackboy: A Big Adventure. Ya para terminar, te cuento que por ahora, el juego solo tiene multiplayer cooperativo local, nada de online por el momento. Lo interesante es que hay niveles en los que forzosamente tienes que entrar con alguien más para poder verlos y pasarlos. Sí, no puedes hacerlos solo. Lo cool de estos escenarios es que justamente sí tienen mecánicas en las que se requiere de trabajar en equipo. El juego te permite disfrutar de la aventura entera con hasta tres personas más.

Un mundo que puedes sentir

Además de las funcionalidades hápticas de Sackboy: A Big Adventure en PS5 de las cuales ya te hablé y que, literalmente te hacen sentir estos mundos imposibles, la gente de Sumo Digital se voló por completo la barda al presentarnos un precioso juego lleno de detalles, increíbles gráficas, música memorable y en general, una atmósfera que te envuelve fuertemente y de la que al menos en mi caso, no me quería salir para regresar al aburrido mundo real. Puede que no sea todo este fotorrealismo de otras entregas que están estrenando esta nueva generación, pero créeme cuando te digo que cumple enteramente en temas de presentación audiovisual.

Lo primero que te encantará saber es que Sackboy: A Big Adventure en el PlayStation 5 se despliega a una resolución nativa de 4K que lo hacen lucir verdaderamente impresionante, esto a un framerate sumamente estable y cercano a los 60 cuadros por segundo. Si estás esperando jugar en PS4, el juego también funciona de muy buena forma, solo que a 1080p y 30 cuadros. Cual sea que vaya a ser tu elección, puedes estar seguro de que tendrás una gran experiencia, además de en todas mis horas con él, no me topé con ningún bug o glitch. Alguno que otro inconveniente de cámara, pero no mucho más.

Sobre la dirección de arte puedes esperar un verdadero festival de creatividad. Sumo Digital retomó muchos de los fundamentos de LittleBigPlanet para darle vida al mundo de Sackboy: A Big Adventure, es decir, puedes esperar que todo los escenarios estén hechos de materiales cotidianos de nuestra vida diaria, desde una gran variedad de telas, hasta plásticos y cartón. Gracias al DualSense puedes sentir todas esas texturas y casi puedes oler estos increíbles lugares. Hablar de paletas de colores sobra, pues básicamente aquí tenemos toda la gama habida y por haber. Sin lugar a dudas, un gran showcase para el HDR de tu TV. Por cierto, todos estos visuales son gracias a Unreal Engine 4.

La música en Sackboy: A Big Adventure es punto y aparte, pues además de tener un impresionante y memorable score original que incluso te pondrá al borde de las lágrimas, tenemos mucha música de licencia con arreglos especiales para este juego. Como te contaba, existen niveles completamente musicales en los que todo se está moviendo al ritmo de la canción que está sonando. Bruno Mars y demás artistas del momento y clásicos, llegarán para alegrar las cosas en el nuevo juego de Sumo Digital. Un agradable toque que indudablemente no me esperaba.

Sí, te repito, Sackboy: A Big Adventure no es todo este realismo que la gente normalmente busca cuando estrena consola, pero te puedo decir que está completamente a la altura, luciendo gráficas detalladas, elaboradas cinemáticas, una dirección de arte de alarido y un score que ha quedado para la posteridad. Estamos frente a una producción AAA en toda la extensión del término.

Sony debería hacerse de Sumo Digital

Ahora que está de moda que las compañías más grande del medio estén absorbiendo estudios, me parece que Sumo Digital debería de ser el siguiente en la línea de Sony. Lo anterior lo digo porque además de que ya han trabajado juntos anteriormente con muy buenos resultados, Sackboy: A Big Adventure me parece que es una graduación para el estudio británico. La creatividad y dominio de diferentes técnicas que vemos en su nuevo juego, son prueba de que están listos para de verdad dar el salto a las grandes ligas y trabajar en proyectos de mucha mayor envergadura. Ni qué decir de la forma en la que están cargando con la responsabilidad de ser parte del line up First Party que está estrenando consola.

¿Recomiendo Sackboy: A Big Adventure para estrenar PS5? Por supuesto que sí, incluso te diría que es un indispensable para este inicio de generación. Igualmente te diría que es una excelente opción si es que le quieres seguir sacando jugo a tu PS4. Sigo muy sorprendido por lo que resultó ser este juego que si bien, se veía interesante desde un inicio, creo que ninguno nos esperábamos a que fuera esta maestría de diseño de niveles y hemorragia general de creatividad por part de Sumo Digital. La entregas First Party de Sony se mantienen en la línea de la excelencia, dándole una personalidad a la marca brutalmente reconocible.