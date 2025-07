Revelan nueva imagen de la parte 4 del final de Bleach

Desde hace más de un año la franquicia de Bleach regresó para redimirse con los fans, dado que en su momento el anime no cerró la historia de Ichigo y sus amigos, y la solución es ni más ni menos que Thousand-Year Blood War, producto que está gustando a quienes no perdieron la esperanza. Sin embargo, algo que se estableció fue que no iban a soltar toda la animación de golpe, y la cuarta parte del mismo ya estaría en camino para estrenarse eventualmente.

Durante la Anime Expo 2025 en Los Ángeles, se confirmó que la nueva parte, titulada La Calamidad, se estrenará en 2026. El anuncio llegó tras la emisión de los dos últimos episodios de la Parte 3, el pasado 28 de diciembre de 2024, junto con una nueva imagen clave del anime.

El autor Tite Kubo lamentó la espera, pero aseguró que el equipo está trabajando para ofrecer algo verdaderamente espectacular. “Creo que muchos esperaban que se transmitiera este año. Lo siento, pero por favor espérenlo un poco más”, comentó. El director Hikaru Murata también se disculpó y adelantó que la palabra clave del arco final será “¡Bankai!”.

Aquí la imagen:

La Parte 3, titulada El Conflicto, fue una de las series más destacadas del otoño de 2024, dominando las listas semanales en siete ocasiones. El anime es producido por PIERROT FILMS, nueva división del estudio Pierrot, y está disponible en Disney+ y Hulu.

Tite Kubo también adelantó que esta última entrega incluirá aún más contenido original respecto al manga. El equipo creativo se mantiene con Hikaru Murata en la dirección, Tomohisa Taguchi y Masaki Hiramatsu en la composición, Masashi Kudo como diseñador de personajes, y Shiro Sagisu a cargo de la música.

Recuerda que Bleach: Thousand-Year Blood War está disponible en Disney+ de México.

Vía: AC

Nota del autor: Me gustaría ver completo este anime, pero realmente no da mucho tiempo con todo lo demás que va llegando, incluyendo videojuegos.