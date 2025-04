Review – Clair Obscur: Expedition 33

Una nueva postura

La visión de toda la industria de los videojuegos tiene que cambiar cuanto antes. Proyectos de muchos años de desarrollo que necesitan cientos de millones de dólares simplemente han dejado de ser viables y si los estudios que se dedican a este tipo de producciones quieren sobrevivir, deben de modificar su filosofía de trabajo. Desde hace un par de años hemos visto proyectos que se empiezan a volcar hacia nuevas formas, esto mientras se disfrazan de AAA al presentar gráficas de última generación muy elaboradas, pero con una forma de diseño mucho más aterrizada y acorde a lo que se necesita hoy en día. Saliendo prácticamente de la nada tenemos a Sandfall, quienes junto con todo el apoyo de Kepler Interactive, buscarán probar suerte con un juego que podría parecer que es un enorme riesgo financiero pero cuando lo tomas, te puedes dar cuenta de lo bien alineadas que tiene sus ambiciones. Clair Obscur: Expedition 33 se podría convertir en uno de los mejores ejemplos para el medio sobre la nueva postura que muchos desarrolladores deberían de tomar.

Desde que fue anunciado, Clair Obscur: Expedition 33 captó la atención de todos nosotros, pues además de lucir visuales verdaderamente impresionantes y un arte muy llamativo, se presentaba como un RPG por turnos hecho fuera de Japón, el cual, además, parecía traer mucha propuesta al tener un sistema de combate con bastante apego a las propias acciones del jugador. Por el hecho de que se trata de un estudio completamente nuevo, las dudas y cuestionamientos sobre en realidad qué tipo de juego se nos estaría entregando no se dejaron esperar, mismas que fueron despejadas hace unas semanas con los previos y que ahora, ya con el título completo en nuestras manos, te podemos decir que han salido volando por la ventana. Estamos ante un más que digno representante del género al que pertenece, mismo que no solo rinde tributo a los grandes exponentes, sino que en realidad crea sus propias ideas para forjar una personalidad propia muy marcada.

Perspectiva de la muerte

El fin de nuestro camino siempre será uno de los grandes misterios. Hay algo verdaderamente especial en que la muerte sea parte de la propia vida. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué es que estamos destinados a simplemente dejar de existir? Éstas son algunas de las preguntas más profundas que nos hemos hecho como humanidad prácticamente desde que comenzamos a pensar y que claro, derivó en algo tan importante y determinante como las religiones en todo el mundo. Por supuesto, la visión que cada quien tiene de este inevitable hecho depende enormemente de un montón de factores como la personalidad, contexto cultural y periodo histórico en el que nos encontremos, por lo que siempre es muy interesante ver cómo es que otras personas perciben el paso al otro mundo. Clair Obscur: Expedition 33 toma toda esta temática como eje central de su narrativa para contar un relato muy, pero muy especial.

En Clair Obscur: Expedition 33 viajamos a una tierra conocida como Lumiere en la que desde hace ya varias generaciones, ha caído una terrible maldición tras una catástrofe que fracturó al mundo. Cada determinado tiempo, un ser que es creador y a la vez destructor conocido como The Paintress, dibuja un número en un monolito lejano, el cual, indica la edad a la que morirá la población. Esa cifra ha venido disminuyendo y la población se encuentra totalmente diezmada y desesperada por encontrar una solución. Desde que todo esto comenzó, se han organizado expediciones al llamado Continente en busca de acabar con el ente y descubrir por qué pasa lo que pasa. Aquí entramos nosotros como parte de la Expedición 33, la cual intentará acabar con todo de una vez por todas antes de que en efecto, las personas de 33 años pierdan la vida en cuanto cumplan la edad.

Nuestro grupo está compuesto por diferentes personajes, cada uno con una muy marcada forma de ser que hará que inmediatamente sientas cariño y apego por ellos. Ten cuidado con lo anterior porque el juego no se tienta el corazón y constantemente está acabando con ellos, sobre todo al inicio, nuestra misión no sale nada bien. Como te lo decía hace un momento, Clair Obscur: Expedition 33 es un juego que trata el tema de la muerte como pocos. El saber exactamente cuándo y cómo van a morir, hace que los protagonistas de la historia actúen de manera muy diferente a lo que puedes esperar de personajes de otros cuentos, dándoles una profundidad bastante interesante.

Por supuesto, lo que sucede en el Continente es mucho más complejo de lo que se esperaba. Algo que se hace con Clair Obscur: Expedition 33 es que todo el tiempo busca tener preguntas para responder, mientras al mismo tiempo va resolviendo lo que ha venido planteando. Sobre todo durante las primeras horas te estarás rascando la cabeza intentando descifrar qué es lo que está pasando con Gustave, Maelle, Lune y compañía, así como con todo el contexto que los rodea, esto para sorprenderte con momentos verdaderamente memorables y llenos de emociones que espero, alguien más en internet no te vaya a arruinar, porque sí, es una historia que se puede arruinar fácilmente de más de una forma.

Algo que indudablemente ayuda mucho a que la historia sea tan disfrutable, es el gran trabajo que se hizo con la actuación de voz, luciendo estrellas de la talla de Charlie Cox, Jennifer English, Ben Starr y el mismísimo, Andy Serkis, esto claro, para las voces en inglés, pues el juego también ofrece la opción de ponerlas en francés por el origen del estudio desarrollador y claro, todo el ambiente propio del juego que sí, constantemente te está recordando que su arte y ambientación están fuertemente inspirados por la llamada Belle Époque.

Todo RPG depende enormemente de su historia, asunto que la gente de Sandfall entendió perfectamente, presentando un relato profundo y muy humano que hizo que me estremecería desde que todo arrancó, hasta que poco más de 30 horas después estaba viendo los créditos rodar frente a mi. Sí, es un juego de tamaño moderado para su género, asunto que muchos agradecemos hoy en día. Algo que igualmente notarás es que es a pesar de que Clair Obscur: Expedition 33 es brutalmente francés en cómo es que presenta su narrativa, no tiene miedo de desviarse un poco de la línea para ir a cómo es que funcionan los juegos de rol hechos en Japón de quienes por supuesto, se tomó muchísimas inspiración. Una mezcla rara, pero muy bien lograda.

Renovando al RPG

Hay tradiciones sumamente fuertes y añejas dentro del medio. Una de ellas es sin duda alguna, la forma en la que se hacen los llamados juegos de rol por turnos. Sobre todo en Japón, son pocos los desarrolladores que se atreven a salir de la norma para intentar cosas nuevas. Probablemente, Atlus es de los pocos que toman el riesgo en busca de formas más vanguardistas, pues incluso Square Enix, prefiere alejar a cosas como Final Fantasy de estos fundamentos, antes que buscar nuevas ideas. Curiosamente, de unos años para acá, el desarrollo occidental ha tomado la batuta, esto claro, como fans de toda la vida de lo se ha hecho en oriente a lo largo de toda la historia del medio. El inolvidable Sea of Stars es ejemplo de lo anterior. Ahora, de la mano de un estudio francés como lo es Sandfall Interactive, lo anterior es llevado a un nuevo nivel.

Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG por turnos que en su estructura y fundamentos de gameplay es bastante tradicional, pero basta con jugarlo por unos cuantos minutos para darte cuenta de la enorme propuesta que tiene en todo lo que nos presenta. Lo anterior va desde un sofisticado sistema de combate en el que nosotros como jugadores estamos participando en todo momento tanto con estrategia, como con acciones de reflejos, así como un muy elegante interfaz de personalización a la que no le falta ni le sobra nada. Por momentos pareciera que la gente de Sandfall Interactive lleva décadas haciendo este tipo de juegos. Definitivamente saben lo que están haciendo.

Comencemos con el tema de combate, indudablemente la estrella de todo lo que representa Clair Obscur: Expedition 33. Cuando estamos a la ofensiva, nuestros personajes tienen para elegir entre tres acciones diferentes. Hacer un ataque normal, disparar un proyectil desde lejos como en un juego de Persona, o ejecutar alguna de sus habilidades especiales. Cualquier acción que hagamos a excepción del ataque regular, requiere de puntos de acción mejor conocidos como AP. De hecho, hacer un ataque regular te regenera un AP. Dicha unidad no es como los MP de un RPG tradicional, pues estos se regeneran en la misma batalla dependiendo de qué tan bien estemos jugando, sobre todo a la defensiva, punto del que hablaremos un poco más adelante.

La cosa se empieza a poner interesante cuando ves que cada que ejecutes un arte o habilidad especial, deberás de completar correctamente un QTE para potenciar el daño generado. Esto consta de presionar con precisión uno o más botones para que nuestra agresión alcance su máximo potencial. Además de que cada personaje cuenta con su propio set de poderes, también tienen lo que vamos a llamar una “meta mecánica”. Por ejemplo, Gustave puede cargar una barra con sus acciones para desencadenar un ataque devastador. Lune, quien es especialista en ataques elementales, puede ir generando una unidad alterna que hace que sus otras habilidades sean mucho más efectivas, o Maelle quien puede cambiar de postura para ponerse a la ofensiva y hacer mucho más daño, o la defensiva para ser menos vulnerable al enemigo. Cada individuo al que controlamos en Clair Obscur: Expedition 33 es muy distinto al resto y sí, hay varios a los que podrás reclutar a lo largo de tu aventura.

Estar a la defensiva cuando es turno del enemigo de atacarnos es probablemente el eje central de todo el gameplay de Clair Obscur: Expedition 33. Verás, una de las principales formas de recuperar AP para poder ejecutar artes, es defendiéndote de manera correcta. Para lograrlo, tenemos acciones como la de esquivar, hacer un parry o saltar. Esquivar te da una ventana mucho más amplia para evitar el daño que puedas recibir, pero te regenera poco o nada AP. Ejecutar un parry correctamente no solo evita que tu barra de vida baje, sino que te recuperar mucho AP y puede derivar en un devastador contraataque contra quien te esté intentando agredir. Conectar tres o cuatro parrys correctamente es brutalmente satisfactorio. Como seguramente ya te diste cuenta, el juego toma clara inspiración de cosas como los Mario & Luigi, pues además, puedes saltar para esquivar un ataque que venga a ras de piso y luego contraatacar.

Lo anterior me lleva a hablarte un poco de la dificultad del juego. Al inicio o en cualquier momento de la aventura podrás cambiar entre los tres niveles que se ofrecen, pero mi recomendación es que te mantengas en normal, pues se pone un reto importante, pero que en ningún momento sentí injusto. En Clair Obscur: Expedition 33 elegir la estrategia correcta con los ataques adecuados es básico para poder salir adelante de los combates, pero lo que de verdad importa, sobre todo contra jefes, es que tu defensa sea precisa. Es seguro que en los primeros ataques no tengas éxito, pues es complicado entender el patrón y sobre todo timming en un inicio, pero una vez que lo haces, te empiezas a sentir con un gran poder. La variedad de enemigos dentro del juego es fabulosa, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, pues en efecto, hay ciertos tipos de ataques a los que los enemigos en cuestión suelen ser más vulnerables.

Algo que también es importante mencionar relacionado al reto propio del juego, es que la penalización por morir es prácticamente nula, pues se te regresa al último punto de guardado que tengas, mismos que se hacen de manera automática y muy constante, además de que los puestos para descansar son bastante comunes, esto sin mencionar que cuando exploras el overworld, puedes montar campamento cuando quieras. Por todo esto, te recomiendo intentar enfrentar enemigos por más intimidantes que puedan ser.

Sobre la estructura del juego tenemos algo bastante a la segura y probablemente, de los pocos puntos débiles de toda la experiencia. Clair Obscur: Expedition 33 está dividido en lo que podríamos considerar su overworld como en cualquier otro juego del género, es decir, el mapa del que nos distribuimos a las áreas explorables. En dichas zonas se optó por no darnos un mini mapa como tal, pero no te preocupes, su composición es mayormente sencilla, tal vez más de lo que debería.

El juego coquetea con ideas de los famosos SoulsLike en las que por ejemplo, cuando descansas en un punto seguro, todos los enemigos vuelven a aparecer, además de que tus pociones para recuperar vida o revivir aliados, se regeneran; no obstante, en términos de diseño de niveles como tal, no esperes la sofisticación de un dungeon de Dark Souls ni mucho menos, aquí se nos presenta algo considerablemente más lineal y sencillo. Tu curiosidad y que te tomes tiempo para explorar suele ser muy bien recompensadas con un ítem de regalo importante, un arma o un enfrentamiento contra jefe opcional, pero es fácil darse cuenta de lo contenido que en realidad está todo. Justo como te lo comentaba hace un momento, creo que aquí está uno de los puntos débiles de Clair Obscur: Expedition 33, pero la buena noticia es que solo peca de sencillo, no de mal diseñado ni nada por el estilo.

La personalización y progreso en cualquier juego del género es muy importante. La forma en la que Sandfall resolvió este aspecto en Clair Obscur: Expedition 33 es bastante interesante, pues su principal objetivo fue el de mantener las cosas simples, pero sin perder profundidad. Cada vez que tus personajes suban de nivel, obtendrás tres puntos para colocar en cualquiera de sus atributos básicos como velocidad, fuerza, vida, habilidad o suerte. Además, se te otorga una segunda unidad para usar en los famosos árboles de habilidades en donde podrás ir desbloqueando más y mejores poderes para cada uno de ellos. Hasta ahí, la cosa se siente muy tradicional y directa. Lo interesante del sistema viene con los llamados Pictos.

Los Pictos son básicamente perks. Cada personaje podrá equipar tres de ellos y te dan cosas como poder generar un AP cuando hagas bien un dodge, que tu ataque básico pegue dos veces, que tus disparos tengan posibilidad de provocar quemaduras en el enemigo, o que cada vez que ejecutes bien un parry, tu salud se recupere, entre muchos otros. Una vez que ganas cuatro batallas con cierto Picto equipado, se abre la posibilidad de que puedas “heredar” su poder sin la necesidad de tenerlo equipado. Además de todo lo anterior, existe una moneda conocida como Luma que precisamente te permite tener el poder de tal o cual Picto, sin que tu personaje lo tenga equipado. Esto aplica a todos los miembros de la party. Es decir, puedes perfeccionar uno de estos perks y que otro personaje pueda aprovechar sus ventajas. Todo el sistema funciona de una gran forma y hace que el crecimiento de tu equipo se sienta mucho más sustancioso y sostenido a lo largo de toda la aventura.

Me encanta cómo es que el estudio desarrollador entendió la manera de presentar un RPG moderno que no se sienta rebuscado en sus sistemas y a la vez, no pierda profundidad. Te diría que incluso si no juegas mucho del género, acá encontrarás algo bastante fácil de entender, pues además de todo lo que ya te conté, los personajes no cuentan con innecesarios menús para equiparles piezas de equipo que hacen una mínima diferencia. Tienes el arma principal de cada personaje y listo, eso es todo. Creo que el sistema de Pictos está en su punto y funciona a la perfección como parte de un todo cuando interactúa directamente con las mecánicas de combate, exploración y más.

Arte y Unreal 5

Muy probablemente, todo el hype que se generó alrededor de Clair Obscur: Expedition 33 tuvo mucho que ver con las imágenes que se mostraron durante su revelación. La dirección de arte y calidad gráfica de dicho material nos dejó completamente asombrados, al punto de que para muchos, lo revelado era demasiado bueno para ser verdad. Dicho asunto se despejó bastante en los previos que tuvimos hace unas semanas, pero seguía la duda de si un estudio nuevo como Sandfall, podía mantener la consistencia a lo largo de un RPG completo. Me alegra comunicarte que no se nos estaba intentando engañar ni mucho menos. Lo que se está presentando es algo digno de destacarse pues brilla intensamente y nos deja claro cómo es que se deben ver los juegos de actual generación.

Una importante característica de Clair Obscur: Expedition 33 fue que su desarrollo comenzó en Unreal Engine 4, pero el equipo decidió cambiar todo a Unreal Engine 5, lo cual, trajo consigo resultados verdaderamente destacados. Para esta revisión echamos mano de la versión de PS5 en una consola estándar, la cual, luce espectacular en las dos opciones gráficas que ofrece. En esta ocasión nuestra recomendación es que te vayas por la de calidad visual, misma que viene por default y que despliega el juego a una gran resolución dinámica de 4K y 30 cuadros por segundo totalmente estables. La de 60 cuadros igual funciona de buena forma, pero te diría que el sacrificio que se hace a nivel de calidad de imagen no lo vale.

En más de una ocasión te tendrás que detener por completo a apreciar los paisajes que Clair Obscur: Expedition 33 nos presenta y que contrario a lo que pensaba, son muy variados. Bosques, densas cuevas, el fondo del mar, una ciudad devastada y muchos más lugares podrás visitar a lo largo de tu aventura, cada uno con una marcada personalidad. Algo de lo que toma ventaja el juego es que no cuenta como tal con un ciclo de día y noche, lo que hace que puede presentar iluminación pre cocinada sumamente impresionante. Las avanzadas gráficas del juego se apoyan en gran medida de una también muy bien lograda dirección de arte que mezcla a la perfección toda su influencia de la Belle Epoque francesa, con Dark Fantasy muy fácil de reconocer. Seguro que varios villanos que veas sentirás que salieron de un juego de FromSoftware. Ni qué decir del apartado musical. Es simplemente épico y muy memorable.

La única queja real que tenemos es que en conversaciones fuera de las muy elaboradas cinemáticas que tiene Clair Obscur: Expedition 33, los personajes sí se pueden sentir sumamente acartonados gracias a poco avanzadas animaciones faciales. Lo anterior se mitiga un poco con el gran trabajo de actuación de voces del que ya te platicamos. Igualmente del lado técnico tenemos un trabajo muy pulido. Para fortuna de todos nosotros, Sandfall recibió el tiempo necesario para que el título pasara por un correcto proceso de control de calidad.

Sandfall se planta

Ganarse un lugar dentro de este medio es sumamente complicado. Las cosas en la industria están más complejas que nunca e incluso, desarrolladores y publishers ya establecidos, están batallando por encontrar buen puerto. Es muy impresionante que alguien como Sandfall de la mano de Kepler Interactive, se estén plantando con un proyecto tan ambicioso en el que estamos seguros, muchísimas cosas pudieron haber salido verdaderamente mal. Contrario a lo que se pensaba, la falta de experiencia de quien está detrás de Clair Obscur: Expedition 33 no fue un factor negativo para el resultado final, pues se está entregando un RPG de auténtico alarido que te podría decir, en más de una ocasión me hizo pensar cosas como: “ojalá que Final Fantasy tomara esta dirección”.

Una inolvidable historia llena de personajes memorables con los que es fácil forjar lazos. Un sofisticado sistema de combate dinámico que desafía las propias convenciones y tradiciones del género, así como una presentación audiovisual que no le pide nada a cualquier súper producción AAA de la actualidad, son solo algunas de las razones por las que creemos, Clair Obscur: Expedition 33 llega para quedarse con uno los lugares de privilegio de este intenso 2025 al que todavía le falta bastante por mostrar. Sandfall Interactive deja claro que no son unos improvisados y que todas las promesas que hicieron y hype que generaron, estaban completamente justificadas con un enorme talento del que indudablemente, queremos ver más. Título que tiene que ir a tu lista de prioridades sí o sí.