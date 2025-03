Review – Bleach Rebirth of Souls

Regresa una franquicia clásica del anime shonen

Pasan los años y los videojuegos inspirados en anime no paran de salir a la venta. Prueba de ello es que el año pasado se lanzaron Sand Land, Dragon Ball: Sparking! Zero y hasta Fairy Tail 2. Sin embargo, hay franquicias de las cuales no se esperaba un regreso, y esa fue la sorpresa cuando el año pasado le mostraron al público el proyecto de Bleach Rebirth of Souls. Para quien no lo recuerde mucho, este anime fue una de las tendencias importantes en la primera década de los 2000, siendo parte de la nueva generación de sagas en ascenso con marcas como Naruto y One Piece. Y es que, para muchos, una historia en la que las espadas fueran las protagonistas, con todo y su propia personalidad, no era algo que se viera todos los días. Esto llevó a que, al igual que sus amigos y rivales, todo el mundo lo volteara a ver por los personajes carismáticos, el mundo fantasioso y, sobre todo, cierta cantidad de seriedad al momento de contar la historia. El resultado fue mucha mercancía de por medio, donde claramente destacaron los videojuegos. Las plataformas ideales para su auge pasaron desde el PS2, Wii y DS hasta el PS3, donde, digamos, tenemos lo esencial.

Ahora, después de mucho tiempo, estamos teniendo un nuevo juego en forma, y eso no es una coincidencia como se podría pensar, dado que un par de años atrás la saga regresó con un nuevo anime que al fin le da cierre a la historia de Ichigo Kurosaki. Con esto en mente, Bandai Namco no se iba a quedar de brazos cruzados al querer revivir la nostalgia de los fans. No está de más comentar que, con el pasar de los meses, se le ha dado mucha promoción al videojuego, con tráilers que se lanzaron de forma semanal, ya sea presentando modos de juego o algún personaje que se une al roster. Esto ha causado su efecto en el público potencial, que ya estaba ansioso por la salida del juego en las distintas consolas y en PC. Así fue que, al fin, se puso a la venta y les traemos noticias, ya que fuimos seleccionados para recibir un código de reseña, con el fin de que lo pudiéramos probar y darles a conocer si vale la pena o no comprarlo. Pues, con todo el catálogo de joyas que salieron en marzo, es muy difícil hacer la elección, sobre todo cuando estos productos salen a precios que no bajan de los $70 dólares.

Ya con todo el trasfondo explicado, nos tenemos que hacer la pregunta obligatoria: ¿Bleach Rebirth of Souls logrará captar la atención tanto de nostálgicos como de nuevos públicos? O tal vez, ¿la saga se debió quedar como un recuerdo alegre de aquella era mágica del anime? Bueno, eso lo vamos a averiguar en esta nueva Atomix Review que he elaborado para ustedes. Es momento de tomar las Zanpakuto para regresar de nueva cuenta a este universo lleno de combates, traiciones, amistades y personajes que llevan consigo el dilema de tener en sus manos la vida y muerte de los seres humanos.

Todo empieza con el segador de almas sustituto

La historia de Bleach Rebirth of Souls y la franquicia en general nos lleva a la prefectura de Karakura, en Tokio, un barrio ficticio en el que nos presentan al protagonista de la historia, Ichigo Kurosaki. Este adolescente de 15 años ha pasado sus últimos días un tanto amargado por diferentes situaciones. Una de ellas fue el fallecimiento de su madre cuando él apenas tenía 9 años.

Algo que ha notado con el pasar del tiempo es su capacidad para ver a los espíritus que no han dejado esta tierra por alguna razón, ayudándolos a cumplir sus propósitos para que, finalmente, descansen en paz. No obstante, llega el momento en el que ocurre algo inusual: una chica con extrañas ropas está persiguiendo a un monstruo, causando un tremendo desastre dentro de su casa.

Ante esto, el chico le reclama a la mujer, quien se ve extrañada por el hecho de que pueda verla. Se presenta como Kuchiki Rukia, agregando que se nombra a sí misma como segadora de almas, un empleo cuyo fin es eliminar a seres corrompidos apodados Hollows. No tienen mucho tiempo de hablar, ya que dicho monstruo amenaza a la familia de Ichigo, lo cual los lleva a combatir.

No obstante, la situación no se encuentra a su favor, pues este ser debilita bastante a Rukia. Esto no deja más opción que hacer una transferencia de poderes hacia el pelirrojo obstinado. El resultado es la herencia de su espada Zanpakuto, la cual no solo tiene la capacidad de dañar al malvado, sino también un alma que, podría decirse, la convierte en un ser vivo.

Cuando la batalla termina, Rukia se ve obligada a dejarle la espada a Ichigo por un tiempo más, dado que todavía no termina de recuperar sus poderes, haciendo que este chico se convierta en segador sustituto. Así es como comienza la historia del manga, el anime y el juego, y al menos en este último, podemos ver hasta el arco llamado Arrancar.

La manera en que se nos van presentando los hechos en el juego es mediante escenas estáticas y también corriendo en tiempo real dentro del engine. Esto no está mal, pero la falta de acción hace que parezca un resumen hecho a la ligera. No pasa como con otros juegos de la talla de Naruto Ultimate Ninja, en los que se tiene más atención al detalle en esta parte.

Entonces, quienes se estén adentrando en la saga por primera vez, considero que sería mejor ver el producto animado que está disponible en plataformas de streaming, ya que el juego no está hecho para eso realmente. En cuanto a quienes ya conocen la franquicia, lo verán como un recordatorio de lo que pasó, lo que en su caso no viene para nada mal.

En general, no esperen ver toda la historia de los segadores de almas en un solo juego. Esto da la sospecha de que quizá quieran seguir sacando más productos con el pasar del tiempo, ya sea en lanzamientos independientes o expansiones de pago, lo cual no veo tan improbable conociendo a la industria actual.

A destrozar las almas, literalmente

La jugabilidad de Bleach Rebirth of Souls se resume en ser un arena fighter en tres dimensiones, como muchos otros juegos de anime, en el cual debemos pelear contra un oponente hasta que alguno de los dos llegue a cero. Claro, aquí se usan los elementos del anime, que incluyen mayormente las espadas, pero también los poderes especiales de otros personajes según lo justifique la trama.

Tenemos un gran número de personajes a nuestra disposición, los cuales son los más relevantes y recordados dentro de la franquicia. Como mencioné, cada uno usa sus habilidades insignia para sobrevivir. La meta en sí es bajar la vida del enemigo, pero con toques distintos a otros juegos de pelea, para que no sea tal cual una copia y pega de la competencia.

Aquí podemos decir que la mecánica principal de todo son las almas, especie de vidas que se nos marcan tal cual en la barra de salud, y estas se pueden eliminar en grupos; no es como que vayamos de una en una. El número que le quitemos al enemigo dependerá de qué ataques usemos y, sobre todo, al emplear el ataque Kikon, el cual nos permite hacer que las almas se reduzcan hasta el número cero.

No obstante, los adversarios no nos van a dejar que esto pase con facilidad, ya que pondrán todo de sí para hacer contraataques, bloquear los golpes y hasta despertar su potencial para hacernos todo el daño posible. Lo mejor es que, en este título, no solo se trata de presionar botones a lo loco para ganar, sino que hay que pensar un poco más en lo que se hace para salir victoriosos.

Tenemos el golpe básico, el fuerte y hasta otro un tanto más equilibrado. A eso se agrega que no todos usan espadas solamente; otros van más a la distancia con flechas o incluso con únicamente los puños. No está de más decir que hay golpes especiales que se pueden ejecutar con las barras de energía espiritual, dando al jugador un margen de opciones interesante para usar en pantalla.

También, conforme se desarrolle la pelea, es posible ir llenando la energía del despertar, la cual nos permite liberar el verdadero poder del personaje. Si, por ejemplo, usamos el Kikon en dicho estado, tenemos la posibilidad de quitarle aún más al rival. En cuanto a la dificultad de la CPU, esta se puede modificar para aprender todo lo básico y dominarlo.

Este tipo de combate, que también incluye sus botones defensivos y de esquive rápido, no está para nada mal. Lo único malo es que puede volverse algo repetitivo al poco tiempo, pero los amantes de los títulos arena fighter lo van a disfrutar. Eso sí, al usar el tutorial, sueltan tantos comandos que solo los realmente importantes son los que se memorizarán para completar modos sencillos como el de historia.

Hablando justamente de este tema, tenemos los apartados de historia, offline y online. En el primero, vamos a pasar por los tres primeros arcos de Bleach, con las batallas más importantes, aunque sí se saltan algunos que los fans extrañarán. Además, hay ciertas batallas donde nos piden cumplir objetivos para desbloquear capítulos secretos de otros personajes, por lo que es muy importante estar atentos a los requisitos.

Llama la atención que también podemos personalizar a los luchadores con talismanes de diferentes efectos, como cierto porcentaje para aguantar los golpes o aumentar el poder espiritual. Igualmente, hay espacios para gemas equipables que no se desgastan. Estas se pueden comprar en el menú tienda o incluso mejorarlas si les damos experiencia y dinero ganado al completar misiones.

En los demás modos, donde tenemos el offline y online, será posible jugar contra un amigo, ya sea en la misma televisión o a través de la conexión, donde podemos modificar reglas como el contador hacia abajo y poco más. Por supuesto, es posible retar a completos desconocidos, con quienes podremos darnos cuenta de si realmente comprendimos las mecánicas o si nos falta entrenamiento.

Esto cubriría la parte de la jugabilidad en total, la cual, como ya mencioné, tiene su chiste y puede que esté mucho más construida que otros títulos arena fighter, pero no sé cuánta gente esté dispuesta a querer dominarla a profundidad. Algo de lo que estoy seguro es que probablemente pase a ser considerado como un juego más de este género que tal vez no trascienda mucho.

Gráficos buenos y música motivante

Pasamos al apartado de gráficos en Bleach Rebirth of Souls, el cual podría decir que es aceptable, como cualquier otro juego en el que se use cel shading para darle vida a los personajes de la serie. Debo decir que me gustó cómo lucen los personajes con las tecnologías actuales, pero el problema es que, al menos en el modo historia, mantienen sus mismos atuendos, lo cual no tiene sentido con el paso de los arcos.

Los avatares van acompañados de los escenarios típicos en tres dimensiones, donde se retratan las locaciones más importantes de la franquicia, por lo que tenemos desde el barrio de Ichigo hasta la Sociedad de Almas. No están tan mal, pero hubiera sido mejor algo de ambientación con algunos NPCs para que no se sientan tan vacíos al momento de moverse en ellos.

Al menos las animaciones de ataques especiales emulan bastante lo visto en pantalla chica, y eso es algo que siempre se pide al momento de tener este tipo de adaptaciones al mundo del videojuego. Por su parte, esto se combina con las actuaciones de voz, donde todos los actores, tanto en inglés como en japonés, están de regreso con sus personajes.

En cuanto a la sección de rendimiento, el juego corre a unos 60 FPS estables, lo cual se sacrifica en la parte de resolución, dado que esta no puede llegar a 4K si hablamos de jugar en un PS5 normal. En mi caso particular, y tras verificar con otros usuarios, parece que gran parte del título se percibe como borroso, lo cual no se puede mejorar a pesar de desactivar el enfoque de movimiento.

Por otro lado, en versiones como la de PC, todo luce mejor, pero debo comentar que en su primer día de lanzamiento se reportaron muchos crasheos por parte de los jugadores, incluso de aquellos que tenían una tarjeta de la línea 40 de NVIDIA. Por fortuna, el equipo encargado ya ha parcheado el problema, por lo que se puede comprar sin temor.

Otro detalle que me gustaría comentar en relación con los gráficos es la recreación de escenas en el modo historia, pues no se sienten tan buenas en comparación con los títulos de Naruto, One Piece o Demon Slayer. Sin duda, nadie puede igualar la atención que le pone CyberConnect2 a sus juegos, y parece que Tamsoft, en este caso, hizo lo mejor posible.

Buen regreso a los videojuegos, pero…

En conclusión, Bleach Rebirth of Souls es una propuesta interesante para traer de regreso esta franquicia de anime al mundo de los videojuegos, con una mecánica diferente a la empleada en otros títulos. Eso sí, dominar cada aspecto no es tan sencillo, ya que hilar los combos debe analizarse de manera detallada según el personaje.

Si bien el modo historia está muy completo, la falta de animaciones más trabajadas en las cinemáticas hará que los jugadores quieran saltarlas para ir directo a los combates. A eso se suma el hecho de que puede volverse aburrido en algunos momentos, lo que podría hacer que sea catalogado como un arena fighter más, sin destacar demasiado entre los existentes.

Para los fanáticos de la franquicia no está nada mal, pero si alguien quiere adentrarse en Bleach a través de este producto, la verdad es que le recomendaría mejor ver el anime en plataformas de streaming. No digo que sea un mal juego, pero no está dirigido al público más nuevo que solo busca pasar un buen rato con un título de peleas.

No está de más hablar del precio, ya que ronda los $70 USD, una cantidad que, en mi opinión, no vale la pena desembolsar considerando los lanzamientos interesantes de días anteriores o los que están por venir. Te diría que tengas paciencia y esperes una rebaja, algo que probablemente no tarde muchos meses en suceder.

Recuerda que el juego está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.