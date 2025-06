Telcel se ha enfrentado a varios cambios importantes en el último mes. No solo se enfrentan a un problema legal con el IFT, sino que la Profeco los obligó a modificar la fianza anual de $200 pesos no reembolsable, algo que no solo ya no es obligatorio, sino que actualmente permite más opciones para los usuarios, incluyendo un reembolso importante.

El pasado 2 de junio, la compañía propiedad de Carlos Slim y líder en telecomunicaciones móviles en México, fue obligada a modificar su contrato de telefonía celular tras años de aplicar una fianza anual de $200 pesos no reembolsable a sus usuarios. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que esta cláusula fue sustituida por un esquema más justo, que ofrece nuevas alternativas a los consumidores al momento de contratar un plan.

De esta forma, desde el pasado 5 de junio, Telcel ahora ofrece dos opciones para sus usuarios. Por un lado, la fianza anual sigue siendo una alternativa, pero ya no es obligatoria ni exclusiva con Inbursa. Esta fianza cubrirá posibles adeudos en caso de mora superior a 60 días. Junto a esto, los clientes podrán entregar un depósito por la cantidad estipulada en su contrato. Si no se incurre en ningún adeudo durante la vigencia del contrato, el monto será devuelto al finalizar la relación contractual.

La diferencia clave es que el depósito sí es reembolsable, mientras que la fianza no lo era bajo las condiciones anteriores. Con estas nuevas opciones, los usuarios ganan, puesto que ya no necesitan pagar los $200 pesos que no se les serán reembolsados. Sin embargo, esto también significa que los $200 millones de pesos que esto generaba por cada un millón de usuarios ya no llegarán a Telcel. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, este es el conflicto que hay actualmente con la IFT.

Vía: Quinto Poder