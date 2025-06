Review – Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Intento diferente

Estrenar consola es una de las cosas más mágicas que nos pueden pasar como videojugadores, asunto que claro, implica tomar algunas decisiones como por ejemplo ¿con qué juego o por dónde empezar? Con el paso del tiempo, estas máquinas se han vuelto sumamente sofisticadas, luciendo una gran cantidad de avances con cada iteración que son fáciles pasar por alto. Antes era poner tu cartucho y listo, mejores gráficas. Debido a lo anterior, las compañías han comenzado con una nueva tendencia de lanzar su nuevo hardware con un software en específico que las acompañe y que sirva de introducción para llevar de la mano al usuario y así, pueda conocer mejor el producto de una forma divertida y sin la necesidad de los tediosos manuales. En 2020, Sony comenzó con todo esto, lanzando el PS5 con Astro’s Playroom preinstalado y de forma gratuita para todos. Ahora, Nintendo hace lo propio con Nintendo Switch 2 Welcome Tour, solo que cobrando por ello y de paso, levantando una enorme polémica.

Hoy más que nunca, el tema de los precios en los videojuegos está muy caliente, sobre todo del lado de Nintendo al haber sido el primero en atreverse a cobrar $80 dólares por un título, tendencia que como hemos visto, se va a seguir de ahora en adelante. Lo anterior se puso peor cuando se anunció que Nintendo Switch 2 Welcome Tour tendría costo, es decir, no sería un producto de regalo para todos los que compraran la nueva consola, dando la impresión de que se nos estaba cobrando simplemente por un “manual interactivo”. Va a ser verdaderamente complicado que la marca revierta dicha idea de la mente de sus usuarios, sin embargo, cuando empiezas a experimentar todo lo que ofrece este software, te puedes dar una idea mucho más clara de por qué se está pidiendo una cuota de entrada. No es como que estemos de acuerdo con esto, el punto es que estamos ante una experiencia que los más interesados en el trabajo de los padres de Mario, disfrutarán enormemente.

Que inicie la clase

Me encanta siempre que una compañía desarrolladora intenta algo nuevo. Incluso cuando las cosas no salen del todo bien, es muy refrescante que se tomen riesgos en esta industria tan guiada por estudios de mercado y la propia persecución del negocio. En gran parte, eso es justamente lo que es Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un intento diferente por parte de la icónica marca por presentar todo lo que ofrece su nuevo hardware, mismo que de primera instancia y como lo ha expresado una gran cantidad de personas en redes sociales, podría parecer una copia exacta del primer Switch, solo que con un chip más potente. Luego de poco más de 10 horas con este producto, me queda claro que en esta ocasión, los también creadores de Donkey Kong fueron un poco más allá.

Pero bueno… ¿qué es exactamente Nintendo Switch 2 Welcome Tour? Podríamos decir de manera bastante burda que en efecto, estamos ante una especie de manual interactivo en el que por medio de demos, mini juegos y mucho texto, se nos permite conocer a fondo de qué va la nueva consola de Nintendo y por qué es tan diferente a lo que se hizo con su antecesora. De entrada, te puedo decir que justo como lo parece, para nada es un producto para todo el mundo. Es algo completamente pensado para los más entusiastas que están dispuestos a tomar una clase académica del Switch 2.

La estructura y presentación general de Nintendo Switch 2 Welcome Tour es como la de un museo. Luego de elegir a tu avatar, se te permite entrar a la primera sala de exposición, misma que corresponde al Joy-Con izquierdo. Lo cool de todo esto es que estamos parados literalmente en la pieza de hardware gigante que deja ver claramente cada uno de sus detalles y materiales. Coleccionando una serie de estampas que corresponden a cada parte de la sección en la que estamos, se nos abrirá paso a la siguiente zona y así sucesivamente pasando por la pantalla, Joy-Con derecho e incluso, cosas como los straps de los Joy-Con y los accesorios con los que se está lanzando la plataforma, como la cámara y el nuevo Pro Controller.

Regresando al tema de las estampas que podríamos decir, es el principal coleccionable para poder progresar, todo se reduce a por ejemplo, pararte en el stick análogo derecho para juntar una de ellas, o ir al interior de un control para ver sus partes como pila y motores de vibración. Mientras hacemos dicho recorrido, podremos disfrutar de tres tipos de actividades diferentes. Los mini juegos que como su nombre lo indica, son experiencias totalmente interactivas en las que normalmente se lucen las capacidades de mouse de los nuevos Joy-Con en pruebas como esquivar una serie de bolas con picos que caen moviendo el puntero, un reto de disparar a globos como si estuviéramos en un FPS, o tan solo con la vibración, reconocer que figura se nos está presentando. Cada uno de ellos es sumamente creativo y cumple su cometido de lucir el potencial del nuevo hardware.

Por otro lado están los demos interactivos en donde por ejemplo, se lucen cosas como el HDR de la consola, o su capacidad de lanzar señal 4K a tu TV, esto por medio de una super creativa idea de ponernos a jugar el nivel 1-1 de Super Mario Bros. de NES en su resolución original mientras ésta va aumentando conforme recorremos el nivel. Igualmente de destacar el mini juego en el que debemos de reconocer a cuantos cuadros por segundo se está moviendo un objeto. Me encantaría ver cómo les va a quienes no dejan de hablar de esto siempre que sale cualquier título. Por último tenemos el tema de los quiz o exámenes. Aquí, se nos presentará una serie de tarjetas con información sobre un tópico específico de la consola como el nuevo dock, el HD Rumble 2 o cualquier otra cosa. Una vez que leemos todo, se nos hace un examen de tres, cuatro o hasta cinco preguntas a ver qué tanto aprendimos. Sí, la cosa se puede poner bien nerd y como te lo dije, por momentos se siente como ir a clase.

Algo que es muy importante considerar es que ciertos mini juegos y demos, no se podrán hacer si no tienes el hardware correspondiente. Por ejemplo, la demostración del Pro Controller, solo se puede hacer si justamente tienes el nuevo mando, cosa que si me lo preguntan, hace todo el sentido del mundo. Mi consejo es que no te preocupes demasiado si solo tienes a la mano el Switch 2 como tal, pues podrás disfrutar de la gran mayoría de contenido que Nintendo Switch 2 Welcome Tour tiene para ofrecer, solo ten en cuenta que si por ejemplo, tu TV no es de 120 Hz, el demo de los cuadros por segundo solo lo podrás hacer en modo portátil.

Ahora, está la gran pregunta de ¿por qué Nintendo está cobrando por algo que claramente debería de ser gratis? Tomemos con pinzas la afirmación de “debería de ser gratis”. Creo que quienes usan esta declaración están hablando sin la información completa. Mi teoría tiene que ver con que al ver el costo real de desarrollo de algo como Nintendo Switch 2 Welcome Tour y la propia naturaleza del producto, la compañía tomó la dura determinación de cobrar a los pocos que sí mostraran interés. Lo que digo es que aunque fuera gratis, la gran mayoría ni lo abriría, incluso borraría en la primera oportunidad como increíblemente pasó con Astro’s Playroom en PS5. Seguro que se consideró regalarlo, pero por las razones que te acabo de exponer, creo que se decidió ponerle el precio de $10 dólares o $250 pesos en México.

La cantidad de información y contenido que viene dentro de Nintendo Switch 2 Welcome Tour es mucho más de lo que me esperaba y lo mejor, es que en todo momento sientes que estás aprendiendo algo nuevo. Entiendo perfectamente que la idea de “aprender”, desafortunadamente, no es del gusto de muchos y menos cuando encienden una consola de videojuegos, pero para quien sí, es algo que nunca antes habíamos experimentado. Era muy placentero que luego de varias de intensas partidas en Mario Kart World, abriera este nuevo software para pasar unos cuantos minutos de relajación conociendo a profundidad el hardware que precisamente seguimos estrenando.

Bienvenidos a Switch 2

Es sumamente complicado recomendar algo como Nintendo Switch 2 Welcome Tour de manera general, esto por dos razones en específico. Primero está el asunto del nicho tan marcado al que apunta y por el otro, está el tema de que gastar esos $10 dólares extra encima de todo lo que hemos tenido que desembolsar por entrar a una nueva generación de consolas. No obstante, creo firmemente que para quien está pensado, será una de las mejores maneras de empezar a usar la nueva plataforma. Lo que te quiero decir es que si sientes el más mínimo interés por todos los temas técnicos que tienen que ver con cómo es que funciona una consola moderna de videojuegos, deberías de tener entre tus prioridades este software. Mismo caso si eres especialmente entusiasta de todo lo que tenga que ver con Nintendo como tal.

Ha arrancado una nueva era en la historia de la industria. Nintendo está más que bien parado con el gigantesco éxito que fue el primer Switch, cosa que claro, para nada le garantiza que esta nueva plataforma vaya a tener los mismos resultados. Cosas como Nintendo Switch 2 Welcome Tour y el resto de juegos que están acompañando al estreno, nos dan una enorme ilusión de lo que serán los próximos años y lo que estaremos viendo por parte de todos los que se animen a probar suerte en Switch 2. Por un lado duele despedir a esa consola que tantas alegrías nos dio en los últimos ocho años y al mismo tiempo, es brutalmente emocionante pensar en lo que veremos en el futuro próximo.