Review – WWE 2K25

Parecía que WWE tenía un camino particularmente tedioso a Wrestlemania 41. Jey Uso no convenció a muchos fans como retador a título mundial, menos después de un triunfo anticlimático en Royal Rumble. Tampoco el camino femenino, con Bianca Belair y Charlotte Flair aspirando a un centro global pese a que ello generó cierto rechazo. Pero se movieron cosas de manera interesante: Penta llegó desde Ecatepec para mover el listado de superestrellas con más ventas, Iyo Sky se hizo de manera sorprendente con el campeonato mundial femenino, al tiempo que Stephanie Vaquer destrozó junto con Giulia las expectativas entre las féminas de NXT…

…y John Cena, finalmente, se volvió rudo.

Cierto, WWE no es la única empresa de lucha libre de prestigio en el mundo. Incluso puede que ya fastidien cosas como el poco empuje a luchadores como Drew Galloway o el excesivo reflector que recibe cualquier persona con familiares nacidos en el Pacífico Sur. Pero este año concretó su liderazgo en el negocio a nivel mundial. Un acuerdo de transmisión con Netflix que disparó sus alcances globales. Acuerdos con TNA y Pro Wrestling NOAH que dieron momentos memorables como la aparición (y credo) de Joe Hendry. Sumado, cierto, a errores en competidores clave como AEW en los últimos meses. Incluyendo videojuegos como Fight Forever que, para su desgracia, heredaron lo peor de las anteriores generaciones de videojuegos sobre wrestling.

¿Cómo puede la serie WWE 2K evitar ese letargo en los laureles que suele pasarle a las franquicias deportivas? Ya conmemoramos Wrestlemania, derrotamos a John Cena, conmemoramos a Rey Mysterio, resucitamos la Attitude Era, honramos el legado del Undertaker. El Universo de WWE está bajo nuestro control y pusimos en disputa títulos que van desde el Mundial Pesado hasta el de ECW o el Up! Up! Down! Down!. Es díficil cumplir con la máxima de no arreglar algo que realmente no parece roto sin caer en el desastre de, simplemente, no hacer nada. Es justo esa misión la que WWE 2K25 se propone cumplir.

Just Bring it!

No hay que revolverle mucho. Nos guste o no, este tipo de juegos se resumen en lo siguiente: emular un combate guionizado, con movimientos llamativos, de manera que se convierta en una disputa realista. Cada personaje tiene un rol en la compañía y su narrativa, por lo que su potencial se deriva justo de ello. No, no le importa a casi nadie que esto sea equilibrado dado que, en la vida “real”, no lo es. Desde tiempos del PS1 y el N64 se tiene un estándar: animaciones predeterminadas derivadas de comandos que fluyen, dependiendo del juego, para dar el aspecto de un enfrentamiento como el que veríamos en la televisión o en la arena.

Visual Concepts heredó esta fórmula de un Yuke’s, a quienes el rol le estaba quedando un poco grande. Y lo hizo con el estándar de calidad aplicado en una franquicia más que ganadora como NBA 2K. Se nota en el cuidado del modelado de personajes, además de la animación desarrollada para este tipo de juegos. En WWE 2K25, la casa desarrolladora trajo de vuelta una función peculiar, pero solicitada por los fans: en la toma de réferi se podrían encadenar llaves y contrallaves, volviendo el comienzo de diversos combates un enfrentamiento técnico que haría babear a más de uno de aquellos que tomaban cada fin de semana la línea azul del Metro hasta Cuatro Caminos.

El tiempo de respuesta, incluso en generaciones anteriores, ha mejorado. Esto no sólo vuelve el juego más fluido, sino más dinámico y desafiante. En muchas ocasiones la frontera entre ser apaleado o no es aprovechar esa fracción de segundo que el juego te da para hacer un counter y, por supuesto, en ocasiones puede ir de counter a counter en una batalla donde el primero que se equivoque se llevará mucho, mucho daño.

También existen varios minijuegos, como aquel donde con un QTE enfrentas a tu rival en un enfrentamiento de pierrotazos o puñetazos a mano limpia. Equivocarte te deja muy expuesto a un gran golpe que te baje salud o, incluso, termine contigo aturdido. Hay muchas, muchas maneras de hacer daño, focalizarlo en diversas partes del cuerpo y construir así una estrategia hacia la victoria.

La animación ha mejorado, así como las texturas tanto de la ropa como del cuerpo de cada peleador. La biblioteca de movimientos es también mucho más profunda, aunque eso lo vas a notar en el modo de creación cuando descubras que también cuenta con ataques legendarios de combatientes que jamás han pisado el ring de WWE (como esa movida de la cual Nobuo Uematsu estaría orgulloso).

Ahora, la fórmula está más que hecha. Y los vicios de la misma siguen. Si no eres lo suficientemente hábil para ejecutar un counter, vas a tener que comerte tooooda la secuencia del movimiento. Sin poder interrumpirlo. Y, si no tienes la suficiente capacidad de reacción y el rival aplica diversos ataques consecutivos, puedes pasar minutos sin poder hacer nada y dedicándote sólo a mirar. Eso puede resultar tedioso para diversos jugadores.

Otro detalle: la animación a veces no responde a cómo se ubican los luchadores en el espacio donde se encuentran. Vas a ver a personajes casi casi teletransportarse para completar el movimiento o, incluso, verse trabados porque la secuencia se ve interferido por aspectos como el ring o la barricada que te separa del público. Ya nos tocó, por ejemplo, una lucha que no pudo continuar porque nuestro combatiente cayó en una zona “inaccesible” del escenario luego de recibir un castigo. Ya no pudo salir de allí y el rival no podía enfrentarse a nosotros. Son glitches que no son habituales (o al menos no nos han resultado así). Pero pasan, justamente por la manera en que está diseñado el título. Y, claro, debe hablarse de ellos.

Aknowledge Me!

Quien escribe esto debe serles honesto: detesta el arco narrativo reciente del Bloodline. Básicamente le llega a parecer una amontonamiento de elementos en una facción que, de un modo u otro, termina obteniendo protagonismo sin mayor razón aparente que se ser familiar de Dwayne Johnson. En otros momentos, para rematar, ni siquiera se termina por desarrollar un personaje (como le sucedió a Tama Tonga, Tanga Loa y Jacob Fatu). Sin embargo, algo es innegable: más allá de The Rock y Roman Reigns el clan familiar Maivia-Fatu-Anoa’i es una de las grandes familias reales de la lucha libre universal y, por tanto, es una protagonista del modo Showcase con toda justicia.

El Bloodline es uno de los pilares en la WWE contemporánea, nos guste o no. Y tiene mucha historia para contar, literalmente. ¿Qué mejor que uno de las más importantes mentes creativas del wrestling como Paul Heyman para contarla? Desde el legado del Gran Jefe Peter Maivia, pasando por el bautizo en oro de su nieto Rocky (mucho antes de volverse una de las celebridades más titánicas del planeta), sin olvidar momentos de alto voltaje como las actuaciones de Rikishi o los Wild Samoans.

Hay tres tipos de episodios: uno que trata de rememorar casi tal cual como sucedieron diversas luchas memorables como el enfrentamiento del legendario Yokozuna contra Hulk Hogan. Otras buscan revertir un resultado negativo de algún miembro de la familia en los grandes escenarios, entre las que podríamos destacas duelos como el de los Headshrinkers contra los Steiner Brothers en Wrestlemania IX. Y, finalmente, enfrentamientos entre el pasado y el presente, como aquel donde 3 Minute Warning encara a los Authors of Pain (quienes, de pronto, fueron borrados del róster en la vida real).

A diferencia de los juegos más recientes, ya no hay cortes entre clips de video y gameplay. Lo cual vuelve los episodios algo más fluido de jugar. Naturalmente, existen diversos objetivos a cumplir capítulo a capítulo, lo cual permite desbloquear personajes y arenas. Eso motiva a darlo todo y no sólo ganar. Aunque eso… eso ya lo sabías.

El modo es una manera muy creativa de conocer episodios clave de la historia en la WWE, el legado que hay detrás de The Rock y por qué, en la actualidad, los miembros de este clan tienen tanto poder en el ring de la compañía. Además de que Heyman es uno de los mejores al micrófono en la historia del wrestling y, por tanto, es el mejor narrador posible. Vaya que es disfrutable.

Too Cool

Las versiones de Xbox Series y PS5 cuentan con un modo exclusivo: The Island. Se trata de un modo que combina el de carrera con uno social, además de generar momentos clave para el disfrute del juego como arenas temáticas. Es un parque de diversiones que tiene lo bueno y lo malo del juego.

¿Lo bueno? Las arenas temáticas que se vuelven geniales y son entornos poco comunes. Además de tener estipulaciones creativas para enfrentar a otros jugadores. Esto lo convierte en una modalidad digna de explorar y, naturalmente, si te atrapa se puede volver adictiva.

¿Lo malo? Está repleto de microtransacciones. Atuendos y otros temas estéticos que puedes adquirir con dinero real y que su único valor es exhibir y presumir frente a otros jugadores en dicha modalidad. Una manera de sacar dinero que no tiene mucha utilidad, pero que muestra como 2K Games aprovechará cualquier resquicio para hacerse de dinero extra.

MyFaction, en tanto, se ha convertido ya en el equivalente de la franquicia del Ultimate Team. Las tarjetas, normalmente, aparecen en lootboxes y se espera que a través de dinero real vayas creando una alineación más poderosa en tu facción. Un equipo digno de destrozar rivales y cumplir objetivos, pero en el que si no es lo tuyo ponerle dinero en la compra de paquetes al azar simplemente no vas a encontrar gran disfrute.

Not like most girls

Volvamos al juego base. Contamos con novedades importantes en las posibilidades de gameplay regular. Como, por ejemplo, los combates intergénero. Es una opción clásica que, desde hace varios años, la franquicia había evitado y donde, ahora, ya permite que Stephanie McMahon le ponga unos cates sobre el ring a Triple H. Además de que, cuando Penta llegue como DLC, ya se podrá esa revancha tan esperada con Iyo Sky y Chelsea Green.

Otra posibilidad es el Bloodline Rules Match. Básicamente podrás convocar a miembros de tu facción (o luchadores) al azar después de alcanzar momentos cumbre en la lucha. Es una manera muy peculiar de emular el satisfactorio caos de la lucha principal de Wrestlemania XL donde, si bien no se podrá lograr un momento igual de épico, si llega a ser genial. Sobre todo jugando con amigos.

Aún así, los duelos en el modo GM son más conservadores. Sin embargo, eso no evita que existan oportunidades para que puedas construir tu marca de forma frenética. Ya sean las actuales en WWE o alguna clásica como el ECW original o WCW. El objetivo, por supuesto, es ganarle a otros shows en cuanto a rating y número de fans. Deberás aprovechar los recursos económicos, escoger bien a tus luchadores y, claro, agendar de mejor forma cada lucha e intervención de luchadores. Si esto no fuera suficiente, cuentas con tarjetas para potenciar el espectáculo…o arruinar el de los demás.

Banzai!

La creación de personajes es, para muchos, uno de los puntos más fuertes de esta franquicia. Jugadores e incluso comunidades dedican horas para recrear luchadores de todo el mundo. O incluso de aquellos que fueron parte del pasado (o presente muy cercano) de la WWE. Para ello existe un modo de creación que es cada vez más profundo, con mayores posibilidades en movimientos y en personalización. Eso sumado a un róster de por sí ya gigantesco de personajes.

Con la dedicación suficiente puedes construir el luchador, la arena, el video, los carteles, tu cinturón de campeonato… las posibilidades son infinitas. O, si no tienes tiempo, ganas o ambos, puedes descargar alguna creación de la comunidad. Ya existe un buen catálogo, con luchadores recién debutado o incluso aquellos que la historia de la WWE quiere borrar por una u otra razón.

El modo de creación se complementa con una modalidad My Rise en la que, ahora, tu luchador tiene que cumplir su destino como la siguiente gran promesa de WWE llegada desde el exterior. Básicamente lo que está pasando con Penta o Vaquer. Eso sí, existe una facción dentro de la empresa que está muy enfadada que se olviden de los talentos creados en casa y hará todo lo posible por hacerte pedazos.

No es precisamente la mejor narrativa, tampoco tiene cutscenes más destacadas de aquello que podría considerarse promedio. Pero sí queda claro que, al menos en esta modalidad, hay un esfuerzo por entregar algo más allá que sólo jugar por recrear semana a semana la programación de la WWE. Si logras crear un personaje con el cual comprometerte, es probable que le ganes cariño y busques lograr llegar tan lejos como sea posible.

Yeet!

WWE 2K25 es un buen juego de lucha libre y, en cierta medida, es el mejor título disponible actualmente sobre lucha libre. Si eres fan del wrestling o de la lucha libre en general, disfrutarás de este título. Eso sí, las mejoras son solamente las necesarias para cumplir con la obligación de superar entregas anteriores, aunque la aplicación ha sido más que correcto en aspectos clave como la fluidez del gameplay.

Como mencionamos, es un juego al que aún le puede pesar la fórmula de este tipo de juegos que, muy de vez en cuando, genera glitches a veces extraños. Pero no por ello deja de ser más que disfrutable. Los modos de juego son más que amplios y con la profundidad suficiente para tener disfrute durante semanas. Es más, el potencial que tiene es para un disfrute de meses. Sobre todo con un online que funciona más que bien en temas de lag y tiempo para encontrar un duelo.

Sin embargo, 2K Games empieza a buscar modos para obtener recursos de microtransacciones. Es de esperar con el costo actual de los desarrollos, pero siempre está la sensación de que pueden darse abusos como NBA 2K. Por el momento, si no quieres gastar en los cosméticos o invertirle al modo de facción, puedes disfrutar más que bien con el juego base.

El camino a Wrestlemania, como mencionamos, se pone mejor de lo que parecía en un principio. Y WWE 2K25 ayuda a esta sensación. Imagínate ahora con los próximos DLC. ¿Te vas a subir al ring?