Como era de esperarse, en estos momentos ya puedes conseguir una serie de accesorios third party para el Nintendo Switch 2. Esto incluye una funda para la consola por parte de Dbrand. Sin embargo, lo que en el exterior se ve cómo una gran forma de proteger a la consola, en realidad ha dado pie a una serie de problemas, los cuales ponen en peligro la seguridad del hardware.

Desde hace unos días ha estado a la venta una funda para el Switch 2 por parte de Dbrand, la cual es liviana, se integra bien con la consola y se siente bien en tus manos. Sin embargo, cuenta con un error, el cual ocasiona que los Joy-Con 2 no logren conectarse adecuadamente con la consola, ocasionando que más de una persona tire el hardware sin desearlo.

Como lo han demostrado múltiples usuarios en Reddit, la funda de Dbrand interviene con un pequeño reborde en el borde interior de la carcasa del Joy-Con que evita que los controles se deslicen fácilmente. Además, este reborde rellena el espacio de aire diseñado en la Switch 2 entre la pantalla y el Joy-Con para facilitar el mecanismo de bloqueo magnético.

Parte de este problema se debe a que los usuarios, generalmente, agarran la consola sosteniendo solo los Joy-Con 2, evitando algún tipo de soporte que se obtiene al sostener la parte trasera de la consola. De esta forma, el peso hace que los controles se separen fácilmente, algo que no sucede por diseño normalmente. De esta forma, Dbrand ha señalado que el público debe de aprender a sujetar bien el Switch 2. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“Nuestro objetivo siempre ha sido introducir el borde mínimo viable para mantener la fijación segura. Esto se debe a que, desde una perspectiva técnica, cuanto más material haya en el borde, más difícil (a veces, imposible) será retirar la pieza moldeada por inyección de la herramienta sin deformarla. En definitiva, los clientes involucrados en esta situación nos han pagado por un producto premium. No nos tomamos esa responsabilidad a la ligera. A pesar de que este desprendimiento arruinó lo que, de otro modo, debería haber sido un lanzamiento sin problemas, mantenemos que esta es una carcasa de primera clase para Switch 2”.

La extensa explicación de Dbrand deja en claro que la compañía se está enfrentado a un resultado inesperado. Si bien se desconoce si en un futuro veremos una nueva versión de su funda, la cual tome en consideración muchos de los elementos negativos que han señalado los usuarios, la compañía asegura que el producto que está disponible en estos momentos vale la pena.

Sin embargo, la pésima recepción que ha recibido su funda en los últimos días ha cambiado la percepción de Dbrand para muchos usuarios, quienes le prestarán más atención a los videos de los usuarios. En temas relacionados, analista lanza fuerte crítica en contra de la pantalla del Switch 2. De igual forma, encuentran problemas con Switch 2 de segunda mano.

Nota del Autor:

Como siempre, es mejor esperar a los productos oficiales. Si bien Nintendo probablemente no tenga una funda en mente para el Switch 2, la consola no la necesita. Si tienes el cuidado debido, entonces tu hardware no tendrá algún tipo de problema, y si bien las marcas de los dedos es algo que no se ve bien, es mejor a que estés jugando y de repente tus controles se separen del Switch 2 inesperadamente, causando un serio problema.

Vía: Kotaku