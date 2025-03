Review – MLB The Show 25

20° aniversario y el adictivo modo Diamond Quest

Durante dos décadas, PlayStation ha tenido su propia saga anual de béisbol denominada MLB The Show que ha logrado posicionarse como la marca líder del sector y que ha visto como en su trayectoria, otros competidores han quedado en el camino, evidenciando que se necesita mucho ofició y dedicación para consolidar un producto a largo plazo que siga teniendo muy buena acogida por parte de los consumidores. Siempre que comienza una nueva temporada deportiva surge la inquietud respecto a la cantidad de modificaciones o nuevas funcionalidades que los desarrolladores buscan incluir, pues en muchas ocasiones solamente se actualizan las plantillas. En el caso de MLB The Show 25 son palpables grandes cambios que nos brindan una experiencia más inmersiva y sobre todo, que nos ofrece un sinfín de horas de diversión.

Una de las grandes adiciones en MLB The Show 25 es la función Diamond Quest que está disponible como un apartado dentro del modo Diamond Dynasty. Diamond Quest apela a las experiencias rogue-like, mostrando un tablero donde tiras el dado para avanzar turnos y podrás enfrentarte a enemigos al más puro estilo de los juegos de rol de corte tradicional, pero en vez de batallas por turnos deberás de tomar el control de situaciones específicas en partidos de béisbol.

Si cumples los objetivos ganarás experiencia, upgrades y tarjetas coleccionables, además de que será posible recibir castigos o consecuencias si tu desempeño no fue el esperado. Este experimento ha resultado todo un éxito pues tiene tintes adictivos mezclando la nostalgia de recordar momentos icónicos de las grandes ligas. Un aspecto muy interesante radica en que tú comienzas desde cero con tus paquetes de tarjetas y te enfrentas a jugadores reales por lo que el nivel de dificultad es elevado y conforme progreses podrás hacer frente a retos con mayor complejidad -y que no están exentos de suerte- los cuales en algunas ocasiones no sólo afectarán a tu desempeño en el Diamond Quest sino en la totalidad de la Diamond Dynasty.

Reimaginando el apartado técnico

MLB The Show 25 se ha pulimentado y gracias a la tecnología ShowTech, los movimientos son mucho más realistas, ya que no sólo se añaden nuevas animaciones sino que los jugadores ahora son capaces de reaccionar ante diferentes situaciones, pudiendo adivinar qué tipo de lanzamiento hará cada pitcher, lo que impacta directamente en el golpeo. La familiarización en este ámbito es muy simple y cuando se dominan estos conceptos, es posible poner en marcha múltiples estrategias de acuerdo con los comportamientos del equipo rival. Si bien el título en cuestión no tiene mejoras para PS5 Pro, el nivel gráfico tanto de los deportistas como de los estadios es espectacular y ha venido muy bien que no exista una versión para PS4 que lastre el apartado audiovisual, ya que si bien aún hay una adaptación para Nintendo Switch, es notablemente inferior y más un lavado de cara frente a su antecesor.

Las actualizaciones de este año en MLB The Show 25 comienzan con un enfoque estratégico directamente en el campo de juego. Una de las incorporaciones más innovadoras es el sistema de Ambush Hitting, que añade un elemento de análisis realista al bateo, permitiendo elegir entre concentrarse en lanzamientos dentro o fuera del centro del plato. En el área defensiva, las mejoras se centran en dar mayor relevancia a los defensores, quienes se destacan por sus movimientos rápidos y fluidos hacia donde deben posicionarse, mientras que otros, con desplazamientos más erráticos, pierden fracciones de segundo esenciales. Una adición notable es el nuevo movimiento de nado para los corredores de base, que permite realizar maniobras evasivas al intentar evitar un out. Estas dinámicas no sólo añaden profundidad a la jugabilidad, sino que elevan la autenticidad y el realismo, haciendo que cada partido se sienta más estratégico y emocionante.

La cámara en primera persona de MLB The Show 25 revoluciona la forma de experimentar los simuladores deportivos tanto en el presente como a mediano y largo plazo. Esta función permite al usuario vivir el juego desde la perspectiva de su personaje, ofreciendo una inmersión que mejora la conexión con el campo y las acciones del partido. De igual modo, la posibilidad de cambiar entre perspectivas en cualquier momento hace que el sistema sea adaptable y equilibrado, facilitando tanto el enfoque individual como el estratégico del equipo. Dicha funcionalidad jamás había estado presente en esta franquicia, sin embargo, otras compañías como 2K Games ya lo habían intentado a inicios del año 2000, ofreciendo vista de primera persona en deportes como fútbol americano, hockey y por supuesto, béisbol. No obstante, el que San Diego Studio haya retomado esta idea abre la puerta a futuras aplicaciones en realidad virtual.

Al igual que la edición de 2024, la interfaz del menú es muy intuitiva y desde el inicio está presente mucho contenido para que puedas disfrutar de todos los modos disponibles y las configuraciones de controles son muy amigables, es decir, podrás establecer un perfil muy casual o el de todo un profesional. La versión de PlayStation 5 fue la que se utilizó para esta reseña y el DualSense funciona a la perfección, marcando una ligera diferencia con respecto a la adaptación de Xbox Series, pero no se convierte en un factor determinante. El sonido también es destacable ya sea que estés utilizando audífonos o sistema de teatro en casa pues es posible escuchar la narración del partido y los ruidos provenientes del entorno, los efectos especiales del estadio y por supuesto, el contacto del bate con la pelota. El soundtrack posee una amplia variedad, aglutinando a artistas como Bad Bunny, CARRTOONS & Nigel Hall, De La Soul, Gamalier, JD McPherson, Kal Banx Smino & Buddy, Kendrick Lamar, Kenny Beats, Liza, Lupe Fiasco, Naughty By Nature, Oh He Dead, SiR & Anderson, Paak, Trombone Shorty, Vince Staples, y Wilderwater, por mencionar algunos.

Múltiples cambios, desde un amateur hasta una leyenda

En este apartado profundizaré en los aspectos más relevantes que cambian con respecto a la edición del año pasado y que marcan una diferencia significativa. Por otro lado, los modos tradicionales de partida rápida, camino a octubre, juego en línea, Home Run Derby y creación de estadios, entre otros; no serán abordados a detalle pues reflejan una experiencia muy similar.

Road to the Show: La inclusión de la liga amateur nos lleva al inicio de la carrera en el béisbol, comenzando desde la escuela secundaria. Aquí, los jugadores no sólo tienen la oportunidad de participar en juegos competitivos, sino que también enfrentan el desafío adicional de impresionar a los reclutadores universitarios para obtener becas. En el recorrido, verás cómo aumenta la presión y el nivel de estrés. Aunque el número de instituciones educativas es limitado, es de esperarse que se agreguen más ya sea mediante alguna actualización o en futuras entregas de la saga.

Camino al nivel 99: Esta mecánica representa un cambio sustancioso en la manera en la que puedes desarrollar a tu personaje. Actualmente ha quedado descartado el progreso lineal tradicional y otorga a los jugadores mayor control sobre sus atributos a través del uso de fichas obtenidas al jugar, permitiendo priorizar habilidades específicas, como lanzar con precisión o desarrollar un bateador veloz con buen control en las bases. Tal nivel de personalización refuerza la idea de crear un beisbolista que sobresalga en sus puntos fuertes y compense sus debilidades.

Franquicia: Este modo recibió una de las actualizaciones más representativas con la introducción de The Front Office Experience. Este cambio hace que la gestión de equipos sea más estratégica, agregando en paralelo una capa de realismo al incluir factores económicos más precisos y detallados. Entre las novedades más destacadas está el rediseño del sistema de Free Agency, que se volvió significativamente más desafiante pero también mucho más gratificante. Con la implementación del Big Board, los jugadores tienen acceso a una visión global de los agentes libres disponibles, lo que les permite planificar y priorizar mejor sus objetivos.

Además, el sistema toma en cuenta factores como las motivaciones individuales de los jugadores, las condiciones del mercado y la alineación con las necesidades del equipo. Esto obliga a los usuarios a considerar no sólo el talento de un jugador, sino también su encaje dentro de la estrategia general del equipo, añadiendo un nivel de profundidad que antes no existía. La complejidad también se ve reflejada en los salarios, que ahora representan con mayor precisión los valores reales del mercado y las cifras de arbitraje. En conjunto, estas adecuaciones hacen que cada decisión sea más relevante y significativa, reforzando la sensación de gestión táctica en este modo.

Diamond Dynasty de fin de semana: El nuevo Weekend Classic Mode, es una adición diseñada para los jugadores más competitivos de Diamond Dynasty. Esta modalidad consiste en un torneo de alto nivel que se lleva a cabo al final de cada temporada regular clasificada. La dificultad radica en que únicamente los jugadores con una clasificación lo suficientemente alta pueden participar, y cuanto mejor sea su ranking, más desafiantes serán los oponentes y mayores las recompensas. A pesar de ser emocionante para los gamers avanzados, el nivel de exigencia puede resultar abrumador para el público más casual, sin embargo, esta vertiente agrega una capa adicional de competitividad y recompensa el esfuerzo y la habilidad demostrados durante la temporada.

La mítica temporada de negro leagues

La tercera temporada de Storylines: The Negro Leagues en MLB The Show 25 reafirma su posición como una de las experiencias más innovadoras e inmersivas, combinando desafíos de jugabilidad con historia, narradas por el carismático Bob Kendrick, presidente del Museo de las Ligas Negras. Para este año, las estrellas principales son James “Cool Papa” Bell y Wilbur “Bullet Joe” Rogan, dos íconos que marcaron un antes y un después en el deporte. Bell, famoso por ser el jugador más rápido en la historia del béisbol profesional, dejó un legado imborrable con su velocidad y habilidad en las bases. Por otro lado, Rogan, considerado un pionero en su tiempo, combinaba un lanzamiento de élite con un bateo explosivo, convirtiéndose en un jugador comparable al actual Shohei Ohtani. En esta aventura se ha puesto mucho énfasis a los elementos históricos, así como en los uniformes, equipos y estadios que han sido recreados con precisión. Este nivel de autenticidad no sólo enriquece la experiencia de los jugadores, sino que también sirve como un homenaje respetuoso a la época y a los atletas que brillaron en ella. El contenido de esta temporada se presenta de manera gradual, con algunos jugadores disponibles desde el lanzamiento y otros que se agregarán en actualizaciones posteriores.

Las grandes ligas, mejor que nunca

MLB The Show 25 celebra su vigésimo aniversario con una serie de mejoras y adiciones que consolidan su posición como líder en el género de videojuegos de béisbol. Durante dos décadas, la franquicia ha demostrado una dedicación constante para ofrecer una experiencia de juego inmersiva y de alta calidad, superando a sus competidores y ganándose la lealtad de sus seguidores. La edición de este año no es una excepción, con cambios significativos que mejoran tanto la jugabilidad como su propia esencia, ofreciendo horas de diversión y entretenimiento para los jugadores. Una de las grandes adiciones es el modo Diamond Quest, que está disponible como un apartado dentro del modo Diamond Dynasty y apela a las experiencias rogue-like, convirtiéndolo en una adición que tiene todas las papeletas para quedarse como un modo permanente en futuras entregas e incluso, podría marcar un estándar en los videojuegos deportivos. En paralelo, las mejoras técnicas y de jugabilidad como el sistema de Ambush Hitting y las actualizaciones defensivas, añaden una capa de realismo y estrategia que profundiza la experiencia de juego.

Estas innovaciones, junto con la nueva cámara en primera persona, la amplia gestión en el modo franquicia y la tercera temporada The Negro Leagues demuestran el compromiso continuo de San Diego Studio por ofrecer una experiencia deportiva fresca y emocionante. En resumen, MLB The Show 25 puede considerarse como un título imprescindible para los aficionados al béisbol, sin embargo, su ausencia en el servicio de Xbox Game Pass y su precio de $70 dólares americanos, podría ser un impedimento para el público casual. Finalmente, en la edición del presente año se ha subido el listón muy alto en diversos apartados, lo que hace suponer que a corto plazo será difícil que sus desarrolladores se superen a sí mismos, pero de momento han firmado una entrega sumamente destacada para conmemorar dos décadas de existencia de esta propiedad intelectual.