Review – Death Stranding 2: On The Beach

De la mente de Hideo Kojima

Hideo Kojima es uno de los mayores visionarios de la industria de los videojuegos. Desde Metal Gear Solid, pasando por Policenauts, hasta P.T., o el cancelado Silent Hills. Si algún proyecto lleva su nombre, podemos estar seguros de que será una experiencia sin igual. Sin embargo, su trabajo no es para todos. Por cada admirador, hay otra persona que simplemente no logra conectar con sus obras. Esta división se puede apreciar especialmente con Death Stranding, el aclamado título de 2019 que, en más de un sentido, se sentía adelanto para su época. La aventura de Sam Porter Bridges nos dio la oportunidad de experimentar un viaje a lo largo de un Estados Unidos fracturado, y si bien gran parte del público adoró todo lo que aquí encontramos, a otros más no les agrado el hostil mundo virtual y los poco ortodoxos controles. Afortunadamente, la recepción fue, generalmente, positiva, por lo que muchos nos alegramos cuando se anunció que una secuela ya estaba en desarrollo, una que ha llegado para unirnos en un momento en donde la división social está más presente que nunca.

Anunciado hace ya más de un año, Death Stranding 2: On the Beach no solo se posiciona como una de las grandes exclusivas del PlayStation 5 para el 2025, sino que llega en un momento en donde el mensaje de unidad es algo que se necesita en este mundo. Sin embargo, algunas personas se encuentran escépticas sobre este trabajo. Death Stranding fue una obra maestra que tuvo un gran impacto gracias a todas las ideas nuevas que nos presentó en 2019. De esta forma, una secuela tiene la complicada tarea de evolucionar sus sistemas, expandir la historia y, sobre todo, tratar de crear un impacto similar al de su predecesor, un objetivo que muchos pueden considerar imposible.

Es así que Death Stranding 2: On the Beach ha llegado a nuestros PlayStation 5. Una vez más, Hideo Kojima explora los límites de este medio de arte y entretenimiento con la intención de experimentar con ideas que nadie antes había pensado y, en el proceso, expandir su propiedad intelectual a un territorio que, muchos esperamos, logre cementar a Sam, Fragile, Higgs y el resto del elenco principal en personajes icónicos de la industria. ¿Acaso Death Stranding 2: On the Beach logra ser la obra maestra que muchos esperan? ¿Qué tanto mejora la secuela en comparación con el título de 2019? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Resistir y sobrevivir

Hablar sobre la historia de Death Stranding 2: On the Beach va más allá de simplemente los eventos que transcurren frente a nosotros. El mundo que Kojima ha creado es inmenso. Aunque conceptos como la playa, BT, Extinction Entity, DOOMS, y otras palabras rimbombantes pueden sonar algo confusas, la realidad es que este título, al igual que su antecesor, se puede disfrutar de diferentes formas. Aquellos que aman el conflicto a gran escala, en donde el mundo peligra cada segundo, son capaces de disfrutar de la misión para detener a Higgs, mientras que aquellos que buscan algo más personal se pueden enfocar en la manera en la que Sam se enfrenta a una situación traumática; incluso es posible encontrar una relación directa entre los eventos de esta entrega y la situación actual en el mundo real. Esto, y más, hacen que Death Stranding 2: On the Beach, sea una de las experiencias más entretenidas de este año.

Death Stranding 2: On the Beach se lleva a cabo varios meses después de los eventos del primer juego. Sam y Lou viven en el borde sur de Estados Unidos, en donde pasan los días disfrutando de una amada relación como padre e hija. Sin embargo, una inesperada visita de Fragile ocasiona que nuestro protagonista vuelva a portar la mochila de entrega, ahora con el objetivo de reconectar parte de México y, eventualmente, Australia. El viaje es largo y lleno de altibajos para el elenco principal. Por si fuera poco, el inesperado regreso de Higgs y el surgimiento de un grupo terrorista hacen que la misión principal sea más complicada de lo pensado.

Al igual que su antecesor, Death Stranding 2: On the Beach es un título complejo, el cual trata de decir mucho. La misión de conectar a México y Australia va más allá de simplemente reconstruir una sociedad fracturada, sino que utiliza esto como punto de partida para explorar aspectos como la inteligencia artificial y el peligro que representa el armamentismo. Junto a esto, el título no se olvida de todos sus conceptos de ciencia ficción que le otorgan una identidad única a este mundo, algo que se puede apreciar especialmente con los nuevos personajes. Rainy, por ejemplo, es una chica que es incapaz de dar luz a su hijo de siete meses, y al mismo tiempo puede ocasionar que llueva, pero a diferencia del agua tóxica que cae normalmente, su habilidad le otorga un poder de sanación en un pequeño rango. Esto es algo que solo a Kojima se le puede ocurrir, y este es solo uno de los tantos casos que aquí encontramos.

El trabajo de Kojima Productions es capaz de caminar por la delgada línea entre estilo y substancia. En un instante peleamos contra un personaje que luce idéntico a Snake en medio de un México que está ardiendo, y un momento después nos encontramos en una conversación que trata de explorar el trauma de Sam. Aquí hay algo para todos. Aquellos que han sido cautivados por el vasto mundo que ha creado su director pueden adentrarse más en los conceptos de la playa, el conflicto que trae Higgs, el antagonista principal, y la forma en la que los eventos del primer título se conectan con la secuela. Si esto no es de tu agrado, puedes simplemente enfocarte en la relación que tiene Sam con el resto de los personajes secundarios, y sufrir por la manera en la que nuestro protagonista se enfrenta a una crisis mental después de experimentar uno de los eventos más traumáticos en su vida. Incluso hay espacio para crear una relación directa entre el título y los eventos actuales del mundo real.

Para algunas personas, el conflicto a gran escala diluye la experiencia y le resta peso al apartado más personal de la narrativa. Si bien Sam es el protagonista, en más de un sentido es dejado de lado para que el título se enfoque en el nuevo y existente elenco. En este sentido, la secuela sigue el mismo camino, y si bien hay momentos que brillan mucho por su enfoque en los personajes, estas secciones no suceden tan seguido como a muchos les gustaría. A la par, gran parte del diálogo está enfocado en explicar cada aspecto posible de su mundo, eliminando gran parte del misterio que rodea a este universo. Respuestas a preguntas que tal vez nunca te hiciste son presentadas como momentos sumamente importantes y, considerando que esta es una experiencia de, aproximadamente, 70 horas, es fácil perder el hilo de los detalles que son más valiosos de lo pensado, y si bien un compendio siempre está nuestra disposición para resolver algunas de nuestras dudas, el título le da demasiado peso a la exposición.

Ahora, esto no quiere decir que Death Stranding 2: On the Beach no representa una evolución en comparación con su predecesor. Uno de los avances más importantes es el ritmo. Si bien estamos hablando de un juego de mundo abierto en donde es posible ignorar la campaña principal durante 10 horas para completar misiones opcionales, la secuela tiene una estructura que es capaz de mantener enganchado a los jugadores cuando seguimos las tareas obligatorias. Cada objetivo va más allá de simplemente realizar una entrega, y constantemente se nos presentan metas entretenidas que exploran ciertos aspectos de este mundo, sus personajes, y van más allá de ser simples tutoriales para todas las mecánicas que esta entrega tiene para nosotros.

Junto a esto, las tareas opcionales nos prestan a un elenco secundario que, con pocas líneas de diálogo, logran expresar una identidad única. Lo mejor de todo, es que algunos nos dan acceso a objetivos especiales que exploran diferentes aspectos de este mundo y crean momentos memorables; como una misión en donde tenemos que rescatar a un pizzero de las garras de los secuaces de Higgs, una secuencia entretenida que nadie se puede dar el lujo de ignorar. Así como este, hay muchos casos que le otorgan vida al mundo virtual de una forma que hará a más de una persona recorrer hasta el más mínimo rincón de México y Australia con el objetivo de encontrar todo lo que el título tiene para nosotros.

Todo esto, y más, está construido alrededor de los personajes principales. Sam y Fragile son las estrellas de este relato. Cada uno carga con sus propios demonios y el viaje intercontinental no solo es una forma de arreglar la situación en la que se encuentra este mundo, sino que también los ayuda a salir adelante con sus traumas. A la par, el título también nos da el espacio necesario para que tú, como jugador, seas capaz de crear tu propio relato, en donde atravesar un complicado terreno, escalar una imposible montaña o infiltrarte en un campamento enemigo sin ser visto se conviertan en los recuerdos que se quedarán contigo por mucho tiempo.

Como todo juego de Kojima, Death Stranding 2: On the Beach tiene un mensaje político, y si bien no lo muestra de una forma similar a lo que hizo con la serie de Metal Gear Solid, sigue usando su mundo virtual de tal manera que es fácil identificar qué tomó su creador como punto de partida. Al ser un título desarrollado durante la pandemia, el diseñador utiliza este espacio para explorar la forma en la que la sociedad tiene que reunirse después de años de aislamiento. A la par, aspectos como el uso de inteligencia artificial para reemplazar el trabajo de los humanos se encuentran presente a lo largo de toda la aventura. De igual forma, el clima de Australia es un clara referencia al cambio climático. Por si fuera poco, es imposible no ver el armamentismo que ocasiona Higgs como una manera de hablar sobre la situación global actual, incluso si esto fue algo imprevisto durante su creación.

Death Stranding 2: On the Beach es mucho. El trabajo de Kojima Productions tiene algo para todos, y si bien me hubiera encantado ver una aventura más enfocada en el conflicto interno que experimentan Sam y Fragile, no puedo negar que la forma en la que la secuela expande su mundo es entretenida. Los personajes, tanto los nuevos como aquellos que regresan, son entrañables. Recorrer México y Australia, y conocer al extravagante elenco secundario es su propia recompensa. La secuela también resuelve algunos de los problemas que vimos en la primera entrega, pero mantiene algunos de sus puntos más controversiales. Para algunos, las peculiaridades de Kojima son demasiado, pero otros ven estos elementos como parte de una identidad única, una voz que lucha por resaltar en una industria que, parece, cada vez le da menos espacio a mentes creativas

Un mundo sin igual

Death Stranding 2: On the Beach es uno de los juegos más impresionantes del PlayStation 5. Kojima Productions ha demostrado, una vez más, que saben perfectamente cómo aprovechar todas las ventajas que el Decima Engine les proporciona. El resultado final es una experiencia visual espectacular, la cual borda en el realismo, sin dejar de lado todos los elementos de ciencia ficción que le otorgan una identidad única. A la par, la tecnología de captura de movimiento hace que todos los actores sean recreados de una forma digital impresionante, dejando de lado el valle inquietante para presentarnos fieles representaciones de Norman Reedus, Léa Seydoux y el resto del elenco.

Desde el primer instante, la secuela deja en claro que esta es una experiencia de la actual generación. La introducción luce más como un documental de National Geographic, y la primera mirada al terreno montañoso de México es algo que se quedará en la memoria de todos aquellos que le den una oportunidad a esta entrega. Una vez que llegamos a Australia, el mapa nos presenta diferentes terrenos, cada uno tan sorprendente como el anterior. El desierto da pie a valles llenos de vida, los cuales se transforma en planicies áridas en donde el color naranja deja en claro el terrible calor al que Sam se enfrenta, y del otro lado encontramos una montaña nevada en donde el blanco logra cegar a cualquier persona que vaya saliendo de una instalación.

Australia y México son hermosos. Sin la huella de la humanidad, los pequeños asentamientos logran resaltar más. Para esto, el título cuenta con una distancia de dibujo impresionante. Puedes estar a cientos de kilómetros de una ciudad, y aun así ver sus enormes edificios a los que nunca vas a acceder. Este es un sentimiento que se expande en la noche, cuando la única luz que nos acompaña es la luna y la pequeña linterna que carga Sam en todo momento. Aunque puedas ver un campamento enemigo o estés cerca de una zona de BT, el título no deja de sorprender pese al peligro que está cerca. Por si fuera poco, la secuela introduce una serie de catástrofes ambientales, como tormentas de arena y ventiscas, las cuales bloquea nuestra visión, dejando a Sam, y al jugador, solo con una pasta monocromática que deja en claro las amenazas a las que nos enfrentamos.

A la par, Kojima Productions utiliza la tecnología de captura de movimiento para que actores como Norman Reedus, Troy Baker, Elle Fanning, George Miller, y Luca Marinelli le den vida a Sam, Higgs, Tomorrow, Tarman y Neil Vana, respectivamente. Cada uno luce idéntico a su contraparte real, y si bien se podría pensar que esto ocasiona un caso del valle inquietante, la realidad es que no. Las expresiones faciales son las estrellas aquí, y aunque las animaciones en las cinemáticas de acción son impresionante, son los pequeños movimientos de ojos o la manera en la que alguien abre sus labios lo que de verdad nos vende la ilusión de ver a personas reales interpretar la alocada historia de Hideo Kojima.

Junto a esto, nos encontramos con una fuerte dirección de arte gracias al trabajo de Yoji Shinkawa, en donde los nuevos diseños de cada personaje logran resaltar inmediatamente. Uno de mis detalles favoritos fue la forma en la que la máscara de Higgs cambia su expresión cada vez que hay un cambio de toma. Junto a esto, las nuevas ideas también logran destacar, como los Watcher, un tipo de BT que es capaz de ver al jugador con sus enormes ojos resplandecientes que nos siguen en los campos en donde el cielo deja su tono normal para asumir un rojo que representa peligro inminente. Dollman también resalta gracias a que estamos frente a una marioneta que se mueve similar a una animación stop-motion. Es imposible no mencionar a Tomorrow, quien puede pasar de la belleza de la juventud que representa su vestido blanco, al terrible poder que esconde cuando se sumerge en el alquitrán que hay en todos lados. Neil Vana, una de las tantas referencias de Kojima a sus otros trabajos, es un claro homenaje a Solid Snake.

El mundo que Kojima Productions nos presenta en esta ocasión es espectacular. No hay algo actualmente que se ve tan bien como Death Stranding 2: On the Beach. Si bien el título tiene mejoras para el PlayStation 5 Pro, aquellos que tengan la versión base de esta consola podrán disfrutar de una experiencia de primer nivel, con dos modos de visualización, un mundo libre de bugs o glitches, y un rendimiento de primer nivel. El estudio tiene un claro dominio sobre el Decima Engine, y son capaces de crear ambientes que se sienten reales, pero cuentan con un sin fin de creatividad. Lo mismo se puede decir con los personajes, quienes poseen, como mínimo, un elemento distintivo que los hace resaltar. Este es, sin lugar a duda, uno de los mejores trabajos visuales de esta generación.

El soundtrack del postapocalipsis

Parte de lo que hace especial a Death Stranding 2: On the Beach, y algo que le da identidad como un título de Hideo Kojima, es su apartado sonoro. El título no solo nos presenta con actuaciones de primer nivel por parte del elenco principal, sino que aquí encontramos un soundtrack curado por su director. Lo interesante, es que esto no solo es usado como algo más que está en el fondo durante nuestra aventura, sino que cada canción es empleada de forma perfecta para transmitir un sentimiento específico a lo largo de los dos países que visitamos.

Cada uno de los actores hace un gran trabajo. Norman Reedus, aunque tiene la menor cantidad de diálogos y el guion básicamente lo usa como un receptor de todos sus conceptos, destaca por los gruñidos y otro tipo de expresiones que logran representar a la perfección la situación en la que nos encontramos. Sam no solo es un avatar para que el usuario logre interactuar con el mundo, sino que funciona como un intermediario con la historia, preguntado y reaccionando como lo haría cualquiera de nosotros en la misma situación.

Por su parte, Léa Seydoux tiene un hermoso tono de voz que se asemeja a una canción que nos acurruca, pero la actriz también es capaz de dejar que sus emociones salgan disparadas por todos lados siempre que es necesario. Dentro de todo el elenco, la dramaturga francesa es quien carga el mayor peso emocional, y en todo momento logra transmitir el sentimiento correcto. A la par, tenemos a Dollman, quien pese a ser la imagen pura de Fatih Akın, es interpretado por Jonathan Roumie, y es uno de los mejores agregados para esta secuela. Al estar junto a nosotros básicamente toda la aventura, el títere se convierte en nuestro mejor amigo, y es capaz de ser el soporte que Sam tanto necesita en esta aventura.

El resto del elenco también lo hace de maravilla. Jesse Corti le da vida a Deadman, el personaje que luce idéntico a Guillermo del Toro. Elle Fanning es un gran agregado como Tomorrow, y alguien de quien no puedo esperar para ver más en un futuro. Shioli Kutsuna, tanto en japonés como en inglés, es capaz de capturar el optimismo que Rainy proporciona en la aventura. No podría no mencionar a Troy Baker, quien regresa como Higgs, y claramente se divierte con su papel, dejando en claro porqué es uno de los actores más aclamados de esta industria hoy en día.

Sin embargo, las voces de los actores es algo que solo vas a escuchar cuando sea momento de avanzar por la historia. Durante la mayor parte del tiempo, Death Stranding 2: On the Beach opta por ser una experiencia introspectiva, en donde el ruido del motor que emite el carro o la mota, la opresión de la lluvia y las pisadas de Sam en todo tipo de suelo son nuestros principales acompañantes. El diseño sonoro es fenomenal, y ayuda a llevarnos a un mundo único, uno que se siente real, pero al mismo tiempo tiene una identidad particular. Esto hace que las interrupciones musicales logren resaltar aún más.

En momentos específicos, usualmente ligados a misiones principales, la cámara se alejará de Sam para mostrarnos de mejor forma el ambiente que recorremos y, a la par, una canción de licencia entra en escena. Bandas como Low Roar, Silent Poets, Caroline Polachek, Magnolian, Hania Rani, Daichi Miura, Gen Hoshino, y muchas más constituyen el soundtrack de esta secuela, y cada canción es usada en el momento correcto. Al atravesar un desierto y enfrentar una tormenta de arena, el ruido de todo lo que está a nuestro alrededor disminuye, y una tonada se encarga de motivar al jugador. Esta es una indicación que vamos por el camino correcto, y es capaz de motivar a más de uno. Por un instante, Death Stranding 2: On the Beach deja de ser un juego sobre conectar a Australia mientras detenemos a un grupo terrorista que trata de acabar con la existencia humana, y se transforma en una experiencia introspectiva, en donde te vuelves uno con el control, y lo único que importa es la forma en la que te mueves, en la que Sam se mueve, a lo largo de este mundo virtual.

Hideo Kojima emplea la música de una forma que solo alguien que ama este medio de expresión es capaz de usarla. Es más que un soundtrack, es una manera de conectar con el mundo virtual y ponernos en los pies de Sam, logrando una conexión que es casi imposible encontrar en otro juego. A la par, las actuaciones de cada uno de los actores es de primer nivel, capturando a la perfección el sentimiento de una escena, elevando cada línea de diálogo, sin importar cuánta exposición alguien como Marty Rhone tenga que dar en su rol como Tarman.

El Sísifo moderno

Más que su historia, el gameplay de Death Stranding fue polarizante. Pese a promover la unión, este fue uno de los apartados que hizo todo lo contrario en el 2019. Su diseño es hostil, y el título utiliza un multiplayer asincrónico. Estos elementos se mantienen en la secuela, pero la nueva entrega también ha realizado una serie de cambios interesantes que, si bien no modifican su estructura, sí ofrecen mejoras en aspectos clave, como el combate y el sigilo, sin dejar de lado el elemento más importante de la experiencia: la ayuda.

Death Stranding 2: On the Beach es una experiencia sin igual. Si bien el título cuenta con elementos de sigilo y acción, en donde tenemos que infiltrarnos en bases de enemigos y atravesar zonas de monstruos que pueden derrotarnos rápidamente, el enfoque está en la forma en la que atravesamos México y Australia. Aunque estamos ante un mundo abierto, el trabajo de Kojima Productions no está en la misma línea de títulos como Breath of the Wild o The Witcher III. Sam es un vehículo, el cual puede mejorar por medio de aditamentos y al subir de nivel. Una acción tan sencilla, como escalar o atravesar un río, algo que se hace sin algún pensamiento en otras experiencias de este tipo, aquí se transforma en un gran reto durante las primeras horas.

En este sentido, la secuela no cambia la fórmula a la que estamos acostumbrados. Nuestra misión es reconectar a México y Australia, y para hacer esto es necesario llevar paquetes a diferentes bases. Esto se puede hacer caminando o por medio de un vehículo, como un camión o una moto. Cada orden varía de forma sustancial. En algunos casos tendremos que llevar medicina que al mojarse se arruina por completo, en otros casos hay que transportar químicos que explotan si son sometidos a mucho daño, incluso es posible cargar personas. Siempre va a ser diferente el material, su durabilidad y su cantidad. La belleza de este ciclo de juego está en el balance, algo que no solo se refiere a la forma de mantener a nuestro protagonista en pie, sino a la manera en la que puedes maximizar tus entregas.

Cada viaje no solo te pide llevar el cargo indicado a cierta locación, sino que también necesitas estar preparado para el trayecto. El mundo de Death Stranding 2: On the Beach es hostil por diseño. Los caminos ocasionan que te tropieces; grandes riscos te obligan a cargar con múltiples escaleras para subir y cuerdas para bajar; zonas de BT y campamentos de terroristas pondrán a prueba tus habilidades con el sigilo y, de ser necesario, tendrás que usar alguna arma o granada para defenderte. Incluso si optas por subirte a un carro o una moto, el terreno no toma en consideración estos vehículos, por lo que nada garantiza que llegarás a tu objetivo con un cargo ileso.

Afortunadamente, Sam tiene a su disponibilidad un equipo que hace que esta tarea sea algo más sencilla, como un exoesqueleto que no solo le da un mejor balance, sino que le permite cargar más. También están a nuestra disposición múltiples herramientas que hacen que el terreno hostil no sea tan complicado, como escaleras, que no solo sirven para llegar a puntos más altos, sino que también funcionan como puentes que te ayudan a atravesar ríos. A la par, el título no solo incluye un mapa en 3D que muestra la topografía del mundo, sino que la secuela introduce el sistema APAS, una inteligencia artificial que te ayuda a trazar la mejor ruta posible y, por si fuera poco, proporciona alguna habilidad pasiva que requiere de un recurso específico para usarse, otorgando algo como una mayor duración para los vehículos o una mejor puntería para las armas.

Como ya lo mencioné, el objetivo está en encontrar la mejor forma de llevar todos los paquetes a un lugar. Debido a que no solo puede tomar órdenes adicionales, sino que también tienes que recolectar cargo perdido, es muy fácil sobrecargar a Sam, algo que lo hará más lento, consumirá su estamina más rápido, y ocasiona que pierda su balance. Para evitar caer, el título nos pide presionar los gatillos del control para hacer que la carga se nivele a cierta dirección, y al sostener L2 y R2 en todo momento, podremos caminar sin tanto riesgo. Aquí es donde el equipo y las mejoras de APAS ayudan, puesto que hacen que cargar con el mundo a nuestras espaldas no sea tan pesado. Al completar algún encargo, el título no solo mejora las estadísticas de Sam de forma automática dependiendo de qué usamos en alguna misión, sino que también ofrece un aumento en cinco áreas específicas, las cuales, al subir de nivel, desbloquean más funciones para el sistema de APAS. El problema es que esto es algo arbitrario. Puedes pelear contra cientos de BT y terroristas antes de completar un encargo, y tu barra de combate subirá un nivel si tienes suerte.

De esta forma, Death Stranding 2: On the Beach no cambia mucho la fórmula que vimos en el título de 2019. En su lugar, se enfoca en darle más herramientas al jugador para enfrentarse al hostil mundo que tiene que recorrer. Sin embargo, esto no quiere decir que esta entrega hará nuestras vidas más fáciles. En esta ocasión se introducen diferentes catástrofes que impiden nuestro progreso. Desde terremotos que ocasionan que Sam pierda su balance, pasando por diluvios que crean ríos y hacen crecer a los que ya estaban, hasta incendios forestales que encierran al jugador en una prisión de fuego. Este es uno de los agregado más interesantes, puesto que suceden al azar, y pueden cambiar sustancialmente tu ruta en un instante. Si no te cuidas, estos eventos pondrán fin a una misión más rápido de lo que te imaginas, y si bien puedes prevenirte, al igual que una catástrofe real, no hay una forma efectiva de superar estos eventos. Junto a esto, Australia introduce murciélagos, arañas, cucarachas y serpientes chiral, las cuales no solo atacan a nuestro protagonista, sino que dañan el cargo y nuestro equipo. En dado caso que esto sea demasiado, siempre puedes usar el DHV Magellan, un submarino que funciona como base de operaciones, y el cual nos da acceso a un viaje rápido que no solo es capaz de transportar a Sam, sino a los paquetes también.

Si el ambiente no te mata, los enemigos lo harán. Death Stranding 2: On the Beach le da un mayor énfasis al combate, sin transformar al juego por completo en un título de acción. Comenzando por los humanos, a lo largo de México y Australia puedes encontrar bases enemigas que no solo esconden recursos y paquetes, sino que también albergan terroristas que buscan destruir a Sam a toda costa. Si bien estos comenzarán con bastones eléctricos, eventualmente nos encontramos con grupos grandes que cargan armas. Afortunadamente, el juego nos ofrece el equipo necesario para superar estos retos.

Si bien puedes infiltrarse sin que nadie te vea, derribando a cada enemigo en silencio o usando una pistola eléctrica para noquearlos, también tienes a tu disposición múltiples armas. Desde metralletas, pasando por escopetas, hasta diferentes tipos de granadas. Mi favorito fue un rifle de sniper con silenciador, el cual es perfecto para el sigilo, puesto que deja inconsciente a todos los enemigos sin que te vean, y todo desde una distancia segura. En este sentido, la inteligencia artificial perdona muchos errores si juegas en la dificultad normal. Si quieres un mayor reto, en donde cada terrorista puede olfatear tu presencia, será mejor que elijas la dificultad más alta.

Junto a esto, los BT están de regreso. Estas entidades de la playa representan los mayores retos del juego, puesto que usualmente están posicionados en lugares clave para el viaje de Sam. A diferencia de los humanos, estos seres no te ven directamente, por lo que tienes que pasar sigilosamente, aguantando la respiración, algo que consume rápidamente la estamina del protagonista, y si bien hay herramientas para enfrentarlos, como balas y granadas de sangre que pueden evaporizarlos rápidamente, lo mejor es ignorarlos. Para hacer que esto sea más complicado, Death Stranding 2: On the Beach introduce dos nuevos tipos de BT. Los primeros son los Watchers, los cuales pueden ver al jugador, aumentando la tensión en esta sección, obligándote a pensar rápidamente sobre tu mejor ruta de escape. Si bien su función es similar a la de los entes normales, el hecho de que están al tanto de tu presencia, hace que escabullirte no sea algo sencillo. El segundo tipo son los Ghosts Mech, robots que nos atacan con un gran arsenal que, si bien no son tan diferentes a los humanos, representan uno de los mayores riesgos de la aventura.

Al igual que su antecesor, el juego también tiene peleas contra jefes. Para representar a los humanos, Neil Vana ocasionalmente transporta a Sam a una zona de guerra, en donde tenemos que usar todo nuestro arsenal para ganar. Debido a que el third person shooter no es el enfoque de Death Stranding 2: On the Beach, el juego no presenta un reto muy elevado, pero en lo que carece de dificultad y movilidad, lo compensa con un diseño de niveles que te hace sentir como un gato siguiendo a un ratón, algo que es más divertido de lo que suena. En el caso de los BT, las enormes criaturas de alquitrán regresan, creando enfrentamientos brutales, en donde, si no estás preparado, es muy probable que pierdas. Cada una de estas secciones es un espectáculo en todo los sentidos, en donde el combate, la historia, el apartado visual, las actuaciones y la música se combinan para crear momentos memorables que le dan forma a la aventura de Sam.

Death Stranding 2: On the Beach es una secuela hecha y derecha. El título toma todo lo que funcionó en la entrega de 2019, y expande cada elemento. Si bien el diseño de su mundo y el funcionamiento de los enemigos es básicamente el mismo, esta entrega nos presenta con muchas más herramientas para superar cada reto frente a nosotros, cada una como recompensa por ayudar a los habitantes de este mundo, lo cual te incita a explorar y cumplir todas las misiones posibles. La mayor cantidad de opciones hacen que la experiencia no sea tan hostil, lo cual permite que todos los usuarios tengan más formas de superar cada reto, algo que va de la mano con la filosofía de los juegos de mundo abierto. Si esto no es suficiente, no te preocupes, la ayuda siempre está a nuestro alcance.

Looking for the helpers

Death Stranding 2: On the Beach cuenta con un apartado multiplayer, pero no uno en el sentido tradicional. Aquí no te vas a reunir con tus amigos o vas a entrar a un modo PvP. Al igual que su antecesor, la secuela utiliza un modo asincrónico. Todos los jugadores comparten este espacio virtual, y es gracias a la colaboración que podemos reconstruir este mundo roto. Eventualmente, tu mentalidad cambia, y ya no juegas solo por ti, sino por todos. El mensaje de unidad cobra fuerza, y el trabajo de Hideo Kojima, más que ser un videojuego, se transforma en un experimento social, uno que demuestra que todos podemos ayudar.

Cada vez que llegamos a una nueva zona, estamos solos. Es tu tarea encontrar la forma de llegar a cierta base, de escapar de los BT y de escalar la enorme montaña frente a ti. Sin embargo, una vez que logramos conectar alguna locación, el mundo cobra vida de una forma única. En un instante, los casilleros se llenan de equipo útil para llegar a tu siguiente objetivo, así como de paquetes que alguien espera que tú, u otra persona real, los entregue. Los hostiles caminos ahora tienen hologramas que te indican por donde es seguro pasar, hay escaleras que te ayudan a cruzar los ríos, mientras que camiones y motos están varados para que alguien más los use. El título cuenta con un complejo sistema de construcción, en donde puedes colocar estructuras que te ayudan a recorrer este mundo de una forma rápida y segura, algo que también se verá reflejado en el juego de otros.

Death Stranding 2: On the Beach es una prueba de la capacidad del ser humano para resistir y sobrevivir. Sin embargo, también nos pide extender la mano. Tal vez llegaste a la cima de una montaña, algo que te costó más tiempo del planeado, puedes simplemente seguir con tu camino y no mirar atrás, o puedes dejar una cuerda para que alguien la utilice en un futuro y, en lugar de batallar con el terreno, suba rápidamente. A la par, el título, al igual que su antecesor, cuenta con carreteras, las cuales necesitan de muchos recursos para ser construidas y, nuevo de la secuela, un monorriel que no solo te permite moverte por el contorno de Australia, sino que también se usa para transportar materiales pesados de forma segura. Hubo una misión en particular que me pedía llevar un cargo que excedía los límites de los camiones, obligándome a hacer dos viajes, algo que no quería hacer. Afortunadamente, al reparar un trayecto del monorriel, este proceso fue instantáneo y no necesité de siquiera cargar algo. Esto va de la mano con las fábricas, locaciones que puedes reabrir par crear grandes cantidades de recursos y, usualmente, un alma caritativa deja los materiales necesarios para que alguien más los use.

Tanto las carreteras como los monorrieles son caros. Aunque es posible que una sola persona logre construir un par de los caminos por su cuenta, la cantidad de materiales necesarios es algo ridícula. Afortunadamente, puedes simplemente aportar lo que tengas a tu disposición y eso será más que suficiente. Una vez que regreses después de un par de horas, la vía estará completa, gracias a la colaboración de otros, o solo tendrás que dar el último empujón para hacer esto. Es sumamente satisfactorio ver la forma en la que este mundo se va conectando de una forma que recompensa la colaboración. Lo que en un principio fue un sendero tedioso y pesado por campos militares y zonas de BT, eventualmente se transforma en un relajante viaje en carretera, libre de cualquier altercado.

Hubo un momento en donde detuve mi progresión de la historia, no porque deseaba completar más entregas, sino que me encontraba en un lugar muy hostil. Usar un vehículo no era óptimo, y viajar a pie no solo gastaba mi equipo y el cargo, sino que era muy tardado. Así que cuando vi una tirolesa a la mitad de la nada, algo que un jugador había dejado con la esperanza de crear una ruta segura para todos, decidí ayudar. Un par de horas después, ya había un trayecto que era rápido y seguro, conectando diferentes bases para hacer que las entregas fueran posibles. Eventualmente, vi que mis estructuras tenían likes, dejando en claro que había otros jugadores que se encontraban en una situación similar, y ahora su trayecto por Australia era más sencillo.

Esta es la razón por la cual el mundo de Death Stranding 2: On the Beach es hostil. Kojima Productions creó un mundo que es difícil por naturaleza, pero en lugar de hacer enojar al jugador, el estudio quiere que entiendas que la carga no es solo tuya. Al igual que tu Sam, hay millones de Sam en todo el mundo que están en una situación similar. Hideo Kojima no quiere que sufras, quiere que alivies el sufrimiento de otros. Es un mensaje difícil de digerir para algunas personas, pero uno que es necesario hoy en día, y hace que Death Stranding 2: On the Beach sea más que un videojuego, y llegue a ser una obra de arte.

See the sunset

Death Stranding fue uno de los mejores juegos de la pasada generación, y Death Stranding 2: On the Beach es uno de los mejores videojuegos de esta generación. Si bien el título es una secuela tradicional, en el sentido que expande cada elemento que vimos en su antecesor, y no cambia la fórmula que tanto dividió a los jugadores en el 2019, Kojima Productions ha creado una experiencia que será especial para todos aquellos que le den una oportunidad. Es un viaje con un fuerte mensaje, uno que pide unidad, que demuestra que, como seres humanos, podemos enfrentarnos a cualquier cosa, siempre y cuando lo hagamos juntos.

Aunque la historia expande de forma interesante la mitología de este mundo, el guion se sigue utilizando demasiado la exposición de conceptos y elementos, convirtiendo a muchos personajes en simples máquinas diseñadas para explicar por qué sucede lo que vemos en pantalla. El viaje emocional de Sam y Fragile, algo que debió tener más peso, es interesante y logra resaltar constantemente. Por su parte, el mensaje político del juego está más que claro, y Kojima explora algunas ideas que se sienten vigentes en estos momentos, otras que son atemporales, y un par que seguramente en unos años podremos apreciar aún más.

Visualmente, el juego es increíble. Kojima Productions ha demostrado que puede alcanzar un realismo impresionante con el Decima Engine, y la captura de movimiento de cada personaje hace que los diversos actores sean replicados de gran forma en este mundo virtual. México y Australia tienen una identidad visual, y el juego ofrece una gran variedad de biomas que le dan una personalidad a cada mapa.

Cada actor hace un gran trabajo para darle vida a sus personajes, y logran que la historia, aunque con sus tropiezos, llegue a ser sumamente entretenida. Por su parte, la música es usada de una forma magnífica para crear una ambientación que solo un trabajo de Kojima es capaz de lograr. El mundo cobra vida, la experiencia trasciende y, por un instante, Death Stranding 2: On the Beach se convierte en algo más que un juego de mundo abierto.

Al ser una secuela, Death Stranding 2: On the Beach, mantiene intactos muchos elementos del movimiento, sigilo, combate y diseño del mundo, pero expande sustancialmente la experiencia al agregar más herramientas para superar cada reto, e introduce nuevos elementos ambientales que le dan un mayor dinamismo a México y Australia en comparación con Estados Unidos. Lo mejor de todo, es que el multiplayer asincrónico regresa para crear un espacio virtual que se beneficia de la cooperación entre todos los jugadores, algo que está ligado directamente con su historia y los temas de la narrativa.

Death Stranding 2: On the Beach es un juego lo suficientemente diferente para que todos aquellos que disfrutaron de la entrega de 2019 logren admirar la evolución que Kojima Productions nos presenta en esta ocasión. Sin embargo, quienes no lograron conectar con el título de PS4, difícilmente serán convencidos por lo que la secuela tiene para nosotros, y eso está bien. Por espectacular que sea este juego, aún dividirá a la comunidad y, como cualquier buena obra de arte, dará pie a conversaciones de todo tipo. Hideo Kojima lo ha logrado una vez, Death Stranding 2: On the Beach es una de las mejores experiencias de la generación actual, y algo que define a los videojuegos como algo más que solo entretenimiento. Es un mensaje para el mundo actual, una carta de amor al medio, y una exploración de nuestra capacidad para darle la mano a alguien que la necesita.