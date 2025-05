Review – Days Gone Remastered

En estos momentos muchos piensan que Sony se ha convertido en una marca de lanzar remasterizaciones, dado que en poco tiempo hemos visto el regreso de juegos como Uncharted 4, The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man y Horizon Zero Dawn para correr de manera nativa con PS5. Lo cual algunos lo ven mal, pero otros lo han tomado como una forma de dar mejor rendimiento a grandes títulos AAA. Sin embargo, las críticas parecen no detener a PlayStation, y eso lo vimos en uno de sus últimos eventos digitales con la revelación de Days Gone Remastered, el cual ya tenía algunos meses de haberse rumoreado. Por supuesto, a los segundos de haberse mostrado, no pararon de llegar las críticas, pero ciertos jugadores vieron la oportunidad de hacerle justicia al original. Para quien no lo recuerde del todo, el título nació en 2019 en PS4, desarrollado por Bend Studio, que no está de más decir, le fue bastante mal en tema de ventas, al punto de cancelar cualquier posibilidad de tener secuela. Incluso se intentó tener otra oportunidad con su llegada a PC, pero al final no alcanzó los números que la empresa quería obtener por la inversión en su desarrollo.

Podríamos decir que con esta remasterización, la aventura de Deacon St. John está teniendo su tercer aire, después de que viéramos al personaje como una referencia en Astro Bot del año pasado. Prometiendo ser un trabajo fiel en la parte de rendimiento y hasta con modos extras que seguro llamarán la atención de los fans que ya lo platinaron en su momento. Actualmente ya se encuentra disponible en el mercado, pero no nos hemos quedado fuera de la ecuación en Atomix, dado que los amigos de PlayStation nos mandaron una clave de acceso. Esto con la misión de darles a conocer a ustedes si vale la pena gastar en esta versión, más cuando muchos estrenos aclamados están llegando en las diferentes plataformas, lo cual hace complicado el tomar alguna decisión. Como siempre, vamos a valorar todos los puntos clave cuando hablamos de videojuegos, lo cual va desde la premisa, gráficos, música y, por supuesto, la jugabilidad. Solo que aquí nuestro enfoque va a ir un poco más hacia otro lado, me refiero a revisar si realmente cumple como una remasterización notable y si lo hace bien al igual que otros juegos.

Con toda esta información, es hora de hacerles la pregunta: ¿Days Gone Remastered logrará ganarse ese interés que, según muchos jugadores, merece? ¿O tal vez nos seguirá demostrando que es una de las franquicias más ignoradas de Sony? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la nueva Atomix Review que he preparado con total agrado hacia los fanáticos de la consola. Entonces, es momento de que tomes tus mejores armas y algunas provisiones, ya que habrá que adentrarse a un mundo lleno de peligros, donde las hordas de zombis son el peligro constante a contrarrestar. A eso se suma un drama que parece venir de inspiraciones como The Walking Dead, lo cual no causa enojo, pero sí llama la atención.

Los fundamentos e historia que ya conocemos

Primero que nada, Days Gone Remastered tiene la misma historia que ya se nos contó hace seis años atrás en el lanzamiento original. Estamos en el estado de Oregon en EE. UU., donde tenemos una situación postapocalíptica, con una raza de infectados llamados Freakers, los cuales no tienen piedad con sus víctimas, ya que suelen atacar en grupo.

El protagonista lleva el nombre de Deacon St. John, un forajido que solo intenta sobrevivir dentro de este mundo desolado, donde los humanos sacan a la luz su verdadero ser egoísta. Aunque claro, el personaje tampoco es la persona más angelical del mundo, ya que no dudará en acabar con alguien para salvarse a sí mismo o a su mejor amigo, William Boozer, con quien ha estado aliado desde el inicio de la epidemia.

Lo que moverá las motivaciones de Deacon es ni más ni menos que su esposa Sarah, a quien al inicio del juego fue llevada por un helicóptero para sanar heridas de gravedad. Y es que, después de este hecho, a pesar de que la buscó, nunca volvió a encontrarla durante un par de años, por lo que automáticamente la dio por fallecida, lo cual no sería novedad en ese mundo hostil.

No obstante, mientras se hace aliado de facciones en el país, logra enterarse de que existe la posibilidad de que Sarah siga viva, lo cual hace que su objetivo principal sea encontrarla y ser felices. Realmente no es la historia más profunda de la vida, pero tiene sus momentos interesantes y giros que gustarán a los entusiastas de este tipo de relatos en la tierra destruida.

Pasando rápidamente a la parte del gameplay, tenemos justo las mismas mecánicas que ya se habían integrado en el original. Es decir, se trata de un juego de acción en tercera persona, en el que manejamos a nuestro personaje a lo largo de un mundo abierto, interactuando con diferentes pueblos, completando misiones y encargos secundarios.

Al igual que otros títulos con un gran mapa, contaremos con muchas armas a utilizar, que van desde las cuerpo a cuerpo, a distancia, trampas, movimientos especiales y hasta un radar para detectar enemigos. Claro, los elementos de sigilo también están presentes, sobre todo cuando los rivales nos superan en número y no hay manera de detenerlos.

Aquí una de las cualidades que distinguieron a esta entrega en particular fueron las hordas, grandes masas de zombis que harán al jugador entrar en un modo estratégico para aprender a usar todas las herramientas a su favor. La verdad, es una forma interesante de vencer a los zombis, y la aparición de estas es interesante, más por las recompensas a obtener.

No está de más decir que la manera en la que nos moveremos es mediante una moto, misma que podremos ir mejorando, llenando el tanque de gasolina y cuidarla para que no sufra averías. De hecho, en los pueblos podemos hacer las mejoras si pagamos el dinero suficiente; a esto se agregan comerciantes que nos venden armas más poderosas, dependiendo si nos ganamos la confianza de las facciones.

Tampoco pueden faltar los enfrentamientos con la fauna local, especialmente lobos y osos, quienes pueden darle un dolor de cabeza al jugador por lo rápidos que llegan a ser. Igual, mientras vamos avanzando vamos a subir de nivel y obtener potenciadores para la vida, resistencia al correr o subir los sentidos, lo cual derivará en resistir a más enemigos.

El árbol de habilidades no se puede dejar pasar, pues con los puntos pertinentes activaremos destrezas interesantes, como que los objetos de curación sean más potentes, que la mira de las armas no se desvíe con facilidad o hasta la posibilidad de volvernos expertos en el cuerpo a cuerpo. Así que siempre es recomendable vencer al mayor número de rivales posible para ganar los puntos de experiencia.

En cuanto a la dificultad, esta variará dependiendo de la que elija el jugador, dado que puede tomar el camino más dedicado a la historia y disfrutar de la misma, o un reto que pocos podrán afrontar por la cantidad de vida que bajan los villanos. A eso agregamos que la manera de grabar es peculiar, ya que solo se puede en la moto, en la cama de nuestra base o en los campamentos.

Al final, es el mismo juego que ya se había revisado, pero es grandioso recordar que sigue siendo entretenido, a pesar de que no se le pueda considerar perfecto. Es decir, si nunca en tu vida probaste el de PS4, seguramente podría gustarte, ya que da un sentimiento estilo The Last of Us, pero con su toque original que le da identidad propia.

Los añadidos para esta versión

A pesar de que casi todo se centra en la parte gráfica y de rendimiento, Days Gone Remastered cuenta con algunos modos de juego adicionales, esto para aumentar la cantidad de rejugabilidad después de terminar la campaña principal. Y debo decir que se agradece tener novedades, puesto que hubiera molestado bastante tener tan solo el traslado del juego y ya.

El primero de ellos es “Asalto de Horda”, el cual nos coloca dentro de escenarios controlados en los que nos van a lanzar olas de las famosas hordas, por lo que deberemos tomar lo que tengamos a mano para salvarnos de los freakers. Lo interesante es que es posible explorar y reabastecernos hasta que suelten otra oleada amenazante.

Lo mejor es que en este modo podemos utilizar a diferentes personajes del juego, no solo está disponible Deacon. El puntaje a conseguir será mayor dependiendo de nuestro desempeño y de cuánto duremos vivos. La consecuencia de esto es desbloquear mejoras, más avatares y nuevos escenarios con nivel de dificultad aún mayor.

Después tenemos la parte de permadeath, y como el nombre lo indica, no podremos morir en el título, y si eso pasa, nos van a regresar hasta básicamente el inicio del mismo si no hemos grabado antes en puntos concretos. Lo único que puede dar consuelo es que la dificultad es ajustable, por lo que el usuario tiene la libertad de elegir dónde reiniciar, como por ejemplo, el inicio de una misión o capítulo.

De igual forma, los speedrunners tienen su lugar aquí, ya que añadieron el modo contrarreloj, en el cual aparece un contador que nos dejará ver cuánto nos demora terminar el videojuego en su totalidad. Así que quienes ya tienen conocimiento en cuanto a la producción, incluso secuencias que se pueden saltar por bugs, podrán poner en marcha sus habilidades para ver los créditos en el menor tiempo posible.

Para terminar con la parte de novedades está el nuevo modo foto, mismo que incluye algunas opciones extra para tomar imágenes detalladas de momentos frenéticos en la partida u otros más tranquilos. Este es esencial para quienes aprecian los paisajes, y este mundo lleno de bosque será ideal para los jugadores más creativos.

Cambios gráficos no tan grandes, aunque tienen lo suyo

Llegamos a otra parte esencial de Days Gone Remastered, los gráficos, puesto que se han hecho una serie de cambios que tal vez no son imperceptibles para todos. Y es que realmente una actualización notable no era necesaria, después de todo, el videojuego original salió básicamente al final de generación y por eso la actualización de modelos de personajes no tenía razón de ser.

Pero en el caso de la ambientación, ahí sí se puede notar que quisieron hacer un trabajo más realista, ya que se mejoraron la parte de las sombras, algunas texturas en los suelos y paredes, así como la parte de la iluminación. En la versión de PS4 se tenían tonalidades un poco más apagadas, y en el caso de PS5, los colores son más llamativos; incluso la noche se siente más real.

Tenemos dos opciones para elegir en el caso del rendimiento. La primera es el modo que prioriza los cuadros por segundo, llegando a los 60 bastante estables, pero la resolución, a cambio, es de como máximo 2K en sacrificio. Por su parte, tenemos la opción de ver todo en majestuosos 4K, y lo que se da a cambio son los FPS, los cuales tienen como limitante 30.

No está de más decir que, si el usuario cuenta con la consola más potente de Sony, PS5 Pro, habrá mejoras visuales aún más potentes, donde hay tres modos a elegir: el primero reescala a 4K con 60 cuadros por segundo, el segundo es de 1800p con 60 FPS, y el último llega hasta los 5K con 30 FPS. Y claro, gran parte del trabajo se la lleva el monitor que el jugador tenga en casa.

En cuanto a la parte del audio, no hay cambios que se puedan considerar como saltos grandes, pero al menos la música y efectos son mejores que nunca, gracias a la capacidad de la consola para reproducir Dolby. Incluso los efectos de sonido tuvieron ligeros retoques, más para los usuarios que posean una barra de audio 3D para su sala.

Algo que casi paso a mencionar es que se tiene interacción con el DualSense de PS5, ya que los gatillos tienen funciones adaptativas, ya sea al disparar con las armas o al sentir la vibración de enemigos cercanos. Y cuando usamos la motocicleta se siente como si giráramos el acelerador, y entre más presionemos el gatillo, mayor será la velocidad que tomemos en la carretera.

Remasterización decente, pero quizá no esencial

En conclusión, Days Gone Remastered es un regreso aceptable de aquel juego que no fue tan valorado en 2019 por parte de PlayStation, el cual tenía potencial para tener secuelas en consolas actuales. Y es que posee un contenido visual que ahora es más estable que nunca, ya que a los jugadores no les convenció en su momento los 30 FPS a los que iba.

A todo esto le sumamos los extras, donde destaca el modo horda, reto que seguramente va a dejar enganchados a quienes se hayan hecho adictos a deshacerse de grandes cantidades de zombies en pantalla. Tampoco se puede ignorar el contrarreloj y que la integración con el control de PS5 se siente genuina al explorar el vasto mundo.

Si nunca en tu vida probaste el original, creo que esta versión podría ser una elección perfecta, ya que se trata de un juego entretenido por parte de Bend Studio y estarías contribuyendo a la posible segunda parte. De igual manera, si ya lo probaste hace años, es posible que te pueda convencer por la cantidad de añadidos que se han puesto.

No está de más decir que el título completo se puede adquirir en formato digital o físico, esto a un precio de $50 USD, lo cual no está mal para tratarse de un relanzamiento con mejoras. Y quienes ya tienen el juego en su librería lo pueden actualizar con $10 USD, ya sea en consolas o también en PC, ya que en Steam se les considera DLC.

Days Gone Remastered ya se encuentra disponible.