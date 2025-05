Review – Elden Ring Nightreign

El potencial de Elden Ring

Elden Ring es uno de los juegos más importantes de la última generación. El trabajo de FromSoftware ha vendido más de 30 millones de unidades, va a tener una película, ganó el GOTY, tuvo una expansión que casi obtiene el mismo reconocimiento, y ha influenciado a cientos de desarrolladores a lo largo de todo el mundo. Es incuestionable el impacto que la obra a cargo de Hidetaka Miyazaki ha tenido en este medio de arte y entretenimiento. El éxito de esta entrega atrapó por sorpresa a todos, incluso al estudio japonés, quien en lugar de anunciar una secuela tras ver el gran desempeño que tuvo este título, decidió darle prioridad a proyectos como Armored Core VI y aprobar The Duskbloods. Si bien Shadow of the Erdtree fue un gran DLC, no fue la continuación que muchos esperaban.

Afortunadamente, el estudio japonés no ha terminado con este mundo. En lugar de crear una secuela en forma, los desarrolladores optaron por un spin-off que nos presenta múltiples elementos que ya conocemos, pero ahora bajo el contexto de un roguelike, algo que modifica sustancialmente la aproximación que más de una persona tiene a los sistemas y mecánicas que ya todos conocemos. Esta es una dirección bastante interesante que toma como base uno de los elementos clave que la compañía ha tenido desde Demon’s Souls: el trabajo en equipo. Sin embargo, para lograrlo no se podía ofrecer una experiencia a gran escala, por lo que en esta ocasión se nos presenta una aventura que, bajo las habilidades adecuadas, se puede terminar en cuestión de horas.

De esta forma, Elden Ring Nightreign por fin ha llegado a nuestras manos. En lugar de una secuela en forma, este es un roguelike enfocado al multiplayer, en donde tres jugadores tienen que cumplir con la complicada tarea de sobrevivir tres días en un ambiente hostil que los quiere muertos. ¿Elden Ring Nightreign logrará cautivar a los más de 30 millones de fans que Elden Ring tiene este mundo? ¿Qué tanto cambia la experiencia principal bajo este nuevo género? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Levántate y combate la noche

Todos los juegos de FromSoftware, o casi todos, se han caracterizado por tener una narrativa que es ambigua. Si bien esto puede resultar en una historia que es incapaz de conectar con el público en general, y quienes tienen que recurrir a videos en YouTube para entender por qué un árbol de luz alberga a una salamandra gigante, esto también da pie a que cada persona sea capaz de crear su propia aventura, con momentos que define su viaje, creando una gran conexión entre el usuario y el juego. Elden Ring Nightreign toma un punto medio, en el sentido de que aún deja muchos detalles de lado, pero cuenta con un relato que es fácil de entender.

Elden Ring Nightreign se desarrolla en un mundo paralelo al de Elden Ring. En este universo, el evento conocido como el The Shattering no da pie a la aventura del Tarnished que ya todos conocemos, sino que consume las tierras en completa oscuridad. Ahora, el infame Night Lord amenaza con tomar el control de The Lands Between, y los únicos que pueden evitarlo son un grupo de guerreros, conocidos como Nighthfares, que se han unido bajo una sola misión: detener al antagonista principal y traer paz a esta región, antes de que la noche devore todo a nuestro alrededor.

El objetivo es muy sencillo, y nos presenta con una tarea clara. Tenemos que derrotar a todos los Night Lords y ponerle un fin a cualquier plan que estos seres tengan en The Lands Between. Lo que hace interesante a Elden Ring Nightreign en este sentido, es que en esta ocasión contamos con múltiples personajes a nuestra disposición, cada uno con una razón clara para derrotar a los antagonistas principales, y con un pasado que, conforme vamos avanzando en nuestra difícil aventura, vamos descubriendo más y más detalles sobre el grupo que tenemos a nuestra disposición.

Aún hay mucha información oculta a lo largo de esta versión de Limgrave, y los detalles de los eventos que se nos presentan solo serán vistos por aquellos que se adentren profundamente en este mundo, o esperen a que VaatiVidya haga un video explicando la historia. Junto a esto, sigue siendo posible crear tu propia aventura, en donde tus victorias, derrotas y las interacciones con otros jugadores se conviertan en lo que de verdad importa, dejando a los Night Lords de lado para enfocarte en la partida en donde lograste derrotar aún jefe en el último minuto y terminaste por salvar a tus compañeros de una muerte inminente. Sin embargo, el enfoque que Elden Ring Nightreign le da a cada uno de los personajes jugables nos entrega una tercera aproximación a la narrativa que es un poco más tradicional.

En la base principal hay un diario con información sobre todos los personajes jugables. Algunos de los eventos descritos aquí son muy tradicionales, como el de Raider, un pirata que busca, ante todo, un gran combate, y conforme avanzamos en el juego, iremos desbloqueando más recuerdos sobre su vida, mostrando sus más grandes enfrentamientos y descubriendo cómo es que llegó a ser seleccionado para pelear contra los Night Lords. El Executor, por su parte, era un pintor que fue capaz de presenciar la belleza del Erdtree en su todo su esplendor, y ahora viaja por The Lands Between con el objetivo de replicar este sentimiento. La Revenant logra destacar, gracias a que es un espíritu, y su viaje no trata tanto sobre derrotar a los antagonistas principales, sino descubrir quién era antes de pasar a mejor vida.

Lo mejor de todo, es que todas estas pequeñas historias son muy fáciles de entender. Claro, conocer por completo a cada personaje te tomará mucho tiempo, y algunos trasfondos son más complicados de obtener que otros, pero aquí no vas a necesitar una explicación oculta en una página del internet, sino que puedes disfrutarlas por completo con el tiempo y la dedicación necesaria. De esta forma, Elden Ring Nightreign logra un buen balance entre los elementos tradicionales del trabajo de FromSoftware, con una aproximación más tradicional que, si bien no está del todo relacionada con el conflicto principal, nos ofrece una mirada interesante al mundo que todos pensábamos ya conocer.

Reducir, reutilizar y reciclar

Elden Ring Nightreign utiliza muchos de los elementos que ya vimos en Elden Ring y Shadow of the Erdtree. Siguiendo el ejemplo de RGG Studio, FromSoftware ha tomado un sin fin de personajes, escenarios, follaje, fauna, enemigos y los reacomoda de una forma lo suficientemente interesante para que el mundo sea interesante, pero sin dejar de ser algo que ya todos conocemos. Ahora, esto no quiere decir que el estudio japonés simplemente copió y pegó su previo trabajo, puesto que también encontramos una serie diseños completamente nuevos, así como un par de reimaginaciones que le dan un toque único a esta experiencia.

Esta versión de The Lands Between es más pequeña que el mundo abierto al que estamos acostumbrados, y en lugar de las múltiples locaciones, tenemos una reimaginación de Limgrave, en donde encontramos castillos, cuevas y un par de zonas que dejan en claro que este mapa es una versión condensada de las regiones iniciales en Elden Ring. Esto significa que estamos restringidos a bosques y planicies, con el ocasional castillo. Sin embargo, el juego también presenta un sistema de eventos, en donde el terreno puede cambiar inesperadamente, sustituyendo los boscajes por un volcán, una montaña nevada o una ciudad ancestral, algo que le da un mayor dinamismo a esta versión de Limgrave.

Reusar básicamente todo lo que encontramos en Elden Ring significa que Nightreign carece de una identidad clara. Es obvio que esta decisión fue tomada para que el desarrollo no fuera tan pesado y el estudio enfocara sus recursos en otros lados. Esto hace que el trabajo original logre resaltar aún más. Todos los personajes jugables cuentan con ideas interesantes, que juegan con conceptos que ya conocemos, o tienen una propuesta única. Uno de estos es el Guardian, quien posee la cabeza de un águila, y tiene una gigante armadura acompañada de un escudo y una lanza que dan la impresión de que forma parte de la guardia real de un antiguo reino. La Duchess, por su parte, se siente sacada directamente de Bloodborne, esto gracias a su ropa inspirada por la época victoriana. Otros más, como el Executor, Raider y Wylder bien pudieron ser enemigos en el título de 2022.

Junto a ellos, todos los jefes nuevos son una monstruosidad, en el buen sentido. Libra, Creature of Night, es uno de mis favoritos. Este es básicamente lucifer en forma de cabra, con un diseño que le provocará pesadillas a todos aquellos que lo miren. Por su parte, Adel, Baron of Night, es una especie de cocodrilo gigante con carne podrida y más dientes de los necesarios. Es una aproximación interesante que conserva muchos de los elementos que vemos en la entrega principal, y los reacomoda de una forma que beneficia a esta experiencia y a su narrativa.

Sin embargo, el extenso reúso de elementos visuales evitan que Elden Ring Nightreign tenga una identidad visual lo suficientemente fuerte. El reacomodo de enemigos y el nuevo diseño de Limgrave logran hacer un buen trabajo al presentar una experiencia que es familiar, mientras que los personajes principales y los jefes son perfectos agregados para el mundo que FromSoftware ha creado. El juego claramente tiene un par de ideas interesantes, especialmente en la forma en la que el mapa puede cambiar inesperadamente, pero no ofrece algo a gran escala, y mucho de lo que aquí encontramos, ya lo vimos.

El sonido del caos

Al igual que su presentación visual, Elden Ring Nightreign reutiliza múltiples ideas y elementos del juego original para construir su apartado musical. Esto no solo incluye a las composiciones, sino que muchos de los efectos de sonido ya los escuchamos hace un par de años. Ahora, esto no quiere decir que aquí no veamos algo nuevo. Sí hay música completamente original, y las actuaciones de voces nos presentan a un elenco original. Sin embargo, la velocidad y el tipo de experiencia cambian sustancialmente la forma en la que este punto es apreciado, ya que los momentos de silencio contemplativo han desaparecido por completo.

En su lugar, el juego está enfocado en los momentos más caóticos, en donde la música es un acompañante que eleva algún combate contra un jefe, especialmente para aquellos al final de una partida. Una vez más, Elden Ring Nightreign reutiliza muchos de los elementos que ya conocemos de su antecesor, y el resultado final son una serie de canciones originales que, a menos de que prestes mucha atención, sonarán identificadas a las que encontramos en el título de 2022. La fortaleza de este título está en el diseño sonoro, en donde, pese a encontrar efectos que ya todos conocemos, cada uno es usado de una forma efectiva en los combates.

La gran estrella del apartado son las nuevas actuaciones de voz. Si bien no vemos un gran elenco, cada uno de los actores que han prestado su voz hace un trabajo espectacular, logrando capturar la esencia de misticismo que caracteriza a Elden Ring, pero con la importancia de nuestra misión que vemos en la historia de Nightreign. El resultado es una labor que logra destacar en cada momento, incluso si está ausente durante gran parte de nuestra aventura.

Elden Ring Nightreign reúsa muchos elementos de su antecesor para crear algo diferente, pero que al mismo tiempo se siente familiar. Si bien en su apartado visual es fácil identificar esto, son sus composiciones y actuaciones de voz en donde más se puede apreciar esta decisión. Las nuevas canciones son casi idénticas a las del título de 2022, y los momentos contemplativos han desaparecido por completo. Afortunadamente, los actores hacen una fantástica labor, dándole una personalidad única a este título, lo cual funciona muy bien con el enfoque que el juego tiene en su elenco de personajes principales.

La noche va por todos

Elden Ring Nightreign es un roguelike, uno que toma como base las mecánicas y sistemas de Elden Ring, y nos ofrece una experiencia cooperativa que es rápida y muy difícil. En el proceso, el título elimina la accesibilidad que hizo que el título de 2022 fuera uno de los juegos más exitosos de la década. De esta forma, gran parte de los 30 millones de fans del trabajo de FromSoftware seguramente se sentirán intimidados, mientras que la otra sección estará más que feliz por explorar todas las posibilidades que esta entrega tiene para nosotros. El resultado es un producto que combina dos filosofías de diseño sin la sinergia esperada, aunque tampoco van en polos opuestos.

Antes que nada, tienes que elegir un personaje para tu próxima expedición. En lugar de crear a un ser único, Elden Ring Nightreign nos presenta con ocho diferentes clases preestablecidas, cada una con un enfoque único. El Raider, por ejemplo, funciona como un tanque, con un mazo gigante para golpear lentamente a todos los enemigos. Por su parte, la Recluse es una maga, por lo que cuenta con poca defensa. Todos tienen sus ventajas y desventajas que se acomodan a los diferentes estilos de juegos que encontramos en Elden Ring. Lo interesante, es que cada uno cuenta con una habilidad pasiva y dos movimientos únicos que cambian sustancialmente la forma en la que funciona. El Executor, por ejemplo, se puede transformar en un lobo gigante que hace una gran cantidad de daño a su alrededor, mientras que la Duchess puede hacer que ella y sus aliados sean invisibles por un momento.

Una vez que ya tengas a tu personaje, es momento de adentrarse en Limgrave. El objetivo de Elden Ring Nightreign es sencillo: tienes que sobrevivir tres días en este mapa. A lo largo de la región hay múltiples puntos de interés con grandes recompensas que te ayudan en esta tarea. Los campamentos esconden equipo útil para el viaje. Por todos lados hay mini jefes que, al vencerlos, te otorgan un arma especial o una mejora pasiva. Las iglesias albergan flasks que son necesarios para recuperar vida. Por si fuera poco, también hay eventos inesperados que desbloquean nuevas zonas o te presentan con algún contrincante único.

Esto no solo te permite obtener las armas e ítems necesarios, sino que también te da los recursos suficientes para subir de nivel. Notablemente, en esta ocasión este proceso es más tradicional, en el sentido de que tus mejoras de vida, estamina y magia son predeterminadas, y no puedes modificar estos apartados. Si bien el juego nos da la libertad de elegir el equipo que cada uno desee, es muy recomendado mantenerse en la línea de la clase. Las dagas y la magia, por ejemplo, no le funcionan mucho al Raider, pero van a la perfección con la Duchess. Para aquellos que no quieren estar limitados por este sistema, Elden Ring Nightreign cuenta con la suficiennte libertad de expresión. Todo depende de tu estilo de juego y la forma a la que te adaptas a las recompensas que obtengas a lo largo de una partida.

A lo largo del día, una nube tóxica va envolviendo Limgrave, por lo que es necesario estar en constante movimiento, y el juego dictará la zona en la que tienes que sobrevivir. Una vez que cae la noche, tendrás que vencer a un jefe. Si logras esto, tendrás la oportunidad de repetir este proceso una vez más, lo cual te permite subir de nivel, mejorar tus habilidades y encontrar un equipo que se acomode a tu estilo de juego y a la manera en la que tu personaje se maneja. Tras superar la segunda noche, inmediatamente tienes que pelear contra uno de los Night Lords. Si logras completar este complicado proceso, felicidades, ahora tienes que hacer esto un par de veces más antes de enfrentarte al verdadero antagonista final.

Aquí es donde la naturaleza del roguelike entra en acción. Si bien una partida exitosa no dura más de 40 minutos, vencer a un Night Lord es muy, muy, pero muy complicado. Afortunadamente, la única forma de perder tu progreso y volver a empezar es al morir durante la noche. Si te equivocas y un enemigo te derrota durante el día, podrás regresar inmediatamente, pero con un nivel menor y sin tus preciados recursos. Vas a morir, ese es un hecho, y no hay una progresión permanente que te ayude. Lo único que obtienes al regresar a la Roundtable Hold son una serie de reliquias que ofrecen un par de mejoras pasivas. No es posible mejorar la vida o ataque de los personajes, y las armas iniciales siempre serán las mismas.

Ahora, esto no quiere decir que la experiencia siempre sea igual. Si bien es cierto que Limgrave es el único mapa a nuestra disposición y las ubicaciones de los jefes son las mismas, hay un par de eventos inesperados que pueden cambiar tu aproximación en una expedición, y los diferentes personajes cuentan con misiones únicas que te pedirán vencer a cierto jefe o recolectar algún ítem especial, por lo que casi siempre hay único por hacer en una sesión, ya sea que obtengas la victoria o no.

Ahora, el género de roguelike ofrece una serie de cambios importantes a la estructura y sistemas que ya todos conocemos, y esto se puede ver fácilmente con la velocidad de la experiencia. Como ya lo mencioné, en 40 minutos puedes acabar una partida. Esto significa que tendrás que correr de un lado a otro tratando de hacer la mayor cantidad de objetivos posibles, algo que es fácil gracias a la habilidad de correr, y a que ahora puedes escalar montañas con un doble salto. Al principio es divertido y emocionante ver qué vas a encontrar en uno de los tantos campamentos, pero eventualmente es muy fácil caer en una rutina, donde en cada partida recorras los mismos puntos de interés, y es que el órden de los jefes en Limgrave no cambia. Junto a esto, el tener un cronómetro sobre ti en todo momento también hace que la exploración no sea una prioridad. Por si fuera poco, la dificultad de algunas zonas alejará a más de una persona de ciertas partes del mapa, puesto que el miedo de morir rodeado de enemigos o en medio de la tormenta y perder para siempre todos tus recursos, es un sentimiento que fácilmente se puede apoderar de más de un jugador.

Ahora, a todo esto hay que sumarle que esta no es una experiencia construida para un solo jugador, sino para tres. Si bien Elden Ring Nightreign es un título que puedes experimentar por tu cuenta y sin una conexión en línea, es totalmente recomendado que tengas a otras dos personas junto a ti en todo momento. Si quieres tener la remota esperanza de vencer a un Night Lord tienes que interactuar con el multiplayer. Afortunadamente, el proceso es bastante sencillo, ya que puedes reunirte con tus amigos, o juntarte con algunos extraños. Incluso sin algún tipo de chat, es fácil coordinarse gracias a que puedes marcar puntos de interés en el mapa, y todos entienden a dónde ir.

No es una exageración cuando digo que son necesarios tres jugadores para obtener la victoria. Muchos de los jefes que regresan de Elden Ring aparecen acompañados de súbditos muy retadores. Los campamentos están repletos de enemigos, los cuales están posicionados para destruir a cualquiera en cuestión de segundos. Por si fuera poco, los Night Lords tienen movimientos devastadores que pueden causar daño en una zona o golpearte a distancia, y en más de una ocasión se llega a sentir que el juego está haciendo algún tipo de trampa. De esta forma, un jugador puede distraer a un contrincante para que los otros dos lo ataquen por la espalda, o para salir corriendo antes de la inminente derrota.

Junto a esto, al ser derrotado por un enemigo, tus aliados te pueden revivir si son lo suficientemente rápidos. Sin embargo, el juego no te obliga a tomar un rol dentro de tu equipo. Si todos los jugadores lo deseen, cada uno puede elegir la misma clase. Claro, es mejor tener una agrupación conformada por diferentes personajes que puedan ayudar en el combate de diferentes formas, pero en algunas ocasiones tres Raiders golpeando lo más fuerte posible es una estrategia que puede dar resultados positivos. Una vez más, es casi imposible ganar una partida solo, y solo aquellos como Let Me Solo Her serán capaces de obtener la victoria sin el apoyo de otras personas.

Elden Ring Nightreign es una experiencia entretenida que toma la dificultad y los sistemas que caracterizan al trabajo de FromSoftware, y los lleva a la estructura de los roguelike. El resultado es un título complicado que no es para todos. Aquellos que amaron la exploración y la libertad creativa del título de 2022 estarán decepcionados con este spin-off, mientras que aquellos que se adentraron de lleno a las mecánicas de combate, estarán más que felices con el campo de juego que el estudio japonés nos presenta en esta ocasión. La velocidad trae consigo una serie de cambios importantes a la progresión, y aunque puede ser fácil caer en una repetición en cada partida, siempre hay algo interesante por hacer. Junto a esto, el enfoque en el multiplayer es más una obligación, puesto que llegar al final por tu cuenta es una tarea que para muchos mortales será imposible.

Para los verdaderos fans

Elden Ring Nightreign es un experimento muy interesante. Tomar la experiencia de Elden Ring y llevarla al género de los roguelike suena como una terrible idea, y si bien el trabajo de FromSoftware toma una serie de decisiones que alejarán a más de un fan, no puedo decir que el título comete un grave error con esta fusión. Este no es un juego para todos, y eso está bien. Aún así, hay un par de ideas que, espero, sean mejoradas en The Duskbloods.

La historia es un apartado interesante. Elden Ring Nightreign aún tiene el misticismo en donde tienes que buscar detalladamente para entender bien qué está pasando, y te da la oportunidad de crear tu propia aventura conforme pases tiempo en este mundo. A esto se le suman una serie de personajes con trasfondos bien definidos que ocultan secretos interesantes, en donde las respuestas funcionan como recompensas a las diferentes misiones secundarias que aquí encontramos.

Aunque Elden Ring Nightreign tiene un par de conceptos interesantes en su presentación visual y sonora, el título reutiliza muchos elementos de Elden Ring, al grado de que llegan a opacar la poca propuesta que aquí encontramos. La forma en la que Limgrave va cambiando de forma inesperada hace que este único mapa ofrezca la suficiente variedad. Junto a esto, las nuevas actuaciones de voz ofrecen un gran trabajo al momento de crear una atmósfera única para esta realidad alternativa.

El roguelike cambia muchos de los elementos que ya todos conocemos, ofreciendo una experiencia enfocada en la velocidad, en donde el jugador tiene que reaccionar al instante a los cambios inesperados del ambiente, a las cartas que el juego le va dando, y a los objetivos que tenga que cumplir. El enfoque en el multiplayer es algo que puede ser tedioso para más de uno, debido a que te tienes que coordinarte con dos personas más, pero también es algo totalmente necesario si deseas obtener la victoria.

Todo esto da como resultado una experiencia que será del agrado para aquellos que se saben de memoria Elden Ring y sean unos maestros de este sistema de combate. Sin embargo, si no te encuentras dentro de este grupo, es muy probable que Elden Ring Nightreign no sea para ti. Al final del día, FromSoftware nos presenta un experimento único que deja en claro que su título de 2022 tiene el potencial de expandirse casi a cualquier lado, aunque esto no significa que deba hacerlo.