Return to Silent Hill es una de las películas más esperadas del próximo año. Si bien muchos tienen esperanzas en la adaptación de Silent Hill 2 para la pantalla grande, otros más han expresado sus preocupaciones por este proyecto, señalando que el trabajo de Christophe Gans luce más como una parodia de YouTube.

Gracias a que recientemente se reveló la fecha de estreno exacta de la cinta, Discussing Film, la popular cuenta de Twitter, compartió una imagen del detrás de cámaras de Return to Silent Hill, una que vimos originalmente en el 2024. Sin embargo, esto no tuvo la respuesta esperada, puesto que el público compartió una serie de opiniones negativas. Esto fue lo que comentan algunos usuarios:

“Parece un video amateur de un fan de YouTube. ¿Por qué les cuesta tanto a los cineastas lograr la estética del juego?”

This looks like some amateur youtube fan video. Why is it so hard for film makers to nail the look from the game? 😭 — Andreas Jervström (@mistwalker1985) June 22, 2025

“Esto parece una ficción de fans o el comienzo de una película pornográfica”.

This looks like fan fiction or the opening to a rip-off porno. — Sebastian Sanhueza Rodríguez (@Sisanhue) June 22, 2025

“Puedo oler el fracaso desde aquí”.

Can smell it flopping from here — Ryan Smith (@Smitherhands) June 22, 2025

Parte de estas reacciones se debe a que no se ha liberado un tráiler de esta cinta. Hasta este momento, gran parte del material de Return to Silent Hill proviene de un detrás de cámaras que Konami compartió en el 2024. Sin embargo, esto podría cambiar dentro de poco, y es que al ya tener una fecha de estreno específica, solo es cuestión de tiempo antes de que un tráiler esté disponible.

Te recordamos que Return to Silent Hill llegará a las salas de cine el próximo 23 de enero del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, Bloober Team ya trabaja en un remake del primer Silent Hill.

Nota del Autor:

Es increíble que esta sea la reacción del público. Si bien parte del material que hemos visto hasta el momento no es el mejor del mundo, no amerita la reacción que muchos han tenido en los últimos años. Ahora, si el tráiler que llegará en un futuro no luce mejor, si hay que comenzar a preocuparnos por la calidad de esta cinta.

