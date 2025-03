Aunque cada vez falta menos para el Nintendo Direct enfocado por completo en el Switch 2, las filtraciones de la nueva consola de la Gran N no se detienen. Desde hace tiempo, un usuario en China afirma ya tener en sus manos esta pieza de hardware, y ahora ha compartido una serie de imágenes que nos muestran uno de los accesorios más importantes de la plataforma.

Por medio de redes sociales, el mismo usuario que afirmó ya tener el Switch 2, ha compartido tres imágenes que nos muestran el diseño que tendría el Joy-Con grip, accesorio que nos permite usar los controles de una forma tradicional cuando no están conectados a la consola.

O leaker dos protótipos em 3D publicou imagens do novo grip para os Joy-Con do Nintendo Switch 2 (Thx fwd-bwd) pic.twitter.com/Z2QQfujq7J — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) March 19, 2025

La filtración señala que el diseño del Joy-Con grip del Switch 2 no será tan diferente al accesorio disponible actualmente, aunque hay elementos que han cambiado, como el tamaño del control. Recordemos que el Joy-Con grip no cambia la función de los controles, y solo no permite jugar de una forma más cómoda, puesto que es un sustituto del Pro Controller.

Considerando que el 2 de abril se llevará a cabo el Nintendo Direct enfocado por completo en el Switch 2, cada vez falta menos para que todas nuestras dudas relacionadas con la consola tengan una respuesta. En temas relacionados, analista le pone precio a la consola. De igual forma, esta sería la interfaz del Switch 2.

Nota del Autor:

El Joy-Con grip, para aquellos que no tienen un Pro Controller, es la forma más cómoda de jugar con el Switch en modo dock. Al final del día, el accesorio nos da la ilusión de tener un control tradicional, ya que no ofrece algo que cambie la forma en la que jugamos, y los riesgos de los Joy-Con, como el drift, siguen presentes. Será interesante ver cómo se siente la versión del Switch 2.

Vía: necrolipe