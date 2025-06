Filtran nuevo Nintendo Direct y sus anuncios

La semana pasada se llevó a cabo un Nintendo Direct enfocado por completo en Donkey Kong Bananza. Si bien muchos estuvieron contentos con esta presentación, otros más se decepcionaron de no tener un evento en forma durante junio. Sin embargo, parece que no todo está perdido, puesto que un nuevo rumor indica que pronto se llevará a cabo otro Nintendo Direct.

Wood Hawker, un youtuber también conocido como BeatemupsWood, mencionó en su podcast que un nuevo Nintendo Direct se llevará a cabo en julio. En esta presentación se anunciarían los ports de Death Stranding: Director’s Cut S y Metaphor: ReFantazio para Switch 2, la llegada de Pokémon Colosseum a la aplicación de GameCube, una versión de The Witcher 3: Nintendo Switch 2 Edition, la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4, y un pequeño teaser del siguiente Animal Crossing, el cual estaría disponible el próximo año.

Ahora, y como sucede con este tipo de rumores, Nintendo se ha mantenido en silencio, y por el momento no hay información oficial sobre un nuevo Nintendo Direct. Sin embargo, Hawker ha demostrado formar parte de la comunidad de la Gran N, y en el pasado formó parte del programa de embajadores, por lo que es probable que cuente con algún contacto directo con el equipo de relaciones públicas de la compañía.

Por el momento solo nos queda esperar, pero si un Nintendo Direct no se lleva a cabo en las siguientes semanas, este no será el fin del mundo. La Gran N puede anunciar la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond por medio de un tweet. En temas relacionados, Nintendo habla sobre el lanzamiento de la nueva aventura de Samus. De igual forma, Nintendo Switch 2 Welcome Tour es lo más vendido en la nueva consola.

Nota del Autor:

Me encantaría ver un nuevo Nintendo Switch 2. Conocer más sobre la oferta de la Gran N y de los ports de estudios third party es algo que me emociona. Considerando que la luna miel con la nueva consola está llegando a su fin, es momento de saber qué veremos en un futuro.

Vía: Nintendo podcast