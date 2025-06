Aunque ahora bajo las manos de un estudio diferente, Little Nightmares 3 es uno de los juegos más esperados del año. De esta forma, Bandai Namco no solo ha confirmado que el título estará disponible en Nintendo Switch 2, sino que por fin ha dado a conocer la fecha de lanzamiento exacta de esta entrega.

Por medio del evento de Little Nightmares Showcase, Bandai Namco ha confirmado que Little Nightmares 3 llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC el próximo 10 de octubre. De esta forma, todos aquellos que querían disfrutar de este título antes o durante Halloween, ahora podrán hacerlo.

Junto a esto, también se confirmó que, además de la edición normal, también estará disponible en Deluxe Edition. Además de ofrecer el juego base y una serie de trajes adicionales, aquí también se incluye el pase de Secrets of the Spiral, en donde encontramos dos capítulos adicionales. Todo esto por solo $59.99 dólares, un precio que seguramente más de uno estará dispuesto a pagar.

Recuerda, Little Nightmares 3 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el 10 de octubre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro previo de este título. De igual forma, este es nuestro gameplay del primer Little Nightmares.

Después de las fantásticas primeras dos entregas, muchos quieren saber cómo es que Supermassive Games podrá continuar con el trabajo de Tarsier Studios, quienes también están trabajando en una continuación de su obra, aunque ahora bajo otro nombre para evitar algún conflicto legal.

