Review – Capcom Fighting Collection 2

El legado de Capcom

El legado de Capcom es enorme. Con más de 40 años en la industria de los videojuegos, la compañía japonesa ha logrado crear experiencias que han sido capaces de perdurar. Sin embargo, también es cierto que parte de su librería ha estado fuera del alcance del público en general, por lo que todos los esfuerzos que han hecho con sus colecciones a lo largo de esta generación es algo que debe de celebrarse. Lo mejor de todo, es que no solo han traído de regreso a los clásicos que todos jugaron en su momento, sino que también le han dado una segunda oportunidad a títulos que no tuvieron el mismo éxito que Street Fighter II o Marvel vs. Capcom. Tal es el caso de la de Capcom Fighting Collection 2, la cual le da nueva vida a experiencias como Project Justice, Power Stone y más.

Considerando que la mayoría de los títulos populares de Capcom ya están disponibles en estos momentos por medio de colecciones y relanzamientos, era obvio que, tarde o temprano, la compañía le iba a dar una segunda vida a experiencias que carecieron de la atención merecida en su época. Ya sea por el periodo que atravesaba la industria o el estilo de juego, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, y el resto de las experiencias en este paquete fueron olvidados por muchos jugadores, mientras que otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de experimentarlos. Es así que esta nueva colección es perfecta para aquellos que aman el género de los juegos de peleas.

La Capcom Fighting Collection 2 nos ofrece ocho juegos en un paquete muy familiar. La compañía japonesa mantiene intacto el formato que ha demostrado ya ser un éxito, y en esta ocasión el contenido es lo que llama más la atención, aunque es probable que no todos estén interesados por lo que aquí encontramos. ¿Acaso los títulos presentes en la Capcom Fighting Collection 2 valen la pena? ¿Qué tantos extras nos ofrecen los creadores de Street Fighter? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Joyas ocultas entre joyas ocultas

Los ocho juegos que encontramos en la Capcom Fighting Collection 2 abarcan el periodo de finales de la década de 1990 y principios del nuevo siglo. Esta fue una época de transición para el género de los juegos de peleas. Las arcades, aunque aún fuertes en Japón, comenzaban a perder su dominio a nivel global, por lo que muchas de estas experiencias no solo fueron concebidas con los gabinetes en mente, sino que consolas como el Dreamcast y el GameCube proporcionaron el poder suficiente para que títulos como Power Stone 2 y Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 estuvieran al alcance de más personas. Sin embargo, esto también significó que algunas experiencias fueran ignoradas. Con el paso del tiempo, y gracias a su poca disponibilidad, estas entregas se convirtieron en juegos de culto y crearon una base de fans que aguardaba su regreso.

Para ser específicos, la Capcom Fighting Collection 2 nos ofrece Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, Power Stone, Power Stone 2, Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Project Justice, Street Fighter Alpha 3 Upper, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 y Capcom Fighting Evolution. Cada uno de estos nos da una mirada interesante a la historia de Capcom, pasando por experimentos en 3D, hasta colaboraciones entre compañías y franquicias. El único juego que logra sentirse fuera de lugar es Street Fighter Alpha 3 Upper, puesto que su versión base ya forma parte de la Street Fighter 30th Anniversary Collection. Más allá de este detalle, la mayoría de títulos que aquí encontramos no gozaron de un gran desempeño comercial, pero esto no significa que no tengan calidad.

Power Stone y Power Stone 2 son juegos de pelea en 3D que muchos recuerdan por sus ports a Dreamcast. En lugar de encontrarnos con un sistema de combate tradicional, tenemos algo muy similar a Super Smash Bros., en el sentido de que los controles son sencillos de entender. Junto a esto, las dos entregas tienen como mecánica central el conseguir diamantes especiales para transformar a nuestro peleador y realizar ataques devastadores que logren derrotar a nuestros competidores en un instante. Si bien el título de 1998 mantiene la experiencia algo pragmática al ofrecer combates de uno contra uno, su secuela se expande para incluir a cuatro jugadores en todo momento, lo cual crea un sentimiento caótico que era perfecto para una noche de juego con amigos en el año 2000.

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro y Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, como su nombre lo indica, son crossovers entre las grandes propiedades de Capcom y SNK. El resultado final se juega similar a Street Fighter, pero con una serie de opciones de personalización inspiradas en The King of Fighters. Si bien el trabajo de sprites en estas dos entregas es algo cuestionable, el resto del apartado visual es increíble, con escenarios en 3D y siempre hay algo sucediendo en el fondo. A la par, la idea de ver a Terry y Ryu pelear contra Morrigan e Iori es algo que era un sueño hecho realidad en su momento.

Capcom Fighting Evolution es otro cross-over, pero en esta ocasión entre franquicias de Capcom. Si bien la selección de peleadores no es tan grande, cada grupo tiene una serie de sistemas únicos que hacen referencias a sus series de origen, dando como resultado una serie de combinaciones bastante interesantes. Street Fighter Alpha 3 Upper es la mejor versión de uno de los mejores juegos en la serie. Sin embargo, se siente fuera de lugar. No es un experimento con el 3D o una celebración al legado de la compañía. Sinceramente, se siente que la compañía japonesa seleccionó a esta entrega solo por cubrir una cuota.

Los juegos más interesantes aquí son Plasma Sword: Nightmare of Bilstein y Project Justice. En occidente, estas dos entregas tienen una base de fans, pero fue en Japón en donde de verdad fueron un fenómeno en las arcades. Estos dos títulos son juegos de peleas en 3D, por lo que no vemos la complejidad de algo como Capcom Fighting Evolution, pero sus sistemas son fáciles de entender y difíciles de dominar. Junto a esto, este par tiene un gran énfasis en la historia, algo que suena como algo muy extraño, pero le dan un toque de carisma que no encontramos en el resto de las experiencias presentes en la colección.

Si bien cada juego se siente lo suficientemente diferente, con sistemas y mecánicas únicas, los ocho títulos cuentan con el mismo esquema de control. Los cuatro botones frontales y los dos gatillos del lado derecho sirven para realizar cierta acción específica, como un golpe fuerte o un agarre. Junto a esto, la colección incluye una ayuda en la forma de los gatillos del lado izquierdo, los cuales realizan movimientos especiales con tan solo presionarlos junto a una dirección de la palanca. Esto es de gran ayuda para aquellos que no son tan buenos en este tipo de experiencias, pero aún quieren disfrutar de las historias, música y el apartado visual de cada entrega.

No voy a entrar a detalle, pero cada juego es lo suficientemente complejo para que los jugadores profesionales puedan crear una escena competitiva de Power Stone 2 en pleno 2025, pero al mismo tiempo son fáciles de entender para que cualquiera pueda agarrar el control y terminar el modo arcade sin muchos problemas. Incluso si esto se te dificulta, cada entrega tiene una serie de opciones de calidad de vida que reducen qué tan compleja es la inteligencia artificial, cuántas vidas o monedas puedes usar, e incluso limitar ciertos movimientos de tus contrincantes. Por si fuera poco, puedes usar a los personajes secretos de cada entrega desde el principio.

Junto a esto, la Capcom Fighting Collection 2, al igual que otros paquetes de este estilo, cuenta con una detallada lista de movimientos especiales, algo a lo que puedes acceder en cualquier momento, así como múltiples opciones de botones que te permiten elegir la forma que más te agrade para realizar cierto movimiento. Las colecciones de Capcom nunca se han caracterizado por ofrecer una sin fin de elementos de personalización, pero todo lo que encontramos aquí es más que suficiente. De esta forma, este nuevo paquete no rompe el molde que ya hemos visto un par de veces.

Como siempre, no es tan importante la envoltura, sino lo que hay adentro, y los ocho títulos que aquí encontramos valen mucho la pena. La emulación es perfecta, al grado de que conserva algunos de los errores con los sprites en Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro. Sin embargo, no hay algún glitch o bug nuevo, y la experiencia es muy similar a la original. La Capcom Fighting Collection 2 es un gran paquete con juegos que valen mucho la pena. Aunque Street Fighter Alpha 3 Upper se puede sentir fuera de lugar, aquí encontramos calidad pura, con Plasma Sword: Nightmare of Bilstein y Project Justice siendo las estrellas que todos los fans de la compañía y el género deben de jugar.

Tal y como los recordamos

Las colecciones de Capcom no solo se caracterizan por traer de regreso estas experiencias clásicas de una forma accesible para los estándares modernos, sino que también tratan de replicar la experiencia visual y sonora. En este sentido, la compañía japonesa ha encontrado un molde que les funciona muy bien, y con este nuevo paquete no rompen aquello que ha demostrado ser un éxito, aunque también dejan en claro que están dispuestos a tomar decisiones interesantes, al menos desde el apartado sonoro.

Al igual que en las otras colecciones de la compañía, la Capcom Fighting Collection 2 ofrece una serie de opciones de visualización para todas las experiencias que aquí encontramos. Para comenzar, cada borde se puede personalizar para mostrar arte de la correspondiente experiencia o, si deseas tener algo más tradicional, simplemente puedes apagar este elemento y quedarte con barras negras de cada lado. Junto a esto, puedes elegir el tamaño de la imagen, optando por un formato en 4:3, o incluso un widescreen que, para la sorpresa de muchos, no revienta tanto los píxeles, y ofrece una alternativa que, si bien no es algo que recomiendo, tampoco termina por arruinar la experiencia en general.

Lo interesante aquí son las scanlines y todos los filtros que ofrece la colección. Si bien puedes optar por jugar sin esta opción, algo que no recomiendo, la Capcom Fighting Collection 2 trata de replicar el sentimiento de ver la imagen como si estuviéramos frente a un monitor de un gabinete. La opción que viene preestablecida, el Filtro B, funciona muy bien, puesto que ofrece líneas verticales que hacen que todos los juegos, ya sea que se trate de una experiencia en 3D o 2D, se vean de maravilla. Junto a esto, tenemos líneas horizontales, y si bien algunas alternativas se pueden sentir redundantes a primera instancia, cada una ofrece un diferente grosor.

Una de mis favoritas trata de replicar lo gastado que se ven los monitores con el paso del tiempo, pero usa scanlines horizontales, lo cual es algo extraño. El resultado final es algo que ha demostrado ser un éxito en colecciones pasadas, y si bien la Capcom Fighting Collection 2 no ofrece algo único en comparación con los otros paquetes, la compañía japonesa ha encontrado una fórmula que les funciona de maravilla, y no tienen pensado romper el molde si no es necesario. Claro, me gustaría ver más alternativas, especialmente aquellas que traten de replicar los diferentes estados que atraviesa una arcade, pero lo que hay aquí también vale la pena.

En donde sí vemos un cambio interesante es en la música. Si bien los ocho juegos cuentan con sus soundtracks originales intactos, algo que es una gran noticia cuando hablamos de Project Justice y Street Fighter Alpha 3 Upper, algunos de estos títulos también cuentan con una banda sonora adicional. Esto significa que podemos elegir entre dos opciones en este apartado, y el resultado es extraño. No es necesariamente malo, pero te va a tomar algo de tiempo apreciar el nuevo trabajo aquí presente. En mi caso, las composiciones de Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 están grabadas en mi cabeza, y escuchar una versión alterna de This is true Love Makin’ fue algo raro al principio.

Este es un sentimiento que será diferente para cada persona. Como no tengo tan fresco el soundtrack de Power Stone 2 en mi cabeza, los remixes de esta secuela me gustaron más. Algunas composiciones cambian de género, aumentan su duración, y hay casos en donde es difícil encontrar similitudes entre el trabajo clásico y el nuevo. No puedo decir que algunas de estas bandas sonoras sean malas, pero son lo suficientemente diferentes para que cada jugador elija su favorita.

El problema aquí es la inconsistencia. Unos juegos sí cuentan con la música nueva, mientras que otros se mantienen con el trabajo original. Hubiera sido mejor ver todo parejo, en lugar de experimentar algo que se siente incompleto cuando vemos la imagen general de la colección. Esto es similar a la presencia de Street Fighter Alpha 3 Upper. Es interesante su presencia, pero al final del día se siente fuera de lugar y como algo que se decidió implementar al último momento.

En general, la Capcom Fighting Collection 2 cumple con todas las opciones visuales que ofrece. La colección no rompe terreno nuevo, y siempre habrá espacio para expandir lo que aquí encontramos, pero tampoco se siente incompleto. El uso de scanlines y sus pequeñas variaciones permiten que cada jugador pueda tener la experiencia que más le agrade. Las diferentes bandas sonoras son un gran agregado que se siente incompleto gracias a que no todos los títulos en la colección tienen esto. Dependiendo de tus gustos y el nivel de nostalgia que tengas por cierta entrega, el resultado final será único para cada jugador.

Una mirada única

Las colecciones de este tipo, por lo general, van más allá de simplemente darnos la oportunidad de disfrutar de clásicos que no son muy accesibles hoy en día, sino que también incluyen material adicional que por años se mantuvo oculto en alguna bóveda. En el caso de las colecciones de Capcom, al igual que las opciones visuales, la compañía ha encontrado una fórmula que les funciona muy bien, y de la cual parece que no tienen intención de separarse, aunque, una vez más, el resultado final es algo inconsistente.

El gran agregado aquí es la galería, la cual contiene arte de todos los juegos en la colección. Esto significa que podemos ver arte conceptual, ilustraciones oficiales, imágenes promocionales en japonés e inglés, así como documentos de diseño que nos dan un buen vistazo al proceso de desarrollo de algunos títulos. El problema es que no todos los títulos cuentan con todos estos extras, algo que es una gran oportunidad perdida.

Si bien las ilustraciones oficiales y el material promocional lo encontramos entre los ocho juegos, no todos tendrán arte conceptual o los documentos de diseño. Junto a esto, algunos documentos solo están disponibles en japonés. Esto también fue una gran oportunidad desperdiciada para ofrecer una traducción que le permita a gran parte del público conocer un poco sobre la forma en la que títulos como Project Justice fueron creados. Una vez más, este es el estándar al que Capcom ya nos acostumbró, pero esto no significa que no haya espacio para mejorar, porque claramente lo hay.

Más allá de esto, también encontramos una selección musical que te permitirá disfrutar de todas las canciones, tanto las nuevas como clásicas. Me hubiera gustado tener la oportunidad de crear una selección con composiciones específicas de todos los juegos, pero la opción predeterminada por título también funciona muy bien para prestarle atención a las composiciones que tal vez muchos pasen desapercibidas al momento de jugar. Por si fuera poco, en la sección de extras tenemos una lista de trofeos con retos específicos. Si vas a jugar en PlayStation, Xbox o PC esta es la misma selección que cada plataforma ofrece, pero en el caso del Switch, esta es una gran forma de tener una idea de todo lo que puedes hacer solo por tu cuenta.

Notablemente, la Capcom Fighting Collection 2 ya cuenta con la actualización que llegó a la primera Capcom Fighting Collection y la Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics no hace mucho, la cual ya divide cada juego entre modo arcade, para que juegues solo, versus, con el cual puedes participar en sesiones locales, y entrenamiento, en donde encontramos una serie de herramientas estándar para aprender a jugar cada uno de los títulos aquí presentes.

Ahora, si deseas formar parte de la comunidad de Plasma Sword: Nightmare of Bilstein o Power Stone 2, te dará gusto saber que también hay una opción para jugar en línea y, al igual que otros trabajos de la compañía, aquí se hace uso del código de rollback, el cual nos ofrece una experiencia en línea de primer nivel. Por cuestiones de tiempo, no tuve la oportunidad de probar muy bien este apartado, pero es muy similar a lo que vemos en otras colecciones, por lo que el resultado final es de calidad, el único problema será encontrar jugadores activos.

En general, la Capcom Fighting Collection 2 cumple muy bien su tarea al ofrecer un paquete con la suficiente cantidad de contenido adicional. Claro, hay algunas inconsistencias en el hecho de que algunos títulos tienen más material extra que otros, pero todo lo que aquí se nos presenta es de primer nivel, permitiéndonos apreciar arte y publicidad que rara vez está a nuestro alcance. Junto a esto, los modos adicionales para jugar y practicar son más que bienvenidos, permitiendo que tu tiempo con cada una de estas ocho entregas se extienda tanto como lo desees.

Hecho para los fans

La Capcom Fighting Collection 2 es un buen paquete conformado por joyas ocultas. El legado de Capcom es tan grande que es imposible dedicarle una sola colección a la historia de la compañía en el género de los juegos de peleas. En esta ocasión, los desarrolladores han optado por darle una segunda oportunidad a experiencias que, debido a su época, no tuvieron el mismo éxito que Street Fighter II o Marvel vs. Capcom. El resultado es una selección con fantásticos juegos que todos aquellos que admiren el trabajo de esta empresa van a amar.

Si bien es cierto que Street Fighter Alpha 3 Upper se puede sentir fuera de lugar, los otros siete títulos crean una colección uniforme que toma como punto de partida las colaboraciones y el 3D. Power Stone y su secuela son fantásticos juegos de fiesta que ofrecen experiencias poco ortodoxas. Las dos entregas de Capcom vs. SNK, así como Capcom Fighting Evolution nos demuestran que el extenso legado de la compañía tiene el espacio suficiente para expandirse y recorrer caminos que nadie esperaría. Por su parte, Plasma Sword: Nightmare of Bilstein y Project Justice son grandes joyas, ofreciendo juegos de peleas con un gran énfasis en la narrativa y en el combate en 3D.

Visualmente, cada juego logra replicar muy bien sus respectivas entregas originales. Claro, las opciones de Capcom se pueden sentir limitadas, pero cumplen su función a la perfección. El único detalle, es que me gustaría ver más filtros en un futuro, aunque parece que esto ya es imposible. La música es fenomenal, y el agregado de una banda sonora adicional para algunos juegos es más que bienvenida, y si bien toma algo de tiempo acostumbrarse a las nuevas composiciones, este trabajo está lleno de calidad.

Los extras son algo inconsistentes, con material adicional presente en un juego que no encontramos en otro. Sin embargo, las ilustraciones, documentos de diseños y material de publicidad es algo que todos los fans van a amar, ya que nos darán una mirada adicional que es casi imposible de encontrar fuera de este paquete. Por si fuera poco, jugar en línea con el código de rollback extenderá la vida de cada título y creará nuevas comunidades a nivel mundial.

La Capcom Fighting Collection 2 cumple su función, y le da nueva vida a ocho grandes juegos que algunos olvidaron, y muchos más nunca han experimentado. Si bien hay espacio para mejorar en cuanto a la presentación y el contenido de la colección, los fans se la pasarán increíble disfrutando y redescubriendo estos clásicos.