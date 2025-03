Review – Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Recibiendo una segunda oportunidad

Se nota bastante que estamos ante una época en la que Nintendo Switch se está despidiendo de su público, y eso se puede ver con los juegos recientemente publicados por la empresa. Y es que muchos de ellos no han sido de un perfil tan alto, con algunas remasterizaciones para quienes no disfrutaron de las experiencias originales, como Donkey Kong Country Returns HD o Luigi’s Mansion 2 HD. No está de más decir que aún se siguen pidiendo traslados de títulos de Wii U, y muchos agradecieron cuando el año pasado se anunció Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, el último miembro de la familia que faltaba en la híbrida. Además, sería la primera vez de muchos fans en probar este experimento interesante por parte de Monolith Soft. Por muy exagerado que suene, el original llegó hace casi 10 años, y por obvias razones no recibió la atención que merecía, sin importar las buenas críticas que obtuvo en esos momentos. No obstante, tenía detalles que se podían mejorar y, ante estos comentarios, parece que se pusieron manos a la obra para tratar de adaptarlo lo mejor posible.

Durante estos meses, los fans empezaron a notar que esta edición no iba a ser un simple port, dado que, mediante los tráilers, se presentaron personajes no disponibles en 2015 y un escenario misterioso. Esto alzó de inmediato las sospechas sobre una adición a la historia, pues, para quien no lo recuerde, se notó algo inconclusa cuando llegó a la consola con GamePad. No es de extrañar que ahora muchos quieran darle una oportunidad. Después de todo, está hecho por quienes se están convirtiendo en la desarrolladora estrella de Nintendo, quienes no han manejado únicamente su franquicia, sino que también han aportado a los últimos dos The Legend of Zelda grandes e incluso a Animal Crossing. Ya han pasado meses desde el anuncio de esta nueva versión y, por fortuna, hemos sido seleccionados para probarlo con algunas semanas de anticipación, con el objetivo de explorarlo lo más posible. Y, claramente, les vamos a contar si adquirirlo el primer día vale la pena, explorando cada aspecto del mismo: la historia, los gráficos y, lo más importante, la jugabilidad.

Algo que me gustaría agregar antes de empezar con toda esta aventura es que me voy a fijar más en las adiciones que se han implementado, no tanto en el gameplay base, que seguro muchos ya conocerán para estos momentos. Además, otra área a profundizar será la de las mejoras de calidad de vida, las cuales se hacen notar desde el primer momento en que se enciende el juego. Con todo este contexto de por medio, ¿Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition cumple como uno de los mejores ports de Wii U a Switch? O tal vez, ¿es un trabajo simple para mantenernos ocupados mientras llega la sucesora? Bueno, eso lo vamos a averiguar mediante la nueva Atomix review que hemos preparado con todo el gusto para ustedes.

Entonces, toma tus mejores armas y adentrémonos en un vasto mundo lleno de peligros.

Buscando un nuevo hogar

La historia de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition nos lleva muchos años en el futuro, donde el planeta Tierra es el campo de batalla para dos razas extraterrestres que están en guerra. Y, como en todo enfrentamiento de este tipo, siempre hay daño colateral, por lo que el planeta azul acaba siendo destruido por completo con mucha facilidad.

Por suerte, en el sitio ya estaban prevenidos con una iniciativa de evacuación, por lo que muchos humanos lograron salir a tiempo en el vehículo conocido como La Ballena Blanca, el cual, de momento, partió sin rumbo fijo. Sin embargo, una de las tribus no tuvo suficiente con explotar la Tierra y los siguió para tratar de derribarlos.

Esto hizo que la comunidad aterrizara de emergencia en el sitio conocido como Mira, en el cual hay vastas planicies, todo tipo de habitantes y algunos recursos no renovables que los humanos pueden consumir. Así que, hasta restablecer su nave, decidieron que este sería su hogar y aprenderían a respetar el ecosistema.

Ahí es donde aparece una de las protagonistas de la historia, Elma, quien se encuentra buscando sobrevivientes del aterrizaje forzoso, dado que algunos fueron expulsados en cápsulas de emergencia. Uno de ellos es nuestro avatar, quien no tiene muchos recuerdos de lo sucedido, nada más que se inscribió en el programa para encontrar otro sitio donde vivir.

Como somos nuevos, la chica hace el favor de explicarnos que establecieron una nueva sociedad dentro del lugar, conocida como Blade, la cual se encarga del porvenir de lo que queda de la humanidad. Estos ayudan a mantener a las criaturas hostiles a raya, a conseguir recursos, a explorar zonas nuevas y, quienes son más expertos, son condecorados para utilizar los Skells, máquinas que facilitan sus actividades.

Así nos presentan a los altos mandos de lo que ahora es bautizado como New Los Angeles, uniéndonos a la agencia en alguna de sus diferentes ramas y empezando como novatos. Esto nos llevará a descubrir que una de las razas extraterrestres nos persiguió hasta dicho lugar con el único objetivo de acabar con cada humano presente en la ciudad.

A diferencia de otros juegos de la serie, aquí no se cuenta tal cual con una historia tan focalizada en un grupo de personajes, sino que se inclina más hacia la comunidad que quiere progresar. Eso se nota especialmente cuando se consultan las misiones secundarias, dando a entender que realmente no quieren quedarse, sino ir hacia donde no se encuentren en peligro.

Claro, en el camino habrá personajes que formen parte clave de la narrativa, entre ellos algunos villanos que buscan ser la especie más fuerte, recurriendo a alternativas cuestionables. A todo esto se suman elementos extra que el usuario ya experimentado agradecerá. Y es que voy adelantando que las cosas no terminan en el capítulo 12 como en el original, sino que se presentan nuevas preguntas en relación con la saga.

No voy a contar mucho sobre esto, solo mencionar que algunos hechos de la escena postcréditos vista en 2015 por fin tienen resolución.

Los básicos del combate no convencional

Es momento de pasar a lo realmente importante de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition: la jugabilidad, misma que va encaminada hacia un JRPG, pero no de los clásicos y tampoco de acción. Su manera de funcionar creo que es más parecida a la de un MMO, donde nuestro personaje ataca cada cierto tiempo a sus rivales.

La manera en que funciona es al encontrarnos con los villanos en el mundo abierto de Mira y decidir si queremos enfrentarlos o no. Una vez iniciado el combate, el avatar dará golpes cada cierto tiempo dependiendo de sus estadísticas. Lo puede hacer con armas cuerpo a cuerpo o a distancia, aunque acertar dependerá de qué tan cerca estemos del objetivo.

Más adelante entran las habilidades especiales o magias, que en esta franquicia se nombran artes, mismas que tendrán funciones distintas dependiendo del color. Hay de ataque directo, para aumentar atributos y poco más. Estas se pueden usar desde la barra que aparece debajo de nosotros y, al utilizarlas, tendrán un tiempo de recarga antes de poder usarse nuevamente, un enfriamiento.

Vale la pena mencionar que, para esta edición, agregaron un símbolo de admiración para saber en qué momento es más eficaz activarlas, ya que algunas tienen mejores efectos en el costado o espalda de los enemigos y eso les bajará más salud o los derribará. Yo aconsejo usar las artes con sabiduría para no gastarlas todas en menos de un minuto.

No está de más decir que, conforme vayamos subiendo de nivel, es posible aprender más de estas artes o aumentar sus efectos con los puntos que se obtienen al terminar con los malos. Además, es posible agregar habilidades pasivas dependiendo de la clase de nuestro personaje, misma que puede estar más dedicada al ataque físico, a distancia, de soporte y más, lo cual ya dependerá del tipo de jugador.

Algo que tampoco debo dejar escapar son los puntos de tensión, mismos que funcionan para activar los poderes más fuertes. Se van obteniendo conforme atacamos de manera automática y, al alcanzar 1,000, podremos activar esas artes más poderosas. De igual forma, si llegamos a los 3,000, será posible usar el modo turbo, con el cual subirán de forma breve las estadísticas y podremos hacer combinaciones que ayudarán mucho.

El elemento de gran relevancia que se sumó a la batalla para esta edición de Switch es la recarga rápida, la cual se activa con el botón “Y”, teniendo la ventaja de usar artes sin que se acabe el enfriamiento. Sin embargo, no es posible usarlo hasta el hartazgo, pues dependemos de una barra de color verde que nos indica hasta cuándo es posible abusar de esta implementación.

Claro, también nos veremos beneficiados en estadísticas dependiendo del equipo que llevemos, ya sean armas, armaduras, ranuras y algunos más. Por lo que recomiendo ir revisando el menú de vez en cuando, dado que en ocasiones los enemigos sueltan buenos tesoros que luego se ignoran. La otra opción es comprar en las tiendas de NLA con el dinero obtenido de misiones o una mecánica que explicaré más adelante.

Pasando al otro lado de la moneda en los combates, tenemos al ícono de este juego en particular: los Skells, robots enormes que nos llevarán a enfrentar a los alienígenas más grandes y feroces del planeta. Y es que, como no mencioné con anterioridad, no importa si tenemos el mismo nivel que los rivales colosales, si nos superan en altura es muy probable que vayamos a caer, sin importar que nuestro equipo esté conformado por hasta cuatro personajes.

Estas armaduras funcionan de manera casi similar a los avatares, dado que cuentan con ataque a distancia o cercano y tienen sus artes, pero en este caso se irán cambiando dependiendo del equipamiento del mismo. Eso invita al jugador a ir comprando nuevas a lo largo de la aventura para tener así la versión definitiva que destruya todo a su paso.

No está de más decir que, si somos derrotados en ellas, podremos reponerlas con el seguro ya integrado, el cual se puede no gastar al completar con éxito un quicktime event que aparece al ser expulsados. Además, la gasolina de estos seres es limitada, por lo que es necesario reabastecerse con un material llamado Miranio, del cual también hablaré más adelante.

En general, estos serían los principios del combate. En un inicio puede costar trabajo aprenderlos, pero tras algunas horas se va volviendo más comprensible hasta el momento de perfeccionarlo. Eso sí, recomiendo estar cambiando de clase constantemente, esto con el objetivo de ir desbloqueando todo tipo de habilidades pasivas.

Caminando y volando por Mira

La segunda mitad más importante de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition es su exploración, y es que se trata de un mundo abierto enorme en el que podemos desplazarnos con nuestros personajes. Esto será posible debido a que necesitamos cumplir con diferentes misiones para progresar en la historia e inevitablemente llegar a los créditos finales.

Básicamente, todo lo que podemos ver es explorable, esa es la premisa que nos dan, pero hay ciertas restricciones, puesto que aparecerán monstruos de niveles cada vez más altos. Esto último significa que no llegaremos muy lejos a menos que evitemos los combates y, en caso de ser derrotados de un solo golpe por rivales de nivel 90, por poner un ejemplo, seremos devueltos al último punto de control.

El mundo es realmente vasto, con diferentes biomas a encontrar, ya que tenemos llanuras, selvas, lava, desierto y alguno más, en los cuales nos podemos perder totalmente en sitios como cuevas o montañas gigantes. Es posible llegar a la cima de estos lugares, aunque llegará el momento en el que necesitemos saltos más grandes, y para eso sirve el Skell.

Hablando justamente del robot, no lo vamos a conseguir una vez empezamos nueva partida, sino que pasará un tiempo para ganarnos la confianza de la gente de NLA y poder obtenerlo. En cuanto a las misiones, hay de todo tipo, pero las más comunes nos llevarán a conseguir objetos y derrotar enemigos, ya sean pequeños o semi jefes.

Para activar todos los encargos, es necesario hablar con los NPCs que tengan sus íconos de colores que van del verde al naranja, esto para llevar a cabo misiones simples o las de afinidad. Estas últimas son más elaboradas y con viajes que, en ocasiones, van a desbloquear personajes de la party, y es que no todos se unen solo con seguir la historia, por lo que es recomendable revisar los encargos.

Como muchos ya habrán pensado, NLA es la ciudad central de la aventura, sitio en el que se activan la mayoría de misiones, hay tiendas de armas, gestión de negocios y el barracón Blade. Y, claro, en nuestra base se pueden activar las misiones principales que destacan por su color rojo, y, a diferencia de otras, estas no se pueden activar solo porque sí.

A diferencia de otros juegos, aquí se te invita a explorar todo lo posible, por eso algunos encargos de la historia requieren que hayas pasado antes una misión de afinidad y un porcentaje de exploración del mapa, de lo contrario, no habrá progreso. Para llenar dichas exigencias, se deben encontrar tesoros en el área designada, derrotar a los monstruos alfa o colocar sondas al estilo de torres de Ubisoft.

Hablando de las sondas, estos son objetos que se pueden colocar mediante nuestro mapa en la Frontier Nav, y que sirven para sacar recursos como el ya mencionado Miranio, el cual sirve para extraer gasolina para el Skell o ayudar a las tiendas a crecer. A eso le agregamos dinero para poder comprar nuevas armas, armaduras y hasta los propios robots gigantes, los cuales están disponibles en niveles 30 y 50.

Con todos estos elementos juntos, está de más decir que la exploración ofrece horas y horas viajando de aquí para allá, cumpliendo encargos, encontrando tesoros perdidos en cuevas y hasta descubriendo islas flotantes cuando obtengamos el vuelo con Skell.

A todo eso le sumamos que cuenta con multijugador en línea, el cual, lamentablemente, no pude jugar por temas de reseña, pero que está enfocado en ir en brigadas a derrotar a los monstruos más desafiantes. La versión de Wii U no estaba nada mal, por lo que intuyo que tendrá mejoras para Nintendo Switch.

Los cambios de calidad de vida y nueva historia

Después de repasar las cuestiones básicas de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition como juego, es momento de pasar a los cambios que llegaron para satisfacción del jugador. Y es que, en su mayoría, se lanzaron mejoras de calidad de vida que hacen de la experiencia algo más disfrutable, lo cual se nota al hacer comparaciones una a una.

Lo primero es cómo están distribuidos los elementos del HUD, dado que ahora la pantalla ya no está tan atiborrada de elementos, con un acomodo menos invasivo que muestra lo esencial. Además, cuando entramos en combate, las letras que describen las artes son más grandes, dándonos así la certeza de lo que veremos reflejado en la batalla.

En los menús, las misiones antes eran un revoltijo que no se entendía para nada, dado que mezclaban las principales, secundarias, de afinidad y encargos menores; ahora están separadas unas de otras, dejando claro cuáles se cumplieron y cuáles están activas. También los íconos aumentan en tamaño para indicar dónde debemos caminar para llegar al objetivo en cuestión, incluso cuando estamos buscando objetos pequeños.

También está disponible la opción de escuchar las voces en otro idioma que no sea inglés, en este caso, japonés. No olvidemos que en la versión original estábamos limitados únicamente a este idioma. En cuanto a los subtítulos, están en diferentes dialectos, pero sigue faltando la opción de español latino, ya que solo se encuentra en castellano.

Un detalle más a resaltar es la posibilidad de cambiar de personajes en el equipo en cualquier momento con tan solo entrar a las opciones, pues antes era fastidioso buscar a los compañeros por todo NLA para agregarlos. También se agradece poder cambiar la hora del día a conveniencia, ya que muchos jugadores no soportaban hacerlo desde las estaciones repartidas en el mapa o la base Blade.

Parecerá extraño, pero debo hacer hincapié en todas las explicaciones y tutoriales que aparecen, con instrucciones claras sobre cómo funciona cada elemento del juego, algo que el jugador agradecerá. En el título original, el jugador debía leer el manual digital en lugar de recibir explicaciones dentro del juego. Aquí se dieron cuenta del error, por lo que hay muchas pantallas informativas que explican bien las mecánicas.

Pasando a los añadidos, hay disponible un par de nuevos Skells. Uno de ellos se obtiene a través de misiones de afinidad durante las primeras horas de juego, mientras que el segundo está disponible hasta terminar toda la historia, incluyendo el capítulo extra. También hay nuevos personajes para reclutar: en el original había un máximo de 18 disponibles, y ahora tenemos 22.

Como mencioné hace pocas líneas, al terminar la historia principal que llega hasta el capítulo 12, se desbloquea un epílogo en el que debemos derrotar a quien podríamos considerar el villano definitivo de toda Mira. Esto nos brindará unas horas más de juego, con misiones simples y una que nos lleva a un mapa adicional, donde podremos elegir entre pasar directamente al enfrentamiento final o completar tareas que ayudarán a debilitarlo.

Con todos los cambios en calidad de vida y los añadidos en forma de un final más satisfactorio, puedo decir que Monolith ha cumplido bastante bien con los fans, quienes buscaban respuestas sobre el lore. Y eso hace automáticamente que este se convierta en el mejor port de un título de Wii U a Switch, demostrando el esfuerzo puesto en ofrecer algo que realmente vale la pena.

Gráficos mejorados y música inspiradora

Pasando a la parte gráfica de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, debo decir que todo se ve excelente en pantalla, desde los modelos de los personajes hasta las texturas del ambiente, la ciudad y los enemigos. Y sí, aunque el estilo no usa cel shading, todo está muy bien construido, haciendo que el producto se distinga de los juegos numerados.

Muchos dirán que realmente no se hicieron cambios, pero al instante se nota en las facciones de muchos protagonistas, con actualizaciones significativas que los hacen ver más expresivos. Por ejemplo, en el original, Lin se veía como un extraterrestre, y ahora se nota más humana, incluyendo gestos que antes no se implementaron.

Esto también aplica para nuestro avatar creado desde cero, quien ahora cuenta con más opciones de personalización. De hecho, como guiño, hay peinados de personajes conocidos, entre ellos Pyra de XC2. También hay más opciones de voz, para esos momentos en los que el combate está a flor de piel y los personajes gritan inevitablemente.

La cuestión con el audio me ha dejado sorprendido, especialmente si hablamos del compositor de la música, Hiroyuki Sawano, quien no ha trabajado mucho en videojuegos. No obstante, en el terreno del anime, ha sido el creador de bandas sonoras como la de Attack on Titan, lo que explica por qué los temas de los jefes suenan épicos y llamativos.

Para esta nueva edición del juego, el músico regresó para hacer arreglos en ciertas piezas que le hubiera gustado mejorar en su momento, además de crear algunas nuevas para la historia adicional. Además, se añadió la melodía de vuelo con Skell sin voces, ya que en su momento no todos los jugadores disfrutaban escuchar la tonada mientras exploraban.

El soundtrack en general es de calidad, ya que retrata la melodía ideal para el momento adecuado. Podemos pasar de la parte urbana de NLA con un tema cantado a Primordia, donde reina la tranquilidad, la cual cambia cuando entramos en combate. Ninguna queja aquí; ya era bueno en 2015 y lo sigue siendo casi 10 años después.

Algo de lo que sí podría quejarme ligeramente es el detalle del rendimiento, ya que ronda los 30 cuadros por segundo, pero, al igual que en el título original, no es del todo estable. Durante los combates, al cargar texturas del mapa o incluso al salir del menú del Barracón Blade, se notan bajones de rendimiento, aunque eventualmente el jugador se acostumbrará.

La resolución es aceptable, ya que la imagen se nota bastante clara, aunque hay momentos en los que los fondos pueden perder algo de nitidez. Sin embargo, la mayor parte del tiempo es decente, y si bien no alcanza los 1080p en modo dock ni los 720p en portátil, al menos se acerca lo más posible a dicha calidad de visualización.

Monolith Soft triunfando de nuevo

En conclusión, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition es el mejor port de Wii U a Nintendo Switch, ya que no solo trasladaron la aventura intacta, sino que también se tomaron la molestia de pensar en quienes ya lo habían jugado y deseaban un producto más pulido. Esto abarca mejoras en los gráficos, ajustes en la calidad de vida y la inclusión de contenido adicional en la historia.

Entre las novedades se encuentran movimientos como el Quick Recast, que facilita los combates, especialmente al subir de nivel para avanzar en las misiones principales. A esto se suman un HUD mejorado, la posibilidad de cambiar de compañeros en cualquier momento y tiempos de carga más rápidos al trasladarnos entre ubicaciones distantes.

Si ya lo jugaste en su momento y dudas sobre adquirirlo de nuevo, en mi opinión, no deberías dejar pasar la oportunidad. Y si eres un nuevo fan de la franquicia, esta aventura llena de sorpresas es prácticamente obligatoria para cualquier aficionado al JRPG.

Recuerda que el juego estará disponible a partir del 20 de marzo, exclusivamente para Nintendo Switch.