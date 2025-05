Review – Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Regreso de las leyendas

Estamos ante una era en la que Capcom está trayendo de vuelta muchas de sus sagas clásicas, y eso lo vimos el año pasado con Okami Sequel, título que realmente nadie esperaba su confirmación. Pero no fue todo lo presentado, dado que una franquicia muy querida en la generación de PlayStation 2 regresará, primero con un remaster y en 2026 con un juego totalmente nuevo. Así es como nos enteramos de la existencia de Onimusha 2: Samurai’s Destiny, el cual, si bien no tiene un “Remastered” en el nombre, se trata de un tratamiento modesto para el juego originalmente lanzado en 2002. Algo que, si pensamos bien, tiene algo de sentido; después de todo, también lo hicieron con el primero en el 2018. Para quien no esté muy enterado de qué trata la franquicia, es muy parecida al Resident Evil clásico, pero con toques un poco más dirigidos a la acción y combate con distintos tipos de armas. Además, todo está ambientado en la era feudal de Japón, donde los duelos con espadas eran el dictamen, y a eso se le agregaron toques sobrenaturales de demonios.

Con todo este contexto, la segunda parte se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos, dado que lleva las mecánicas del primero a un nivel mucho más alto en cuestión de dificultad de enemigos, puzzles, jefes y secretos. Por su parte, había un cast de personajes bastante carismáticos para hacer del viaje algo más llevadero. Afortunadamente, hemos sido seleccionados por Capcom para probar esta versión con algunos días de anticipación, esto con el objetivo de darles a conocer a ustedes si vale la pena darle una oportunidad. Para ello, vamos a revisar todos los aspectos posibles, pero la atención irá un poco más a las mejoras que se hayan añadido y, sobre todo, a las cuestiones de calidad de vida. Eso significa que, en las partes de jugabilidad, vamos a indagar un poco en ver si realmente sus mecánicas pueden ser fáciles de aprender en los tiempos que corren, y si los nuevos jugadores podrían adaptarse a los controles. Y es que los primeros títulos de zombis con fondos fijos ya no son tan bien aceptados, siendo reemplazados perfectamente por los de cámara sobre el hombro.

Ahora llega el momento de la pregunta obligada: ¿será que Onimusha 2: Samurai’s Destiny pueda darle un buen impulso a la saga antes de que salga lo nuevo? O quizá, ¿es mejor esperar directamente hasta 2026 y no tocar un título con gameplay anticuado? Bueno, eso lo vamos a estar respondiendo en la nueva Atomix Review que hemos preparado con total gusto para ustedes. Entonces, ve preparando tu mejor arma y movimientos mágicos, ya que nos vamos a adentrar dentro de un mundo en el que se mezcla el realismo y la fantasía, con luchas entre el bien y el mal. De igual manera, está bien jugar algo diferente a lo que la empresa amarilla nos tiene acostumbrados, pues no lo podemos negar, tienen tres franquicias imprime-billetes, y esas las seguiremos viendo hasta en la sopa.

El camino de venganza y los básicos

La historia de Onimusha 2: Samurai’s Destiny nos lleva otra vez al Japón de la era feudal, donde al inicio, mediante un pequeño segmento, nos muestran lo que pasó en el primer juego. Es decir, hubo una invasión de demonios liderada por el señor Oda Nobunaga, la cual en su momento fue detenida por un héroe que logró dominarlo en combate.

Sin embargo, nada es eterno, por lo que el enemigo se liberó algún tiempo después, cuando ya no hay nadie para salvarlos a todos, y el primer objetivo del villano es la aldea natal de nuestro protagonista llamado Jubei Yagyu. Este encuentra su casa y seres queridos hechos trizas, por lo que, al ser un samurái, iba a querer vengarse al instante.

Para lograr su objetivo, necesitará de cinco orbes especiales, mismos que están custodiados por los esbirros de Nobunaga, así que tendrá que buscarlos en diferentes áreas clave del mapeado. No está de más agregar que, en el camino, conocerá a grandes guerreros que se van a unir a la causa noble de librar al mundo del mal, algo que va más allá de una simple venganza.

Pasando al gameplay, se trata de un título de acción en tercera persona con resolución de acertijos y toques RPG. Como ya se mencionó, es parecido en algunos aspectos a Resident Evil clásico, ya que, en varios de los casos, deberemos conseguir objetos para seguir con la historia, pero no estarán al alcance de la mano, pues habrá que descifrar enigmas o derrotar jefes para tenerlos en nuestro poder.

Aunque, a diferencia de dichos juegos, aquí importa mucho más el combate, pues no solo contamos con la clásica espada; a lo largo de la aventura conseguiremos una lanza, arco con flechas, doble sable y algunas herramientas. Lo mejor es que se diferencian mucho en cuestión de estrategia y elementos, ya que pueden darnos la capacidad de lanzar rayos o hasta hielo.

El elemento que será un enemigo para muchos jugadores probablemente sea la cámara, ya que, al igual que la serie estrella de Capcom en sus inicios, son pantallas fijas con fondos prerenderizados. Y en el caso de este juego, cuando hay peleas, es medio incómodo estar peleando en medio de una transición de escena, lo cual puede confundir y hasta marear.

Eso sí, los controles para esta edición se han mejorado, dado que en el original se sentían más de tanque, y eso es un verdadero problema al momento de hacer el cambio de pantalla. En cuanto a los puzzles, no son realmente complicados; el jugador solo debe ponerse atento para checar las pistas a su disposición para progresar.

Otro de los detalles a considerar son los aliados, ya que en algunos pueblos puedes encontrarlos y regalarles cosas, esto con el fin de que te den curaciones o hasta amuletos que pueden aumentar la barra de vida y poder mágico. Por supuesto, no podemos dejar pasar el hablar de la absorción de almas, ya que los enemigos soltarán estas al caer: los morados te regresan magia, el amarillo vida y hay dos más.

Entre las más importantes tenemos las almas de color rojo, las cuales son vitales para subir de nivel las armas o armaduras; el jugador puede acceder a esto en los puntos de guardado repartidos en los mapas. Por último, están los morados, que al juntar cinco nos darán la posibilidad de entrar en modo Onimusha, estado en el que el protagonista es invencible y aumenta sus atributos de ataque por tiempo limitado. Antes se activaba automáticamente, pero ahora es usando R2 y L2 (en PlayStation).

Respecto a la dificultad del juego, digamos que no es tan severa si el jugador tiene cuidado con lo que hace y no se lanza solo a los golpes. Es necesario atacar, pero también saber cuándo hay que defenderse; incluso, el atacar con timing en el momento justo hará que le apliquemos un crítico al enemigo, bajándole mucha vida en el proceso.

En general, es el mismo juego pero con esos pequeños detalles de calidad de vida para que el jugador de estos tiempos no se sienta tan abrumado. Aunque, personalmente, yo hubiera agregado algún ícono para saber con cuáles elementos de la pantalla se puede interactuar. Pero no negaré, que sí se agradece tener el salto de las cinemáticas y también el guardado automático para no repetir toda una sección en caso de que seamos vencidos.

Agregados que gustarán a la mayoría

Después de haber revisado la parte de jugabilidad de Onimusha 2: Samurai’s Destiny, es hora de pasar a los extras que Capcom ha puesto con el fin de que los usuarios experimentados le den una oportunidad. Con algunos documentos que gustarán, debido a la parte histórica que eso conlleva, si hablamos claramente del desarrollo de la franquicia.

Primero tenemos toda un área de galería donde el usuario le puede echar el ojo a diferentes ilustraciones de los personajes, las cuales nos muestran sus primeros bocetos y aspectos antes del juego final. Son bastantes por ubicar, así que quienes sean fanáticos de la ilustración querrán darle un vistazo exhaustivo a cada uno.

Después está disponible el apartado de banda sonora, con todos los tracks originales que se encuentran en el juego, así los fanáticos del mundo musical pueden analizar cada nota sin tener que escuchar los efectos de sonido de enemigos o el personaje. Se puede poner pausa en cualquier momento y demás ajustes típicos de las rocolas de otros remasters o colecciones.

Otro apartado que importa es el de minijuegos, en los cuales el usuario puede ponerse la meta de romper sus récords en estos, ya sea ganando a muchos enemigos o hasta resolviendo los puzzles de cofres. Así nos podremos tomar un respiro después de haber estado al borde del nerviosismo pasando la historia principal.

Por su parte, quienes se sientan desgastados por la dificultad, tendrán la oportunidad de activar el modo fácil desde el inicio, sobre todo si quieren que los enemigos no sean tan inteligentes o bajen mucha vida. No obstante, está el polo opuesto, el modo infierno, donde el usuario enfrentará el juego de la manera más realista posible, es decir, puede ser derrotado con un solo golpe de quien sea.

La cuestión de idiomas ahora ya no será un impedimento, dado que para esta versión incluyeron varios dialectos que van desde el inglés, pasando por el alemán, chino y hasta francés. Por supuesto, en nuestro caso se incluye el español, y esta vez con interpretación latinoamericana, por lo que podemos decirle adiós a frases ibéricas que no entendemos.

Por último, pero no menos importante, hay algunos trajes extras que pueden ser activados desde el menú principal de inicio, los cuales son para Jubei y Oyu, así que será divertido verlos en las cinemáticas con ellos puestos. De hecho, si jugaste al primer juego en su versión remaster y aún tienes el archivo de guardado, tendrás a tu alcance un traje adicional que, claro, te recordará a esa aventura.

Cambios gráficos no muy grandes pero decentes

El apartado gráfico de Onimusha 2: Samurai’s Destiny podría decirse que está bien a secas, ya que el equipo a cargo del desarrollo realmente respetó el juego original al pie de la letra. Y es que más allá de ser realmente un juego remasterizado, se trata realmente de un port en HD, es decir, que está adaptado para verse en las televisiones actuales.

No es algo que te vaya a dejar sorprendido visualmente hablando, pero al menos lograron cambiar la relación de aspecto para que el 16:9 se sienta orgánico y no estirado. No está de más decir que, quienes prefieran el estilo clásico, siempre pueden cambiar a 4:3, aunque dudo bastante que tanto nuevos como viejos jugadores opten por dicha opción.

Para quien tenga la duda, en el caso de PS4, que fue la versión que ejecutamos en un PS5, corre a 60 cuadros por segundo en todo momento, sin algún tipo de caídas, incluso cuando haya muchos enemigos en pantalla. Por su parte, la resolución llega a los 4K, pero obviamente estos números serán más bajos en Nintendo Switch por razones lógicas. De hecho, hasta las escenas CGI se retocaron ligeramente.

Pasando a la música, se usaron tal cual los tracks originales para darle ambiente a este Japón de las eras antiguas, y a decir verdad, no era necesario hacerles un cambio orquestal ni nada parecido. Claro, como en todo remaster se les da una manita de gato, pero no cambia demasiado, solo se escucha más limpio y es todo realmente.

También están las actuaciones de voz, donde milagrosamente pusieron algo que debió estar desde el lanzamiento de 2002: hablo de las actuaciones de voz en japonés, y es que siempre es raro probar juegos donde la cultura asiática está muy presente. En serio, saca mucho de la inmersión ver el combate más épico samurái y escucharlos hablar en inglés.

En general, el apartado gráfico y sonoro no está nada mal, ya que a pesar de tener ese aspecto de lanzamientos de PS2, se sigue viendo bastante bien en nuestros tiempos. Eso sí, se hubiera agradecido totalmente que estuviera adaptado a otro motor, como el conocido Unreal Engine o hasta Unity.

Si no probaste el original, toma la senda del samurái

En conclusión, Onimusha 2: Samurai’s Destiny en su versión HD es una buena opción para quien busca esos toques que tenían los primeros Resident Evil pero con esa identidad propia de hack and slash. Quizá para algunos sea un tanto arcaica su jugabilidad, pero es muy posible que las mejoras en los controles ayuden de algo.

Desde los tráilers se ve que el cambio gráfico es nulo, pero al menos hicieron un trabajo aceptable en cuanto a la adaptación de pantalla y que ahora alcanza resoluciones de alta definición. Eso se ve apoyado con un buen rendimiento de cuadros por segundo que no te sacará de la inmersión si hablamos de los combates.

Lo que quiero decir es que, si nunca probaste el original y quieres entrar a la serie, debes tener en cuenta con qué tipo de experiencia te vas a encontrar, y si ya has probado algo similar, está claro que jugarlo será buena idea. En cuanto a quienes ya lo jugaron en su momento, tal vez deberías preguntarte si todos los extras que te comenté valdrán la pena en tu caso.

Se nota que Capcom quiere preparar el camino para el siguiente título de la franquicia, y no sería tan descabellado que veamos la tercera parte en algún punto con el mismo tratamiento. Y es que, si bien no hay conexión entre los protagonistas realmente, su objetivo es erradicar de una vez por todas a Oda Nobunaga.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny se lanza el 23 de mayo para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.