Review – Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

El legado de Bravely Default

El Nintendo 3DS es una gran consola. Múltiples compañías aprovecharon las capacidades de este hardware para ofrecer experiencias de primer nivel, así como experimentos que muchos desean ver una vez más. Sin embargo, debido a los elementos únicos de la portátil, como la pantalla doble y el efecto 3D, pocos han sido los títulos que han salido de esta prisión para llegar a las manos de más jugadores por medio de remasterizaciones y remakes para las consolas modernas. Afortunadamente, Square Enix parece que quiere cambiar esto, puesto que uno de los títulos de lanzamiento del Nintendo Switch 2 es Bravely Default Flying Fairy HD Remaster que, como su nombre lo indica, trae de regreso el clásico de 2012 con una serie de cambios muy interesantes, así como un estilo visual mejorado, ofreciendo una versión que los fans esperan sea la edición definitiva de este fantástico JRPG.

En su momento, Bravely Default sirvió como un regreso a la fórmula clásica de los JRPG para Square Enix. Recordemos que para el 2012, la compañía japonesa se había alejado del estilo tradicional del género, uno que ellos mismo ayudaron a formar y popularizar. Después de Final Fantasy X, los desarrolladores experimentaron con diferentes sistemas de combate, enfocándose más en la acción y creando un dinamismo que alejó a más de un fan. Sin embargo, Tomoya Asano se encargó de cambiar esto al encargarse de producir remakes en 3D de Final Fantasy III y Final Fantasy IV en el Nintendo DS, así como Final Fantasy: The 4 Heroes of Light, los cuales sirvieron como punto de partida para Bravely Default, dando pie a una propiedad amada por muchos, y que le demostró a Square Enix que aún había espacio en esta industria para los JRPG por turno.

Más de una década después, Asano es parte importante de Square Enix. Si bien el productor ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su trabajo con el HD-2D, Bravely Default sigue siendo uno de los títulos más amados de este segundo aire para el género tradicional. De esta forma, fue una grata sorpresa escuchar que las aventuras de Tiz, Agnès, Ringabel y Edea tendrían una remasterización HD, la cual llegó al Nintendo Switch 2 en su lanzamiento, dándole a un nuevo público la oportunidad de experimentar este gran juego. ¿Es Bravely Default Flying Fairy HD Remaster la versión definitiva de este título? ¿Qué cambios hay entre esta entrega y el original de 3DS? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

De regreso a Luxendarc

Al ser un regreso a la fórmula tradicional del género, Bravely Default nos presenta una historia convencional. Cuatro héroes de luz necesitan despertar el poder de cuatro cristales especiales y en su camino derrotar a un malvado imperio. La familiaridad logra capturar la atención del jugador y darle una idea del tipo de aventura que le espera. Sin embargo, esto no es todo, puesto que los desarrolladores también decidieron experimentar con los elementos aquí presentes para ofrecer algo que, aunque al principio ya lo vimos un sin fin de veces, eventualmente se transforma en una trama más interesante, aunque llegar a la meta no es tan fácil.

En el mundo Luxendarc, un terrible cataclismo consume la pequeña villa de Norende. El único sobreviviente es Tiz Arrior, quien emprende un viaje para describir qué sucedió con su pueblo. En el camino se encuentra con Agnès Oblige, protectora del Cristal de Viento y quien es perseguida por las fuerzas del Imperio Eternia; Ringabel, un mujeriego sin memoria y con un misterioso diario que revela el futuro; y Edea Lee, hija del Duke del Imperio de Eternia y quien está harta de sus aliados. Los cuatro guerreros se embarcan en una misión que los llevará a recorrer diferentes continentes con el objetivo de darle nueva vida a cuatro mágicos Cristales y, con suerte, regresar las cosas a la normalidad en su mundo.

Esto da pie a una gran aventura, en donde cada continente nos ofrece un problema único que nuestros protagonistas tienen que resolver. Lo interesante, es la forma en la que Bravely Default logra crear un mundo y personajes tridimensionales que rodean una historia que, en su esencia, es muy simple. El viaje de Tiz y compañía no es tanto sobre el cómo, sino el por qué. Cada capítulo nos presenta una forma interesante en la que el Imperio de Eternia trata de, no conquistar al mundo, sino erradicar la religión del cristalismo, una idea única que se va explorando de forma natural a lo largo de todo las aventura.

Esto hace que la primera mitad de Bravely Default tenga un ritmo espectacular. La misión principal es un camino bien guiado que lleva al jugador por momentos interesantes y desgarradores, mientras que las tareas secundarias funcionan como un gran complemento que nos muestran varios aspectos de la sociedad en algún continente, o la manera en la que el Imperio de Eternia ha expandido su influencia. El ejemplo perfecto es Eisenberg, región envuelta en una guerra civil. Aquí, los protagonistas tienen como simple objetivo restaurar el Cristal de Fuego, pero en el camino se topan con una banda de mercenarios que apoyan a una facción del anticristalismo. La ruta principal nos da una pequeña mirada a este conflicto, con un gran enfoque en la forma en la que esto afecta a los niños. Sin embargo, al explorar el contenido adicional podemos ver las diferentes formas en las que los antagonistas tratan de ganar la guerra, ya sea por medio del asesinato de una persona importante o al usar químicos ilegales. Mi recomendación es hacer todo, y no ignorar las tareas extra.

Sin embargo, la segunda mitad tiene un ritmo menos amigable. La trama principal abandona el conflicto entre el Imperio, y la historia toma un descanso de varias horas. En su lugar, el juego le da un mayor peso al contenido adicional, el cual es muy interesante. Las misiones extra, aunque no aportan mucho al conflicto que atienda a Tiz y compañía, es un gran material que expande sustancialmente nuestro entendimiento de este mundo y, principalmente, de sus antagonistas. Los enemigos obtienen un mayor trasfondo y se convierten en más que solo avatares de los arquetipos que muchos ya conocen. Es un gran trabajo, pero uno que fácilmente se puede ignorar, resultando en un tercer acto que se llega a sentir más pesado de lo que en realidad es.

Ahora, ¿Bravely Default Flying Fairy HD Remaster ofrece algo nuevo en este apartado? No. La remasterización mantiene intacta la historia, con todos sus puntos positivos y negativos. Sin embargo, sí hay un agregado interesante, puesto que en esta ocasión es posible acelerar la velocidad de las cinemáticas. Si bien sigue siendo imposible saltarlas, ya no necesitas presionar el botón A como loco. En un par de segundos alguna conversación llegará a su fin, y podrás seguir disfrutando del retador combate que ofrece este título. Mi recomendación es que, si esta es tu primera vez jugando Bravely Default, o la última vez que experimentaste este juego fue hace 10 años, ignoren esto y disfruten de la entrega de una forma tradicional. Si este no es tu caso, y tienes muy fresco en tu mente el viaje de Tiz y compañía, esto será de gran ayuda para ti.

Bravely Default no rompe terreno nuevo para el género de los JRPG, pero si cuenta con una serie de ideas interesantes que juegan dentro de los estándares que ya todos conocemos. El resultado es una aventura sumamente entretenida que, en su primera mitad, ofrece un viaje lleno de momentos memorables y un ritmo fenomenal. Si bien es cierto que la segunda parte del título tiene un par de problemas narrativos, el enfoque que se le da al contenido opcional es espectacular, y le da vida a este mundo. Por una razón todos queremos ver Bravely Third, y es que Luxendarc y sus habitantes son memorables.

Digno de la nueva generación

Bravely Default, incluso siendo un juego de Nintendo 3DS, nos ofrecía una experiencia visual increíble, con ciudades llenas de vida y diseños que, si bien trabajan con los arquetipos que ya conocemos, son capaces de ofrecer ideas únicas. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster toma todo esto, y lo lleva al siguiente nivel, aunque con una serie de modificaciones a la interfaz que son el resultado de la falta de una segunda pantalla en el Switch 2. Afortunadamente, la experiencia original se mantiene, y la mayor resolución hace que los detalles en pantalla sean más notorios, para bien y para mal.

El trabajo original de Square Enix es una gran experiencia visual para el 3DS, el cual usa el 3D estereoscópico para darle un mayor dinamismo al mundo que exploramos. Sin embargo, esto ya no existe en la versión de Switch 2. En su lugar, los diferentes pueblos ahora cuentan con un par de movimientos de cámara en el fondo y al frente al momento de recorrer cada escenario, esto para tratar de replicar un poco de la magia que vimos en el lanzamiento de la portátil. Lamentablemente, esto no llega a tener el mismo impacto, y es muy probable que algunas personas ignoren esto por completo.

El juego original se encontraba a una resolución de 240p, y la versión de Switch 2 ahora está disponible en 1080p en modo portátil y cuenta con un estilo visual en alta definición. Las mejoras son claras. Cada una de las locaciones lucen increíbles, dándole nueva vida al estilo de libro de pop up, y permitiendo que los detalles de los fondos logren resaltar aún más. Un ejemplo de esto sucede en Eisenberg, en donde ahora es posible apreciar de mejor forma cada uno de los soldados en la parte trasera del escenario de batalla. Sin embargo, esto también permite que sean más notorios los limites originales del 3DS que, debido a la pequeña pantalla, rara vez recibían atención, como el hecho de que las bocas son simples círculos que se abren y cierran sin relación al diálogo.

Afortunadamente, el aspecto visual del juego se conversa, y el estilo en alta definición termina por enaltecer la mayoría de los elementos frente a nosotros. Junto a esto, el hecho de que el título ahora solo esté en una pantalla también implica una serie de cambios a la interfaz, algo que se puede notar principalmente con el mapa. En lugar de tener una forma detallada del escenario, ahora solo hay una pequeña guía en la parte superior derecha. Claro, es posible hacer más grande esto y tener algo similar a lo que encontramos en el 3DS, pero esto implica que el mapa ocupe un mayor espacio, algo podría ser un inconveniente para más de una persona.

Esto es algo que se replica en los combates, ya que ahora todos los menús tienen que estar dentro de una sola pantalla. Si bien esto funciona la mayor parte del tiempo, ahora es imposible ver la barra de vida de los enemigos al mismo tiempo que se realiza un ataque, una consecuencia de no tener dos pantallas. Este no es el fin del mundo, pero sí deja en claro que la transición de hardware, aunque en su mayoría es positiva, carece de un par de elementos que eran característicos de la versión original, aunque nada que en realidad arruine la experiencia.

Notablemente, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster incluye dos minijuegos completamente nuevos, y esto significa que hay una serie de elementos visuales y animaciones originales. Light Support Rhythm Catcher, al ser un juego de ritmo, nos presenta con una serie de cinemáticas que reúnen varias escenas clave de la historia, y nos presenta a los personajes bailando de una forma cautivadora, aunque limitada por su estilo chibi. Por su parte, Ringabel’s Panic Cruise, el cual nos pide manejar una nave por este mundo, es el más interesante desde este punto de vista, puesto que nos permite explorar los cielos de Luxendarc de una forma nunca antes vista, con una perspectiva en primera persona que le da una mayor tridimensionalidad a este mundo.

A la par, podemos esperar un rendimiento de primer nivel. Incluso en el 3DS, Bravely Default era una experiencia que lograba mantener su frame rate estable en casi todo momento, con la ocasional caída de cuadros al activar la velocidad X4. En este sentido, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster es aún mejor, puesto que estos pequeños tropiezos son inexistentes. Si bien algunos de los elementos de la interfaz han sido reconstruidos para funcionar sin la funcionalidad de pantalla táctil, la forma en la que Square Enix logró meter todo en solo un espacio cumple muy bien su función, sin arruinar la experiencia original, aunque los veteranos es probable que tengan que combatir con su memoria muscular en este apartado.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster es un gran trabajo visual que, como su nombre lo indica, es una remasterización HD del clásico de 3DS. Si bien algunos elementos, como el uso del 3D estereoscópico y la de cámara AR que se usa en dos escenas, no se fueron replicados de forma efectiva, el resto de la experiencia cumple muy bien su trabajo, y aunque hay un par de detalles con la forma en la que el mapa está posicionado y la nueva resolución deja ver los detalles que seguramente Square Enix no quería que viéramos en la versión original, el resultado final sigue siendo increíble. Los escenarios cobran nueva vida, y los impresionantes diseños de los personajes nunca se habían visto tan bien.

Intacto, perfecto

Si bien hay aspectos de la historia, presentación visual y gameplay que tal vez no sean del agrado de todos, la música es el único elemento que no tiene un solo error. El trabajo de REVO, el compositor, es simplemente fenomenal, tanto que una de las razones por las cuales Bravely Second no es tan amado, es porque este compositor no trabajó en la secuela. De esta forma, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster no hace un solo cambio a la perfección. En su lugar, la remasterización solo se encarga de ofrecer un mejor audio, algo que tiene sentido cuando consideramos que estamos pasando de las bocinas del 3DS al audio que sale del Switch 2 y de una televisión moderna.

No es una broma o exageración cuando digo que la música es uno de los mejores apartados que tiene Bravely Default. Temas como Onward Into the Light: An Overture, That of the Name, Eternia, Land of Immortality, y muchas más, hacen que este sea uno de los mejores soundtrack de los JRPG. Esto sin mencionar los temas principales de cada uno de los cuatro protagonistas, los cuales utilizan un instrumento único que refleja su personalidad. REVO es capaz de combinar el rock con la orquesta de una forma magistral, la cual eleva a niveles inimaginables cada una de las batallas, llega a conmover al jugador cada vez que Agnès habla sobre la opresión que ha sufrido, o simplemente trasnporta al jugador a locaciones mágicas con un simple tonada.

A la par encontramos un fenomenal trabajo de voces en inglés. Si bien algunas de las interpretaciones de los protagonistas son exageradas por naturaleza, elevando cada una de sus personalidades, la dirección cumple muy bien su trabajo, y no hay un solo caso que pueda ser considerado malo. Afortunadamente, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster incluye las voces en japonés, algo que también estaba disponible en la versión de 3DS, por lo que puedes disfrutar de esta aventura de la forma que más te agrade.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster es incapaz de mejorar la perfección, y esto demuestra el talento de REVO. Pocos son los soundtrack en donde cada uno de los temas sean memorables, pero el clásico de 3DS logró entregarnos esto. De esta forma, lo único que tenía que hacer la remasterización era llevar este trabajo a un hardware con bocinas de mejor calidad. Si no han tenido la oportunidad de disfrutar de este título, al menos háganse el favor de escuchar el soundtrack en Spotify o YouTube, no se van a arrepentir.

Del 3DS al Switch 2

Como ya lo mencioné, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster mantiene la experiencia original básicamente intacta, pero con una serie de modificaciones, mejoras de calidad de vida, contenido adicional, y un par de decisiones algo extrañas. De esta forma, la remasterización logra replicar de forma efectiva el sistema de combate y la dificultad de la entrega original, pero con un par de cambios que surgen como consecuencia de llegar a un nuevo hardware. El resultado final es una edición que hace un buen argumento para denominarse la versión definitiva, incluso cuando hay un par de tropiezos en el camino.

Antes que nada, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sigue siendo un JRPG por turnos, el cual hace uso de un sistema de trabajos, como Final Fantasy V. Lo interesante es su sistema de Brave y Default. Al utilizar Default, los personajes defienden, guardando su turno para otra ocasión, permitiendo que el jugador tenga hasta cuatro acciones en reversa. Por su parte, Brave se utiliza para gastar hasta cuatro movimientos en un solo turno. Esto significa que, por ejemplo, puedes usar a tu Mago Blanco para que reviva a algún miembro del equipo, lo cure, realice alguna acción de soporte y luego ataque, todo en un instante. Esto da pie a un sin fin de combinaciones. El título le da una gran libertad al jugador, y siempre hay una forma de salir adelante en los difíciles combates que esta entrega tiene para nosotros.

Esta es la base de la experiencia. Cada personaje puede tener hasta dos trabajos activos en todo momento y utilizar las habilidades pasivas de cualquier trabajo, siempre y cuando tenga los puntos necesarios. Lo mejor de esto, es que el juego te permite experimentar bastante con todo lo que hay a nuestra disposición. Puedes irte clásico y utilizar magia blanca y oscura, o experimentar para ver qué sucede cuando un monk y un dark knight combinan sus poderes. El sistema presente en Bravely Default es sumamente satisfactorio de explorar y nunca sientes que estás haciendo algo mal.

En este sentido, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster no cambia las bases del combate, y no ofrece muchas mejoras de vida. Lo único verdaderamente nuevo es la opción de guardar hasta cuatro diferentes comandos de ataques automáticos y múltiples sets de trabajos, lo cual ayuda bastante cuando encuentras combinaciones que pueden pulverizar fácilmente a cualquier jefe. La versión de 3DS ya tenía esto, pero solo recordaba tu última selección de movimiento, al tener cuatro sets únicos, ahora es más fácil seleccionar la táctica que más te ayude en un enfrentamiento, sin tener que interactuar tanto con los menús. De igual forma, tampoco se agregan más clases o habilidades.

Uno de los elementos característicos de la entrega original era la posibilidad de modificar la frecuencia con la que te encuentras con enemigos, ya que esta es una experiencia con enfrentamientos aleatorios. De esta forma, es posible aumentar esto en un 200% y tener peleas cada dos segundos, o llevarlo al 0% y no pelear contra un solo contrincante. Esto ha cambiado en Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, puesto que el mínimo es 50%. Si bien esto sigue siendo una frecuencia baja, no es cero, por lo que te seguirás topando con monstruos incluso si no lo deseas.

Ahora, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sí cuenta con la opción de tener una frecuencia de encuentros del 0%, pero no es accesible al inicio. Esto, así como otras mejoras interesantes, está ligado a los nuevos minijuegos. Como gran agregado, la remasterización cuenta con Light Support Rhythm Catcher y Ringabel’s Panic Cruise, los cuales usan los controles de mouse del Switch 2. El primero es un simple juego ritmo que nos pide mover los Joy-Con 2 de cierta forma. El segundo es más interesante, puesto que aquí pilotamos una nave, y hay girar el volante, mover una palanca para determinar la altitud, y realizar ciertos movimientos para cumplir con las órdenes de los miembros del equipo. Es algo que, pese a ser corto, está bien construido y es una distracción bastante interesante.

Dependiendo de tu desempeño, obtienes monedas especiales que se pueden canjear por ítems únicos, permitiendo que tus ataques especiales sobrepasen la barrera del 9,999 puntos de daño, desbloquear la habilidad de bajar la tasa de enfrentamientos al 0% y, por primera vez en occidente, los trajes especiales que solo estuvieron disponibles por medio de pre-órdenes en Japón, un agregado interesante que todos los fans van a apreciar. Fue una mala idea ocultar algunos de los extras por medio de los dos minijuegos, pero al mismo tiempo funcionan como buenos incentivos para obligar a más de una persona a experimentar este contenido.

Otro de los grandes cambios que Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sufre en su transición de consolas es el pueblo Norende. En la versión de 3DS es posible recolectar la información de otros jugadores por medio del StreetPass. Esto tiene varios beneficios, como la posibilidad de invocar a un personaje con movimientos y habilidades específicas, pero lo más importante es usarlos como un recurso en la reconstrucción de la villa de Norende, desbloqueando habilidades especiales y equipo adicional. Esto sigue presente en la remasterización, aunque con un par de cambios notarios.

Para empezar, aún puedes invocar a los personajes de tus amigos, siempre y cuando ellos tengan una copia de Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Para solucionar la ausencia de StreetPass, la remasterización cuenta con habitantes NPC que puedes encontrar en cada pueblo, y automáticamente se suman a la reconstrucción de Norende, cumpliendo la misma función que sus contrapartes del 3DS. El mejor cambio es que el tiempo real que requiere construir algún edificio ahora transcurre te encuentres en el juego o no. En la versión de 3DS, era totalmente necesario tener el título activo, ya sea que estuvieras jugando o la consola se encontrara en sleep mode. Aquí ya no es necesario eso. Este es uno de los mejores agregados, y hace que desbloquear todo lo que aquí encontramos sea más rápido.

Ahora, es momento de hablar de la versión base que utiliza Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Si bien la remasterización toma como punto de partida la edición de For the Sequel, la cual es la que nos llegó originalmente a occidente en el 2014, casi todas las referencias a Bravely Second han desaparecido, y eso incluye los jefes Ba’al en el pueblo de Norende y, la ausencia más notoria, la opción de utilizar el Bravely Second, una habilidad que es capaz de detener el tiempo y realizar cualquier acción sin algún tipo de consecuencia. El limit break que aquí encontramos sigue presente en esta nueva edición, pero ahora como un ítem que se obtiene por medio de los minijuegos.

Es muy extraño que Square Enix deje de lado cualquier referencia a Bravely Second, pero tiene sentido, puesto que la compañía seguramente no quiere que el público tenga acceso a contenido que no tiene sentido si no hay planes para una remasterización de la secuela. Más allá de esto, la experiencia principal se mantiene intacta, algo que alegrará a muchos fans, y aquellos que nunca habían experimentado la serie seguramente estarán más que contentos con todas las mejoras de vida, como un botón para curar automáticamente al equipo. Sin embargo, la ausencia del contenido de For the Sequel, aunque innecesario para algunos, probablemente sea un problema para los jugadores más aguerridos.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster es una gran experiencia. La remasterización toma todo lo bueno del juego original, y agrega una serie de mejoras de vida que hacen que los enfrentamientos sean fluidos. La idea de ocultar la tasa de encuentros de 0% detrás de dos minijuegos es algo erróneo, especialmente considerando que esta fue una de las mecánicas más alabadas del título original, pero al menos es una buena excusa para experimentar los agregados del Switch 2, los cuales funcionan bien, pero no te volará la cabeza. De igual forma, Square Enix hizo un buen trabajo al tomar los elementos del 3DS, como el StreetPass, y llevarlos a la nueva consola de una forma que, pese a no replicar la experiencia original, cumplen su función. El único detalle es la ausencia del contenido especial de For the Sequel que, solo espero, no signifique que Bravely Second no tenga el mismo tratamiento.

Warriors of Light

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster trae de regreso uno de mis juegos favoritos, y uno de los títulos más icónicos del 3DS. La remasterización cumple muy bien su función al ofrecer una versión actualizada del clásico de 2012. La historia está intacta, lo cual es perfecto, puesto que, pese a sus tropiezos en la segunda mitad, sigue siendo una aventura muy entretenida, con una serie de personajes llamativos, y una aproximación interesante a los conceptos básicos establecidos por Final Fantasy.

Visualmente, la remasterización funciona muy bien, dándole nueva vida a los escenarios del 3DS. La alta definición hace que los detalles de los escenarios sean fáciles de notar, logrando que el trabajo original logre resaltar aún más. El único pormenor es que esta fidelidad hace que sean más fáciles de notar los pequeños elementos que Square Enix pensó que la gente no iba a notar en la pantalla de la portátil de Nintendo. La increíble música de REVO sigue intacta, así como las buenas actuaciones de voz, y si bien el apartado sonoro no recibió mucha atención en Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, en realidad no lo necesitaba.

Las mejoras de vida hacen que jugar Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sea un deleite, resaltan el sistema de trabajos y la libertad creativa que el título original promovía. Hay algunos detalles raros, como el hecho de que la frecuencia de enfrentamientos del 0% esté bloqueada detrás de los nuevos minijuegos, pero al menos estos agregados son divertidos, por lo que generar las monedas suficientes para conseguir esto no es algo tan tedioso. Si bien la falta del contenido de For the Sequel puede ser un problema para algunos, la realidad es que esta sigue siendo una gran versión.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster es una gran experiencia. El trabajo original era fenomenal, y todo lo que agrega y cambia la remasterización funciona, por lo general, a su favor. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster es la mejor forma de disfrutar del clásico del 3DS hoy en día, y una espectacular exclusiva del Nintendo Switch 2. Solo espero que esto signifique que Bravely Second tendrá el mismo tratamiento, o que incluso Bravely Third ya está en desarrollo.