Review – Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Una joya oculta del PS2

Desde mediados de la década de 1980, Atlus se ha encargado de darle vida al universo de Megami Tensei. Aunque este viaje demoníaco comenzó como la adaptación de un par de novelas escritas por Aya Nishitani, con el paso del tiempo este trabajo ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores exponentes del género de los JRPG, un logro impresionante que es de admirarse. Este viaje no solo está conformado por Shin Megami Tensei y Persona, sino que a lo largo de los años han existido un sin fin de spin-offs que, lamentablemente, han sido olvidados o que permanecen encarcelados en una consola. Afortunadamente, la compañía japonesa ha comenzado a revisar su baúl en busca de títulos que merecen una nueva oportunidad, como es el caso de Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army.

En el 2006, un par de meses antes de la llegada del PlayStation 3, Atlus le dio a los usuarios de PlayStation 2 la oportunidad de disfrutar de Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army, un spin-off que dejó de lado el combate por turnos y el press turn system que juegos como Shin Megami Tensei III y Persona 3 usaron durante la misma generación, para entregarnos un título de acción en tiempo real, el cual mantenía intacto el coleccionismo de demonios que tanto ha cautivado al público. El resultado fue una experiencia única dentro de este universo, la cual, pese a recibir una secuela, fue olvidada rápidamente. Para la suerte de todos los fans, Atlus ha decidido remediar esto, ya que una remasterización para las consolas actuales ha llegado a nuestras manos.

Ahora conocido como Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, la joya oculta del PlayStation 2 tiene la oportunidad de brillar una vez más gracias a una remasterización que no solo trae de regreso la primera gran aventura de Raidou Kuzunoha XIV, sino que también ofrece una serie de mejoras de calidad de vida y una actualización visual que, Atlus espera, logre conectar con el público. ¿Qué hace tan especial a Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army? ¿Acaso esta es la versión definitiva de este título? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

El legendario Raidou Kuzunoha XIV

Al tratarse de un spin-off, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army no se encuentra dentro del mundo que vemos en Shin Megami Tensei o Persona. En su lugar, esta entrega toma los conceptos básicos de la serie, como un universo lleno de demonios, así como el conflicto interno que hay entre la humanidad, para entregarnos una experiencia que se siente familiar y diferente al mismo tiempo. En esta ocasión, Atlus nos da una nueva mirada al universo que han creado, pero dejando de lado las locaciones contemporáneas que tanto han definido a su trabajo.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army nos presenta a Raidou Kuzunoha XIV, un joven detective e invocador de demonios que tiene como tarea principal encontrar el balance entre el mundo de los espíritus y el de los humanos. Nos encontramos en Japón durante el año de 1932, en la era de Taisho, y una chica es raptada por un ejército de soldados mecánicos. Para resolver este caso, nuestro protagonista y sus aliados tendrán que solucionar otros misterios que surgen a la par, hasta encontrar las respuestas que tanto buscan y, en el proceso, detener una gran conspiración que pone en riesgo el balance entre las distintas fuerzas que operan en este mundo.

El juego utiliza un formato episódico como punto focal de su narrativa. Esto permite que el jugador experimente tramas pequeñas a lo largo de toda la experiencia, sin dejar de lado el conflicto principal. Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene un buen balance entre su tono cómico y el lado oscuro de su historia. De cierta forma, esta entrega se siente como un punto medio entre lo que encontramos en Shin Megami Tensei y Persona. El mundo que esta entrega nos presenta está lleno de personas malvadas, y la muerte es algo que está a la vuelta de la esquina, y al mismo tiempo hay un sentimiento de que todo va a estar bien al final del día.

Esto se logra, en parte, gracias a los personajes secundarios. Si bien Raidou Kuzunoha XIV es el protagonista, su rol es el de un avatar para el jugador. El resto del elenco, por su parte, es unidimensional, pero cada uno de los aliados y enemigos con los que te encuentras tienen una personalidad lo suficientemente fuerte para ofrecer el soporte que la historia necesita en todo momento. Uno de los mejores es Grigori Rasputin, quien funciona como un rival para Raidou, y es capaz de robarse cada escena gracias a su actitud altanera y su teatralidad en combate.

Sin embargo, no esperen algo complejo. Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army no es una experiencia con una narrativa que sea capaz de cambiar tu perspectiva del trabajo de Atlus. En su lugar, se enfoca en crear una aventura que, ante todo, es entretenida. En este punto, la remasterización, o remake, hace un gran trabajo al elevar el producto original. En esta ocasión se han agregado voces en todos los diálogos, y el estilo visual mejorado hace que las cinemáticas resalten aún más. La estructura se mantiene intacta y no se han agregado muchos cambios a la historia, por lo que los fans pueden estar tranquilos en esta ocasión, pero ahora se ofrece una ayuda que te indicará a dónde dirigirte en todo momento, beneficiando al ritmo general de esta entrega.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un juego que va directo al punto. La historia es sencilla y divertida, evitando complicarse para hacer que el misterio que se nos presenta al inicio sea lo suficientemente cautivador para que el jugador pase entre 25 y 30 horas pegado al control. La remasterización no modifica el trabajo original, y en su lugar se encarga de ofrecer el soporte necesario para que el viaje de Raidou Kuzunoha XIV sea cautivador hoy en día. Las voces y el aspecto visual mejorado sí hacen que la experiencia sea más entretenida, y agregados como tener un auto play y la capacidad de saltarse las conversaciones hacen que cada jugador pueda tener la aproximación que más le agrade. Atlus ha logrado mantener intacto este clásico y, al mismo tiempo, mejorarlo para el público actual.

¿Remasterización o remake?

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es presentado como una remasterización del clásico de PlayStation 2. Si bien la estructura se mantiene intacta, y el diseño de los personajes es prácticamente idéntico al que vimos por primera vez en 2006, el resultado final se asemeja más a un remake. En esta ocasión, Atlus se aleja del Unreal Engine que usó en títulos como Shin Megami Tensei V: Vengeance y Persona 3: Reload, y utiliza Unity para darle nueva vida a este título, una decisión que puede sonar extraña a primera instancia, pero el resultado final deja en claro que este fue el camino correcto, puesto que las aventuras de Raidou Kuzunoha XIV y el Japón de la era Taisho nunca se habían visto mejor.

En el caso de la versión de PlayStation 5, el juego corre a 4K y 60fps en todo momento, y no hubo un solo instante en donde el rendimiento de la experiencia fuera un problema. Junto a esto, el salto visual es algo que todos van a notar inmediatamente. Estamos hablando de un juego que llegó a nuestras manos hace casi dos décadas, pero esta remasterización hace que el mundo se sienta fresco. Si bien hay elementos que se mantiene intactos, como la cámara fija al momento de la exploración y los limitados movimientos que realizan los NPC cuando hablas con ellos, la nueva capa de pintura hace que estos detalles no sean un detrimento para título, sino que los convierten en aspectos que le otorgan una identidad única.

Cada uno de los escenarios están llenos de detalles y de NPCs que le dan vida a los diferentes pueblos y ciudades que visitamos. Uno de los temas principales del juego, y algo que se puede apreciar claramente en el apartado visual, es la forma en la que el Japón antiguo está batallando y, en algunos casos, perdiendo contra la modernidad que experimentó el país previo a la Segunda Guerra Mundial. Esto se puede ver en la forma en la que algunas personas portan prendas tradicionales de la cultura oriental, mientras que otros utilizan trajes y vestidos que encontramos en occidente. Todo esto es llevado a un nuevo nivel gracias a la remasterización, la cual logra resaltar cada elemento en pantalla, sin dejar de lado su cometido inicial.

El juego hace un fantástico trabajo al momento de representar el choque generacional de Japón en ese entonces. La modernización se siente más como un ente invasivo en este mundo, algo que también se refleja directamente con el grupo antagónico principal, el cual utiliza robots como carne de cañón. A la par, el diseño de los personajes es espectacular. Raidou Kuzunoha XIV se ha convertido en parte de la identidad de Megami Tensei a lo largo de los años. Su vestimenta, la cual se asemeja a lo que porta un policía, acompañado de su katana y revólver, logra crear una personalidad imponente, incluso si el protagonista es incapaz de hablar. Por esta y más razones hemos visto una variación de este diseño a lo largo de diferentes juegos.

Junto a esto, y como sucede con el trabajo de Atlus, los demonios son las estrellas aquí. En este punto, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army nos presenta criaturas ya conocidas, y un pequeño elenco de seres que solo hemos visto en esta aventura. Incluso si se encuentran en otro motor, cada uno de los diseños está a la par de lo encontramos en los títulos contemporáneos de la serie. Esto significa que Anzu, por ejemplo, se ve idéntico en comparación con su contraparte en SMT V y Persona 3: Reload. Claro, seguramente hay puristas que están en contra de la uniformidad que ha logrado Atlus en los últimos años, pero en donde algunos ven una falta de identidad entre diferentes entregas, otros ven una consistencia que hace que todos los trabajos del estudio sean más accesibles para el público en general.

Las mejoras visuales también ayudan al momento de crear un mundo que se siente como punto medio entre Shin Megami Tensei y Persona. Si bien no se nos presenta un Japón en caos gobernado por demonios, ni un pueblo lleno de vida y personas carismáticos, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es capaz de llegar a un punto medio en donde claramente las criaturas del infierno y los humanos tienen que compartir el mismo espacio. La paleta de colores con tonos naranjas y una ambientación cálida logra reflejar esto, e incluso cuando viajamos a la dimensión de las sombras, el tinte se mantiene intacto.

Todo esto se combina a la perfección en las cinemáticas. Si bien algunas de estas escenas pre-renderizadas parece que han sido comprimidas de más, otras lucen fantásticas. Aunque el resultado final es algo mixto, sigue siendo increíble ver la forma en la que los personajes y sus diseños obtienen nueva vida, y son capaces de moverse de una forma que es básicamente imposible en la experiencia principal. El impacto de los golpes se siente real, y las expresiones de los personajes no solo demuestran el distintivo estilo de Kazuma Kaneko, sino que también dejan en claro que la remasterización les ha dado nueva vida.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army cumple a la perfección su objetivo. Atlus ha sido capaz de darle nueva vida a este clásico. Si bien la línea entre remasterización y remake es muy delgada, el resultado final demuestra la personalidad del título de 2006. Aunque hay algunos puntos que dejan en claro que estamos hablando de un juego de hace casi 20 años, como la cámara fija, las cinemáticas pre-renderizadas y lo claustrofóbico que se sienten los escenarios, la actualización visual logra mantener con vida el diseño de personajes, es un complemento perfecto para el conflicto de identidad que vemos en Japón, y le otorga una uniformidad al diseño de demonios. Es un buen trabajo que abre las puertas a que más clásicos de la serie tengan un tratamiento similar.

Nueva vida

La idea de que Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un punto medio entre Shin Megami Tensei y Persona no solo se ve en la historia y la presentación visual, sino que es algo que también se puede escuchar claramente. El soundtrack combina el jazz con el rock para crear una identidad única, pero que al mismo tiempo no se aleja de los orígenes que ya todos conocemos. A la par, la remasterización incluye voces, tanto en inglés como en japonés, las cuales le dan nueva vida a este mundo.

Considerando el terrible trabajo que hizo Atlus con la música en la versión HD de Shin Megami Tensei III, muchos temían que la historia se iba a repetir en esta ocasión. Afortunadamente, este no es el caso. El fantástico apartado original conserva su identidad y, al mismo tiempo, logra resaltar aún más gracias a la calidad sonora de las consolas actuales. Esto significa que la increíble combinación de jazz y rock, la cual también se puede ver como un choque generacional que apoya el conflicto que vivió Japón durante la era Taisho, se ha conservado de una forma fantástica. Uno de mis detalles favoritos es la forma en la que el tema de batalla principal comienza de una forma similar a lo que escuchamos en SMT III, y eventualmente evoluciona en su propia composición.

Ahora, uno de los grandes atractivos de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army son las voces. El lanzamiento original no le dio a los personajes la habilidad de hablar, pero la remasterización cambia esto, y lo hace de una forma fenomenal. Atlus USA se ha caracterizado por un fantástico trabajo de localización, y esto no solo se puede ver en el guion de cada juego, sino en la forma en la que eligen a los actores perfectos para cada rol, los cuales son dirigidos de tal manera que elevan cada escena posible. En el caso de este título, este agregado hace que disfrutar de la historia sea más accesible, con Ray Chase como Gouto-Douji y Chris Okawa en el rol de Grigori Rasputin robándose cada escena en la que aparecen.

Como remasterización, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army hace un gran trabajo al momento de mantener intacta la identidad sonora del juego original y, al mismo tiempo, es capaz de elevar la experiencia a nuevos niveles gracias al uso de voces para cada uno de sus personajes y, sin importar qué tan pequeño sea su diálogo, cada uno de los actores logra cumplir a la perfección su tarea. Este ya era uno de los mejores apartados de la entrega de 2006, y la versión de 2025 eleva aún más la experiencia.

Simplificando lo sencillo

Dentro de la gran esfera que es Megami Tensei, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army logra destacar inmediatamente por su estilo. En lugar de ser un JRPG con un sistema de combate por turnos, esta experiencia es un juego de acción. Claro, algunos elementos clásicos del trabajo de Atlus se mantienen intactos, como el dungeon crawler y el uso de demonios, pero la aventura de Raidou Kuzunoha XIV también ofrece secciones de investigación, y hace que los monstruos tengan un mayor rol fuera del combate. Junto a esto, la remasterización ofrece una serie de mejoras de vida que transforman esta experiencia por completo en comparación con su versión original del PlayStation 2.

Como muchos juegos de la serie, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army está dividido en secciones de exploración y calabozos llenos de combate. En el mundo normal, nuestro objetivo es interactuar con diferentes personajes, recolectar información crucial y hacer uso de los demonios para obtener una reacción específica de los NPCs. Estas criaturas no solo sirven para las peleas, sino que este título les otorga habilidades únicas que les dan un segundo uso. Jack-o’-Lantern, por ejemplo, puede volar y acceder a zonas específicas que el protagonista no puede alcanzar y, por si fuera poco, también es capaz de usar su fuego para encender la pasión en algún personaje y obligarlo a realizar cierta acción.

El título desea tratar estas habilidades como piezas de un acertijo, en donde tienes que averiguar qué poder especial es necesario para obtener una reacción específica que avance la trama principal o una misión secundaria. Sin embargo, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army te marca específicamente cuál es la única opción que se puede usar en un NPC, eliminando cualquier pretensión de ver a esta mecánica como una extensión de las capacidades de detective del protagonista. Sin embargo, sí hacen que construir un equipo variado vaya más allá de simplemente tener las herramientas suficientes para superar algún combate, y hace que demonios pequeños tengan un papel importante en tu agrupación, puesto que pueden ser los únicos que accedan a cierto ítem o son la clave para terminar una parte de la historia. Junto a esto, también es posible usarlos por separado, como una extensión del jugador, para que realicen alguna tarea específica.

Los calabozos, por su parte, es en donde el combate es la estrella. Si bien el diseño de estos niveles es muy sencillo, rara vez ofreciendo un reto que vaya más allá de tomar la ruta larga, aquí es donde nos topamos con el particular sistema de combate. Como ya lo mencioné, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un juego de acción. Raidou Kuzunoha XIV tiene un ataque fuerte y uno débil, y es capaz de hacer uso de hasta tres habilidades especiales, las cuales necesitan de un tiempo de descanso antes de volver a estar disponibles para el jugador. En sí, el sistema es muy sencillo. No hay combos o algo que le dé una mayor profundidad al título. Esto también significa que el press turn system no está presente, pero en su lugar encontramos una mecánica de debilidades, ya que al atacar a un enemigo con un elemento que no resista, se quedará inmóvil por un par de segundos, libre para que lo ataques con todo lo que tienes a tu disposición.

Junto a Raidou Kuzunoha XIV, también es posible usar a dos demonios de tu agrado. Si bien existe la posibilidad de darle comandos específicos a tus compañeros, cada criatura es manejada por la inteligencia artificial, la cual hace un gran trabajo durante la mayor parte del tiempo. En teoría, necesitas de un buen balance, con monstruos que ofrezcan daño elemental, que resistan los golpes de los enemigos, y que te proporcionen las mejoras necesarias para obtener la victoria. Sin embargo, el juego no es tan difícil como lo visto en Shin Megami Tensei o Persona, por lo que no es tan necesario tener al equipo perfecto para cada situación.

La forma en la que Raidou Kuzunoha XIV pelea es más que suficiente para obtener la victoria, siempre y cuando logres esquivar los ataques más fuertes, algo que no es tan complicado. A la par, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army introduce una serie de cambios sustanciales que hacen que los combates no sean tan complicados. No solo encontramos una nueva dificultad, la cual hace que todo sea aún más sencillo, sino que ahora tenemos el sistema de MAG Drain, el cual, básicamente, te permite obtener el recurso necesario para realizar ataques mágicos con tan solo atacar con el golpe básico, sustituyendo el MP tradicional de la entrega original. De igual forma, el protagonista ahora puede equipar diferentes habilidades especiales que eres capaz de cambiar al entrar a un menú, el cual está disponible en todo momento dentro de una batalla.

Junto a esto, Raidou Kuzunoha XIV ahora puede equipar uno de tres tipos de armas, que si bien no cambian mucho la forma de atacar, sí desbloquean habilidades pasivas y otorgan varias mejoras a las estadísticas de forma temporal. De igual forma, el revólver ha cambiado totalmente, y en lugar de disparar balas elementales, solo dispara de una forma normal, algo que solo es efectivo contra enemigos que se mueven muy rápido. En general, Atlus tomó todo lo que funcionó Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon y lo implementó en la remasterización de la primera entrega. El resultado es una experiencia que es más fácil al simplificar múltiples elementos, aunque esto también significa que la dificultad que muchos esperan de este tipo de trabajos es casi inexistente en esta ocasión.

Esta simplicidad se puede ver claramente con los demonios. Si bien el sistema de reclutamiento está de regreso, en esta ocasión solo tienes que presionar el botón indicado, y cualquier enemigo se unirá a tu equipo. Incluso cuando esto da pie a una conversación, no importa cuál opción elijas, el resultado final será el mismo. Por su parte, el sistema de fusión se asemeja más a lo que hemos visto en Shin Megami Tensei y Persona en los últimos años. Es decir, es sumamente accesible y muestra la información de una manera que todos pueden entender. Sin embargo, el hecho de que no importa mucho cuál monstruo tengas en tu equipo al momento del combate, hace que las complejas elecciones que encontramos en otros títulos de Megami Tensei no estén presentes en esta ocasión.

Uno de los mejores cambios de vida es la eliminación total de los encuentros aleatorios. En Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army ahora es posible ver en todo momento a los enemigos, y tú eliges si deseas pelear con ellos o ignorarlos por completo para avanzar por la historia. Mi recomendación es enfrentarse a todos los demonios que nunca has visto. Si bien no importa mucho cuáles monstruos te acompañen, sigue siendo importante que mantengas a tu grupo actualizado, puesto que llegar al final con el hada que tan dan principio es una tarea complicada.

Más allá de los cambios al sistema de combate, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army también ofrece una serie de mejoras de calidad de vida. Desde un guardado rápido, pasando por la posibilidad de recuperar toda la vida en la base principal, hasta una mejor interfaz en los menús. Lo mejor de todo son los cambios que se hicieron a la progresión. Ahora cuentas con un mapa que te indica específicamente a dónde tienes que ir para avanzar por la historia y, por si fuera poco, hay un sistema de fast travel que te lleva a cualquier zona que ya visitaste de forma inmediata.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un sinónimo de accesibilidad. Esta remasterización se encarga de modificar múltiples elementos de la experiencia original para que más personas tengan la posibilidad de disfrutar de esta interesante aventura. El combate es muy sencillo, al grado de que la construcción de un equipo balanceado es algo que tiene poco peso. Los cambios al sistema de peleas son bienvenidos, puesto que expanden sustancialmente las opciones a nuestra disposición, pero también hacen que la experiencia sea más fácil. El ya no tener encuentros aleatorios y que el mapa te indique en todo momento a dónde ir también son agregados que más de uno va a apreciar.

Si bien el resultado final puede sentirse como un experimento que no tiene lugar en el vasto mundo de Megami Tensei, la realidad es que esta entrega tiene mucha personalidad. Si bien algunas de las ideas del título original y los cambios de la remasterización no logran combinarse de una forma armoniosa, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army sigue ofreciendo una forma muy accesible disfrutar de este clásico, lo cual seguramente fue el objetivo principal de Atlus con este proyecto.

Más clásicos, por favor

Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army es un juego que, lamentablemente, fue olvidado por muchos. Afortunadamente, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es una gran forma de traer de regreso esta joya oculta del PlayStation 2. La historia es entretenida, con un buen misterio que motiva al jugador a seguir adelante e interactuar con un elenco de extravagantes personajes. La remasterización eleva esto por medio de voces y un estilo visual mejorado que le dan una nueva oportunidad a la aventura de Raidou Kuzunoha XIV.

Ya sea que estemos hablando de una remasterización o un remake, es un hecho que Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army luce increíble. Gracias a las herramientas de Unity este mundo cobra nueva vida. Ver Japón en un momento de crisis de identidad es increíble, y este trabajo logra conservar la identidad visual del título de 2006, con una serie de mejoras que modernizan esta entrega. Lo mismo se puede decir de la música, y el uso de voces es algo que eleva sustancialmente la experiencia.

Si bien algunas de las mejoras y cambios que introduce Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army en su gameplay hacen que el combate sea más sencillo de lo que debería, dejando de lado algunos de los elementos característicos de la entrega original y la serie de Megami Tensei, también es cierto que muchos de sus cambios son positivos, ya que hacen que la experiencia sea más accesible al público actual.

Con proyectos como Persona 4: Revival en un futuro, queda claro que Atlus no se da por vencido con los remakes y remasterizaciones. Claro, me encantaría que títulos como Strange Journey, Digital Devil Saga y los primeros dos juegos de Shin Megami Tensei y Persona tengan una segunda oportunidad, pero si la compañía decide traer de regreso algunas experiencias menos conocidas, también estaré contento.