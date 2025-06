Llegan las reseñas de M3GAN 2.0 a los sitios de cine

Este verano está cargado de muchos estrenos destacados en el mundo del cine, y eso se ha visto con los remakes de Lilo & Stich y Cómo Entrenar tu Dragón, así como la nueva Elio de Pixar, además de que ya vienen los superhéroes de Marvel y DC para romper la taquilla. Por supuesto, los amantes de la acción thrillers y ciencia ficción también tendrán lo suyo, y eso se hará con M3GAN 2.0, nueva entrega de la franquicia que tiene como protagonista a una inteligencia artificial.

Como ya es costumbre, las reseñas por parte de la prensa no se podían hacer esperar, dado que quedan un par de días para el estreno en los cines, esto en el sitio de Rotten Tomatoes, contando actualmente con un 63% en la métrica, lo cual indica que es un producto fresco pero se puede considerar aceptable a secas, no es malo ni bueno. Entre los comentarios de los periodistas se recalca que la narrativa no es del todo excelente y que ciertas actuaciones pueden ser exageradas.

Aquí algunas perspectivas de críticos:

Slant Magazine: Imagínese a John Waters al mando de un remake de Terminator 2 y tendrá una idea de cuán salvaje es el giro que M3GAN 2.0 da respecto de su predecesor. Reeling Reviews: Una mención especial por generar risas con una canción de Kate Bush y el regreso del asistente virtual Clippy de MS Office ’97. Irish Times: ¡Ay, no! La secuela de M3GAN es absolutamente T3RRIBL3. Es como si nadie de los involucrados en esa película cibersorpresa de 2023 (Gerard Johnstone regresa a la dirección) tuviera idea de por qué fue tan divertidísima. EscribiendoCine: La falta de terror en esta secuela juega en su contra, ya que la historia se vuelve predecible, redundante y enrevesada, y también hace que el muñeco pierda algo de su encanto…

Recuerda que M3GAN 2.0 se estrena el 26 de junio en el caso de México. En Estados Unidos llega el 27.

Vía: RT

Nota del autor: No he visto la primera, y tampoco es como que me llame mucho la atención darle una oportunidad. Pero por algo se hizo la secuela, por lo que seguro a los fans les gustará.