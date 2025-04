Review – Fatal Fury: City of the Wolves

Pasaron más de 20 años…

Aunque ya no son tan populares como en la era de los arcade, los juegos de pelea siguen estando presentes en la industria y generando comunidad gracias a eventos como lo pueden ser la EVO. Justamente, tenemos a series clásicas, entre ellas Street Fighter, Tekken, Guilty Gear y hasta The King of Fighters, donde la última se ha negado a desaparecer, al contrario de lo que pasó con su saga hermana. Durante la edición 2022 de la competencia más grande de los títulos de lucha, se reveló, para sorpresa de muchos, Fatal Fury: City of the Wolves, serie que vuelve después de 25 años desaparecida del mapa. Por lo que al instante empezaron a pensar sobre lo que podría tratar, y, sobre todo, los personajes clásicos que se incorporarían. Desde ese momento se lanzaron algunos avances de por medio, donde presentaron la situación de la historia, los modos de juego, personajes extravagantes como Cristiano Ronaldo y poco más. Esto ha hecho que las expectativas suban entre los amantes de la serie, incluso para quienes será su primera entrada dentro de este universo donde todo se resuelve con peleas.

No está de más comentar que también se lanzó una beta abierta a inicios de este año, lo cual marcó un punto de referencia para quienes ya están desesperados por probar la versión completa. Y puede sonar extraño, pero a varios expertos les pareció una experiencia común, por lo que la preocupación entre fans se manifestó, esto por tratarse de una posible decepción. Poco más de un mes ha pasado desde esa prueba abierta, y, por fortuna, hemos sido seleccionados para tener una copia de prensa por parte de la gente de SNK, y ya lo jugamos por bastantes horas. Esto con la misión de darles a conocer a ustedes si vale la pena comprar este nuevo título desde su lanzamiento o si lo mejor será esperar a algunos parches. Vamos a revisar desde aspectos tan sencillos como la propia historia que tal vez algunos hayan olvidado, los gráficos, rendimiento, y, por supuesto, los añadidos jugables. Por lo que se hablará de cada uno, y se tomarán algunas cuestiones que incluye la consideración que se ha tenido para los jugadores más casuales que recién se suman a la saga.

¿Logrará Fatal Fury: City of the Wolves ser ese regreso triunfal que parecía imposible por quedar bajo la sombra de KOF? O tal vez, no era necesario regresar a la franquicia para solo manchar su nombre. Bueno, eso la vamos a estar checando en una nueva Atomix Review que hemos preparado para ustedes con total agrado, dado que hay muchos lanzamientos a la vuelta de la esquina. Con todo esto en mente, es momento de que tomes tus mejores movimientos de lucha y te armes de valor, dado que adentrarse de nueva cuenta a South Town no será sencillo, pues hay nuevos combatientes con potencial. Dentro de este producto, por supuesto que existe el factor nostalgia, pero aquí nos quitaremos esa ceguera para calificarlo como cualquier otro videojuego que se lance en 2025.

Modernizando lo clásico

Primero que nada, hablemos de los fundamentos de Fatal Fury: City of the Wolves, pues se trata de un videojuego de peleas en 2.5D, algo que ha prevalecido en la serie desde hace mucho tiempo. Y aunque casi todo ocurre en un mismo plano, hay momentos en los que podemos pasar al fondo del escenario para ciertos ataques especiales.

Como en muchos títulos de la actualidad, se cuenta con los típicos botones para el golpe fuerte y el débil; lo mismo va para la patada. Igual tenemos el salto, la defensa hacia atrás y demás. Los comandos seguro les serán familiares a quienes ya han probado este tipo de juegos, sobre todo a los de la franquicia hermana, pero con ciertas diferencias.

Es un lanzamiento que se puede describir como arcade y pensado para jugarse tarde o temprano en el competitivo, ya que tenemos a nuestra disposición varias combinaciones con los comandos. Eso quiere decir que, si el usuario practica lo suficiente, será capaz de ejecutar cadenas de golpes, patadas y poderes que dejarán al rival sin poder respirar.

Aunque por sí solo funciona bien, usando los 17 personajes que se nos ponen de plantilla, era obvio que se tenía que añadir alguna mecánica fresca para renovar esta saga en particular. Y algo que es un aspecto renovado es el Just Defense, manera de activar la defensa en el momento justo, para que no solo nos cubramos del enemigo, sino también que se recupere algo de la barra de vida y, claro, regresemos el ataque a manera de parry.

Algo que también vuelve con su toque actualizado es el S.P.G. (Selective Potential Gear), antes llamado T.O.P., el cual es una sección de la barra en la que se suben nuestras estadísticas para voltear la tortilla. Y dentro de este estado podríamos ya estar hablando de la mecánica nueva principal del juego: el Sistema Rev.

Este nos permite usar las denominadas habilidades de dicho estilo, mismas que pasan por Arts que potencian los ataques estándar, los Blow, potentes golpes para bajar mucha vida, y el Guard, defensa más sencilla de activar y que aleja a los contrincantes levemente para tener tiempo de pensar en el siguiente ataque.

Aunque claro, para que la gente no haga un uso abusivo de lo mismo, se incluye un marcador que, si llega al 100 %, el personaje entrará en estado de Overheat y no será capaz de usar ninguna de estas habilidades. Por eso mismo, es mejor utilizarlas con sabiduría; de lo contrario, el rival puede aprovecharse de que estamos recargando el marcador y tenernos en una situación difícil mientras tanto.

Pasando a otra mecánica, los especiales no pueden estar ausentes y tenemos tres tipos: Ignition Gear, Redline Gear y Hidden Gear. El primero se puede activar al tener una barra de especial llena, el segundo cuando se tengan dos llenas, y el tercero, ambas deben estar completas y es necesario encontrarnos dentro de la sección S.P.G., lo cual nos hará bajarle mucha vida al rival dependiendo del especial usado.

Otro detalle que no se debe dejar pasar es el hecho de que podemos cambiar el tipo de control a utilizar. Uno de ellos es el Arcade Style, que tiene los comandos de toda la vida en la franquicia. El segundo es el Smart Style, el cual es simplificado para soltar los poderes de manera más fácil, aunque sí tiene sus desventajas, ya que algunas habilidades son imposibles de activar con este último.

En general, el combate está bien implementado, es responsivo y, como casi siempre en los juegos de este género, será complicado de dominar si no se le toma el suficiente tiempo a cada comando y técnica. Por lo que, al final, el público más casual puede que se quede por poco tiempo para luego abandonarlo por cuestiones que son comunes.

Distintos modos de juego

Como es de esperarse, a Fatal Fury: City of the Wolves no le podían faltar los distintos modos de juego, donde tenemos algunos llamativos y otros que se pueden considerar ya clásicos en la franquicia. Así que el jugador no tendrá que limitarse a tener solamente los enfrentamientos en línea con muchos expertos dominando desde el día uno.

En la parte offline contamos con el arcade, en el cual podremos seleccionar a alguno de los diferentes personajes, cruzando por un número de batallas definidas hasta llegar a la conclusión. Cada que se acaba una partida de estas, el juego recompensa con cinemáticas especiales al usuario, por lo que esto invita a completar los caminos de cada luchador.

Después está el modo de práctica, en el que el usuario tendrá a su disposición un sitio para practicar los distintos movimientos de su peleador principal, indicando cada input que ejecuta con el esquema de controles de su preferencia. Además, hay un tutorial bastante completo en el que explican a detalle cada ataque; eso sí, aprender tantos comandos puede ser agobiante para los novatos.

Dentro de esta misma parte que no requiere conexión en línea están las misiones, las cuales realmente se tratan de más entrenamientos, ya que en pantalla se nos pondrá una serie de comandos a seguir y que debemos ejecutar al pie de la letra. Esto ayuda a aprender combos alternativos que no vienen en el tutorial, y así los conocimientos del jugador serán mayores.

Algo que no puede hacer falta tampoco es el modo versus, en el cual se pueden tener combates contra otro jugador en el mismo dispositivo y para probar las habilidades en contra de la CPU. De igual manera, se pueden implementar reglas especiales donde, por ejemplo, la barra de S.P.G. está activa todo el tiempo o hay recuperación automática de la barra de poder.

Por último, pero no menos importante, tenemos el nuevo llamado Episodios de South Island, el apartado que podríamos considerar de historia, mismo en el que podemos seleccionar a los personajes para completar sus capítulos. El chiste aquí es que todo se desarrolla a manera de RPG, dado que, conforme vayamos derrotando enemigos en el mapa, subiremos de nivel, lo cual afecta atributos, entre ellos la barra de vida o la fuerza.

A este modo le agregamos las habilidades equipables, donde nuestros atributos tendrán mejoras dentro de los enfrentamientos, ya sea con boost en el ataque, las habilidades Rev y más. No está de más decir que ciertas batallas a completar piden requisitos para superarse, por lo que estar atentos a las descripciones no está de más.

Gráficos y música dignos de un anime

La parte de gráficos de Fatal Fury: City of the Wolves es algo que buscará mucho a los fanáticos de la franquicia, puesto que decidieron irse por el estilo del cel shading, algo que le queda como anillo al dedo a los personajes y su universo. Es una alegría que se despeguen de franquicias rivales como Tekken, donde las cosas apuntan a irse más al realismo.

Cada diseño de personajes sienta muy bien, colorido y rebosante de personalidad, más cuando ejecutan sus golpes especiales, por lo que los fanáticos no se van a sentir decepcionados. También, al terminar las historias, nos salen imágenes estáticas que destacan, aunque se hubiera agradecido más tener tal cual animación de las mismas.

En cuanto a los escenarios, siento que les faltó algo de vida en cuanto al comportamiento que tienen los NPC en el fondo, ya que se sienten sin mucha variedad. Claro, se comprende que no les hayan dado tanta prioridad, pero en otros juegos de más sagas esto es una realidad, por lo que sumarse a la tendencia no hubiera estado mal.

Llegando al rendimiento del juego, en el caso de PlayStation 5, donde lo jugamos, experimenté 60 cuadros por segundo bastante estables, ya que en ningún momento se sintió la caída de los mismos. Por otro lado, la resolución llega a los 4K, por lo que la imagen es lo más clara posible y así disfrutar de primera mano todos los vibrantes colores.

Otro apartado a destacar es la música, con tonadas totalmente nuevas para tomar adrenalina en las distintas peleas. A eso suma que hay una caja musical en el menú principal para escuchar temas de entregas pasadas. Eso hará que los fanáticos más nostálgicos aprecien instantáneamente las canciones que escuchaban al pasar muchas tardes de su vida frente a los arcade.

También, siguiendo con los sonidos, tenemos a las voces, ya que podemos escuchar tanto en inglés como en japonés, y hace más sentido escuchar en idioma nipón por los orígenes de la franquicia. Además, me parece muy gracioso escuchar a personajes como Cristiano Leonardo hablando dicho dialecto, con un actor de doblaje que lo hace muy bien.

En estos apartados que son más artísticos no tengo quejas realmente, dado que supieron dirigirse a un estilo que siempre ha definido a esta franquicia, donde hasta sus personajes fueron invitados con sagas amigas, entre ellas Street Fighter y Super Smash Bros. Ultimate. Creo que este sería el camino en caso de que se decidan lanzar más juegos modernos de la marca.

Será una dura pelea en el mercado

En conclusión, Fatal Fury: City of the Wolves es una entrega decente de peleas que seguro elevará la nostalgia de muchos al infinito, pues como ya se dijo en el inicio de la reseña, llevábamos 25 años sin tener una entrega nueva. Pero pensar que puede hacerle competencia a los rivales tal vez se torne complicado, a pesar de tener a gente de KOF en el desarrollo.

Los controles del mismo se pueden adaptar al jugador que quiera tomar el control, tanto quienes solo deseen divertirse de manera casual como los que quieren ir hacia la parte competitiva. No puedo entender realmente por qué a muchos de los expertos les decepcionó la fase, pero algo que me hizo falta a mí es un modo de historia más narrativo, ya que aquí en South Town hay mucho texto.

Claro, al final no hay objetivos que puedan enganchar a un jugador que solo quiera pasar el tiempo con el título, y es posible que deje este título en el olvido, pues sus modos de juego no son los más extensos. Solo esperemos que la escena del mismo se mantenga viva, para que así SNK tenga en mente traer actualizaciones importantes más allá de simples peleadores adicionales.

Entonces, si quieres que este juego sea tu primera entrada a la saga, realmente no hay problemas, pues la historia del mismo tampoco se esfuerza tanto para llamar la atención del jugador. Y claro, para fanáticos de la franquicia es un obligado, ya que las nuevas mecánicas como las habilidades Rev son interesantes y muchos querrán dominarlas.

El juego sale a la venta el 24 de abril para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.