Review – South of Midnight

Representando una cultura

Los videojuegos son productos culturales. Aunque su naturaleza como experiencias enfocadas en vender millones de copias ha hecho que este factor no sea el centro de atención de algunos proyectos, no hay que olvidar que estos productos, a veces, reflejan un punto específico al que no estamos expuestos todos los días. Un ejemplo de esto es The Witcher, el cual llevó el folclore polaco a las masas. Títulos como Okami, Mulaka, Black Myth: Wukong y otros más se han encargado de hacer lo mismo a diferentes escalas. Uno de los casos más sonados en los últimos años ha sido South of Midnight, el siguiente gran trabajo de Compulsion Games, el equipo canadiense que hace tiempo nos entregó We Happy Few. Ahora, bajo el logo de los Xbox Game Studios, el estudio se ha dado a la tarea de explorar un territorio poco conocido, y que tiene apenas un siglo de existencia: el gótico sureño.

Si bien We Happy Few y Contrast tuvieron una recepción mixta, el estudio ha demostrado que son capaces de tomar cierto elemento estético o cultural de otras naciones, y representarlo de una forma que sea digerible para el público en general. De esta forma, South of Midnight está en la misma línea, pero con un enfoque en el folclore del sur de Estados Unidos, de regiones como Luisiana. Junto a esto, llamaron la atención de los jugadores al presentar un estilo visual al estilo stop motion. Aunque los primeros vistazos de este título no fueron muy llamativos, los últimos previos y tráilers han dejado en claro que este es uno de los grandes lanzamientos de Xbox para el 2025 y, hasta el momento, una de sus pocas exclusivas.

Después de años de espera, South of Midnight ya está en nuestras manos, y si bien no está a nivel de un Avowed o DOOM: The Dark Ages, el trabajo de Compulsion Games se posiciona como uno de los juegos que todos los usuarios del Xbox deben de disfrutar este año. ¿Acaso South of Midnight logra representar correctamente el gótico sureño y la cultura afroamericana? ¿El estudio canadiense supera sus errores del pasado? Descubre todas las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

El gótico sureño de Hazel

Cuando hablamos de representación cultural por parte de un grupo de personas que no forman parte de dicho espacio, siempre se corre el riesgo de que su trabajo sea visto como insensible o que simplemente no logre capturar la esencia con la muchos crecieron. Este es uno de los principales retos a los que se enfrentan los canadienses de Compulsion Games. Afortunadamente, South of Midnight se enfoca en sus propios objetivos, creando nuevas historias en el camino, y no trata de reinterpretar el folclore clásico, sino que en su lugar quiere colocarse como un exponente más del gótico sureño. Todo esto mientras nos presenta a una protagonista con un viaje que, si bien es simple, es algo con lo que muchos se pueden identificar.

En una noche tormentosa, Hazel Flood pierde a su madre después de que su casa es arrasada por una inundación. Sin la intención de rendirse, nuestra protagonista se embarca en un viaje a lo largo del sur de Estados Unidos con el objetivo de reencontrarse con su única familia, sin importar si esto la lleva hasta los confines de la realidad. Sin embargo, su tarea no es sencilla, y en el camino no solo tendrá que aceptar un rol ancestral que se la ha impuesto, sino que también ayudará a aliviar el dolor y la pena de todas las pobres almas que encuentre, transformando su mundo en un realismo mágico que combina elementos del mundo que todos conocemos con el folclore y la mitología de su cultura.

South of Midnight es un juego sencillo en su ejecución. Hazel siempre está en constante movimiento, y cada paso que da la lleva más cerca de reencontrarse con su madre. No hay alguna distracción o misión secundaria que atraiga al jugador. Incluso cuando el título parece que se desvía para enfocarse en algún personaje secundario, esto siempre es presentado como un obstáculo más en el camino, o algo que nos ayudará a avanzar. Nuestra protagonista asume el rol de una Tejedora, un papel antiguo que se encarga de aliviar el dolor de las almas atormentadas por el arrepentimiento o que han sido víctimas de la injusticia.

Esto lleva al jugador a experimentar historias que tienen como punto central el abandono de niños, la negligencia, envidia, el racismo y el dolor de perder a un ser amado. Lo mejor de todo, es que South of Midnight nunca maneja estos temas de una manera en donde regañe al jugador, sino que abarca estos elementos de una forma madura, y nos presenta historias tristes y desgarradoras que se van desarrollando a lo largo de todo un nivel. Uno de los casos que más me sorprendió fue el de Itchy, el cual nos muestra las consecuencias emocionales del abuso físico por parte de los padres, y la culpa que un niño puede sentir al ser sometido a un ambiente que lo rechaza.

Así como Itchy, hay varios casos en donde South of Midnight nos presenta temas que son complicados de resolver. Si bien el juego no hace un esfuerzo por presentar una respuesta, no hay necesidad de esto, puesto que cada viñeta es presentado como una fábula, una advertencia para una nueva generación, dejando en claro los riegos del maltrato infantil y, sobre todo, demostrando que esto es algo que se puede repetir si alguien no hace algo al respecto. Si bien el trabajo de Compulsion Games logra brillar por sus temas y la manera en la que utiliza el folclore del gótico sureño para trabajar sus temas narrativos, esto no significa que el viaje de Hazel sea olvidado.

Hazel es la estrella de la historia, y la persona que nos conecta con el resto del atormentado elenco. Si bien no hay una fuerte evolución en su carácter a lo largo de la aventura de casi 10 horas, sí es posible apreciar cómo al aceptar su papel de Tejedora no solo ayuda a todos a su alrededor, sino que ella se convierte en alguien que está dispuesta a estirar la mano a aquellos que pidan ayuda. Lamentablemente, el guion no siempre juega a su favor. Aunque cada cinemática y momento clave en la trama hacen un buen trabajo con la protagonista, son los diálogos al momento de recorrer los niveles los que se sienten fuera de lugar, ya que parecen sacados del MCU, con reacciones innecesarias y comentarios sin profundidad alguna.

Si bien South of Midnight puede ser poco sutil con sus temas y es muy directo en la manera en la que trata los problemas sociales y raciales, una de las mayores fortalezas de su narrativa es que en ningún momento sientes que te está sermoneando. Su aproximación es honesta. Aunque nunca hay una conexión entre el jugador y la cultura afroamericana, más allá de lo que ya hemos visto en el cine y en la literatura en incontables ocasiones, el enfoque de Compulsion Games claramente era ofrecer una representación general del gótico sureño. El resultado final es una experiencia entretenida y que puede llegar a ser el punto de partida para que más personas se adentren a este mundo mágico.

Stop motion… ¿a 60fps?

Inmediatamente, South of Midnight llama la atención por su estilo visual. El juego hace uso del stop motion para el movimiento de personajes, tanto dentro como fuera de las cinemáticas. Esto le da una clara identidad al título, pero es algo que tiene resultados mixtos, y es que hay momentos en donde claramente se ve que esta técnica está siendo empleada en las expresiones faciales, pero no en todos los movimientos corporales de Hazel y el resto del elenco.

Es algo complicado de apreciar efectivamente. Por un lado, las cinemáticas son las que mejor hacen uso del stop motion, especialmente cuando hay un acercamiento a la cara de los personajes, en donde puedes ver que estos movimientos no están a los 60fps que vemos en el resto de la aventura. Sin embargo, esta técnica no se logra trasladar perfectamente en la exploración y el combate. Si bien aún se puede apreciar que la protagonista y los enemigos se mueven a un ritmo diferente, la cámara, habilidades especiales, efectos visuales y otro tipo de elementos pequeños no están restringidos a las mismas reglas. El resultado es una experiencia que, si bien luce única, nunca logra ser tan impresionante como muchos esperaban.

Lo que sí hace de manera excepcional South of Midnight es su dirección artística y el diseño estético de cada nivel. Aunque el juego nunca menciona bien en dónde se desarrolla la aventura, el viaje de Hazel nos lleva a recorrer pantanos, bosques y montañas que claramente están inspirados por el estado de Luisiana, e incluso hay una sección que tiene toques de Nueva Orleans. Junto a esto, el título nos presenta una progresión interesante en donde cada nivel se aleja más y más de la realidad, hasta que en las últimas horas recorreremos lugares mágicos que sí parecen sacados de un cuento del siglo XX. Incluso con toda la destrucción que vemos al inicio, Compulsion Games nos presenta una versión romanizada del sur de Estados Unidos que vemos en las obras de Mark Twain.

A la par, el diseño de personajes es fenomenal. Hazel destaca en cada momento, no solo por sus diferentes prendas que exploran varios estilos afroamericanos, sino que sus animaciones son cautivadoras. Mi favorita es la de su primer salto, puesto que va acorde con su trasfondo como corredora que ha ganado múltiples premios. El Bagre que nos acompaña en la aventura también destaca por sus ojos de diferente color con piel que parece sábanas tejidas de una forma irregular. Por si fuera poco, cada una de las criaturas fantásticas que encontramos desbordan originalidad, y hacen un gran uso del estilo de plastilina para el stop motion.

Lamentablemente, no todo es perfecto en South of Midnight. No solo los enemigos normales que encontramos en todos lados se reducen a simples bestias de sombras que carecen de originalidad y pierden su novedad en su segunda aparición, sino que el juego también tiene varios problemas de rendimiento, al menos en su versión de Xbox Series S. Las caídas de cuadros son muy comunes y, por si fuera poco, me encontré con tres crasheos, en donde el juego simplemente dejo de funcionar, y tuvo que reiniciar el título para poder reanudar mi aventura. Aquellos que tengan esta pequeña consola blanca, será mejor que tengan cuidado.

Al igual que su historia, y el resto de sus apartados, South of Midnight hace bien su trabajo en cuanto a la presentación visual, pero no está libre de problemas que claramente limitan su potencial. El stop motion para la animaciones de los personajes es un atractivo que tiene resultados mixtos, puesto que funciona junto a un ambiente a 60fps que crea un contraste extraño en todo momento. Si bien cada nivel luce increíble, con iluminación realista y un diseño de personajes impresionante, el rendimiento de la experiencia está lejos de ser perfecto. Estos tropiezos no arruinan la experiencia, pero son detalles que pueden molestar a más de uno.

Un cuento sonoro

Al igual que su presentación visual, South of Midnight cuenta con un apartado musical con una fuerte identidad. Adriyan Rae no solo hace un fantástico trabajo como Hazel, sino que el resto del elenco logra capturar a la perfección el acento del sur de Estados Unidos, ayudando a crear un mundo que se siente real pese a sus elementos mágicos. Por si fuera poco, el soundtrack está compuesto por canciones que exploran diferentes géneros, y son usadas como herramientas para apoyar a la narrativa a lo largo de toda la aventura, incluso cuando funcionan como una recapitulación en la mayoría de los casos.

Adriyan Rae hace un espectacular trabajo como Hazel Flood. Si bien el guion no siempre está a su favor, en los momentos dramáticos logra capturar a la perfección el sentimiento de desesperación, y al mismo tiempo, la alegría de los pocos momentos de luz en la aventura de nuestra protagonista. A la par, el elenco secundario es fenomenal, con el Bagre siendo un gran acompañante que puede pasar del descaro a la genuina preocupación en cuestión de segundos. Junto a esto, todos los personajes logran capturar el acento del sur de Estados Unidos, lo que significa que hay momentos en donde es difícil entender exactamente qué es lo que están diciendo, aunque claramente este es el objetivo.

Otro elemento que brilla a lo largo de toda la experiencia es la música. South of Midnight hace uso del blues, jazz, rock and roll y folk para, no solo acompañarnos a lo largo de toda la aventura, sino para crear una atmósfera que funciona en conjunto con la historia. Cada momento importante en la trama está acompañado de una canción específica que es muy directa con sus letras, puesto que funciona como una recapitulación de ciertos eventos. Una vez más, este es su objetivo, y claramente toma inspiración de algo como el folk. El resultado final es un soundtrack muy bien construido que cumple a la perfección sus cometidos.

Si bien South of Midnight no está libre de problemas, este es uno de los mejores apartados de toda la experiencia. No solo las actuaciones de voz son fenomenales en todo momento, transportando al jugador a una locación específica, cada una de las composiciones funciona a la perfección con el tipo de historia que se nos presenta. El trabajo de Olivier Deriviere es un elemento narrativo más que logra elevar cada una de las escenas en donde se usa, transmitiendo una emoción en particular, y llevando al jugador por un viaje que dejará una impresión en cada persona que se tome el tiempo de escuchar las letras.

Todo bien, nada excepcional

South of Midnight es una experiencia que no hace algo malo con su estructura, exploración, combate o cualquier otro elemento presente en su gameplay, pero tampoco es un título que logre resaltar. Compulsion Games nos ha entregado una aventura que es entretenida, pero no va a cambiar la forma en la que disfrutas de este medio. Para nada es mediocre, pero tampoco es algo que va a estar en las listas de lo mejor del año. Es un juego que te va a divertir por las aproximadamente 10 horas que dura, y ya.

La premisa es sencilla. Hazel tiene que encontrar a su madre, por lo que tenemos que recorrer diferentes niveles lineales, resolviendo pequeños acertijos, superando algunos de los retos ambientales y de plataformas que encontramos en el camino, derrotando enemigos en zonas muy específicas y, si lo deseas, explorando estas secciones con el objetivo de obtener recursos con los cuales puedes mejorar tus habilidades. Es una fórmula fácil de entender, y aunque puede llegar a ser repetitiva, en ningún momento es tediosa. El diseño sabe exactamente en qué momento introducir cierta sección, esto con el objetivo de mantener al jugador entretenido, algo que también se refuerza con la forma en la que la historia va guiando el ritmo de la aventura.

Hazel tiene diferentes habilidades a su disposición, las cuales puede usar tanto dentro como fuera del combate. En la exploración, estas herramientas están relacionadas con algún tipo de obstáculo específico, como una plataforma que es invisible, o un gancho en donde tienes que usar un látigo para atravesar cierta sección. No hay espacio para la experimentación y no hay necesidad de pensar fuera de lo que el juego nos ha enseñado. A lo mucho, el doble salto y el planeo pueden ser usados para atravesar rápidamente alguna parte, pero si los desarrolladores no lo permiten, es imposible que puedas romper el juego a tu favor.

Afortunadamente, en el combate hay un mayor espacio para la experimentación. A lo largo de los niveles hay secciones específicas para el combate. Aquí se pueden usar las mismas herramientas que se emplean para atravesar el mundo, pero de una forma diferente. El látigo, por ejemplo, jala a los enemigos hacia ti. Lamentablemente, no hay un gran sistema de combos, todo se reduce a realizar los mismos dos o tres golpes, esquivar, esperar a que una de las habilidades especiales recargue para volver a usarla, y repetir el proceso hasta ganar. Si bien cada monstruo al que te enfrentas luce diferente y tiene una serie de movimientos únicos, tu aproximación nunca va a cambiar. Al igual que el resto de la experiencia, su repetición es aliviada gracias a que por nivel hay seis u ocho secciones de combate, por lo que nunca te llegas a cansar de este ciclo.

Desafortunadamente, no hay algún momento en donde el combate y la exploración se unan. Estos dos apartados siempre están separados, y considerando las habilidades de Hazel esto es una gran decepción, ya que sus poderes son empleados efectivamente en sus respectivas áreas, y me hubiera gustado ver el tipo de escenarios que los desarrolladores pudieron crear con estos elementos. Por último, los niveles guardan muchos secretos en forma de historia adicional para algunos personajes y, sobre todo, un coleccionable que mejora y expande las habilidades de la protagonista. Sin embargo, todo se reduce a una mayor cantidad de daño, y no se ofrece algo que cambie la aproximación que hay en el combate durante toda la aventura.

Más allá de la pequeña selección de habilidades mejoradas y las notas que expanden la historia, no hay un coleccionable o reto adicional que expanda el tiempo que vas a pasar en South of Midnight. Incluso hay niveles que acaban muy rápido, mientras que otros llegan a durar hasta una hora. Si bien hay varias ideas interesantes en cuanto a los retos a los que el jugador necesita superar para atravesar los niveles, la mayoría de estos momentos surgen en las últimas horas. Por ejemplo, al completar uno de los puntos narrativos importantes en la historia, una entidad persigue a Hazel a lo largo de una sección que, en teoría, tiene que poner a prueba al jugador. Sin embargo, todo se reduce a correr en línea recta y saltar en el momento indicado. No es sino hasta la última de estas persecuciones que el diseño de niveles se pone interesante, ofreciendo un reto decente.

South of Midnight es una experiencia inofensiva. Compulsion Games ha creado un juego que es entretenido, pero que carece de la ambición necesaria para ser interesante. Más que ver qué otro reto tenía el juego, mi mayor motivación a lo largo de las poco más de 10 horas que me tomó llegar a los créditos fue la historia. El diseño de los retos de plataformas y los combates es repetitivo, pero debido a que estas secciones no duran mucho y son sencillas de superar, al menos en la dificultad estándar, nunca llegó un momento en donde me desespere. Hay potencial aquí. El juego tiene buenas ideas, y algunas de estas son implementadas en forma, pero llegan muy tarde. Momentos antes de acabar el juego es cuando de verdad sientes una evolución sustancial en su diseño de niveles, pero es demasiado tarde para ese entonces.

¿Olvidable?

South of Midnight es un juego que hace muchas cosas bien, pero nada lo hace de una forma memorable. Compulsion Games nos ha entregado un buen juego, de eso no hay duda, pero no una experiencia que sea capaz de cautivar al público y, especialmente para Xbox, que atraiga a los usuarios de Game Pass. La historia es entretenida en todo momento, y si bien nunca se adentra mucho en la cultura afroamericana, nos logra presentar una aventura mágica que utiliza muy bien sus elementos del gótico sureño para representar una parte de la cultura de Estados Unidos con la atención que se merece y, al mismo tiempo, crear su propio espacio.

Visualmente, South of Midnight tiene una fuerte identidad. El estilo stop motion para las animaciones, así como el diseño de cada personaje y criatura mágica, es impresionante, creando una aventura que claramente se puede reconocer a la distancia. Sin embargo, aspectos técnicos como el frame rate inconsistente, al menos en la versión de Xbox Series S, hacen que la experiencia no cumpla con todo su potencial. Afortunadamente, la música es fenomenal. Adriyan Rae hace un gran trabajo como Hazel, y la forma en la que el juego utiliza el blues y el folk como herramientas narrativas es impresionante.

La exploración y el combate de South of Midnight tienen buenas bases y son ejecutados de una forma positiva, pero nunca llegan a ser más de lo que se nos presenta en las primeras horas. Las habilidades claramente daban pie a un diseño más complicado, en donde las bases del gameplay fueran capaces de combinarse, pero el resultado final juega seguro en todo momento. Si bien no hay algo necesariamente malo con esta experiencia, tampoco hay algo que sea interesante o que sea capaz de sorprender al jugador.

South of Midnight es una experiencia buena, y ya. No hay algo memorable, e incluso sus apartados positivos se mantienen dentro de los estándares a los que muchos están acostumbrados. En una industria que constantemente busca ser excepcional y en donde el deseo de convertirse en la siguiente gran cosa, Compulsion Games rechaza cualquier pretensión de hacer esto, y es admirable el hecho de que tomen este camino, pero al mismo tiempo la falta de ambición deja un sabor de boca agridulce. South of Midnight no es malo, pero es difícil pensar en algo que lo haga interesante.