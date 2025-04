Assassin’s Creed Shadows es un enorme juego, lleno de secretos de todo tipo. Uno de estos momentos ha llamado la atención del público, puesto que hace referencia a Demon Slayer, uno de los animes más populares del momento. Lo mejor de todo, es que esto es algo fácil de encontrar y apreciar.

Aquellos que han recorrido Japón con Naoe y Yasuke, probablemente se han encontrado con la actividad de The Secret Path. Si bien la recompensa es más que suficiente para algunos, aquí también es posible encontrar una enorme piedra partida perfectamente a la mitad. Esto, para aquellos que no han visto Demon Slayer, es una referencia al inicio del viaje de Tanjiro.

En los primeros capítulos de Demon Slayer, Tanjiro, nuestro protagonista, tiene que demostrar su fuerza al partir una gigantesca roca con su katana, algo que logra después de múltiples intentos. Considerando que no hay demonios en Assassin’s Creed: Shadows, esta es una gran forma de hacer referencia y homenajear la adaptación de Ufotable.

Así como este caso, Assassin’s Creed: Shadows esconde múltiples secretos que los jugadores siguen descubriendo, incluso a varias semanas de su lanzamiento. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Assassin’s Creed Shadows aquí. De igual forma, así le ha ido en ventas al juego.

Nota del Autor:

Mientras más pasa el tiempo, concuerdo de que este es uno de los mejores juegos en la serie. Tiene sus problemas, pero no voy a negar que me divertí mucho en las casi 80 horas que me tomó conseguir el platino. Es una experiencia que, si se toma como base, daría como resultado un gran futuro para la saga.

Vía: Comicbook