Desde hace tiempo, Xbox ha hecho todo lo posible para convertirse en el centro de todos tus juegos. Esto es algo que ha hecho realidad en PC, puesto que la aplicación de Xbox ya no solo te da acceso a Game Pass y la Microsoft Store, sino que ya es posible integrar tus librerías de Steam, Epic Games y Battle.net a Xbox PC, permitiéndote disfrutar de todos tus títulos en un solo lugar, incluyendo el trabajo de los PlayStation Studios.

Aunque esta actualización aún no está disponible para todo el mundo, aquellos que forman parte del programa de Xbox Insider ya pueden integrar las librerías de Steam, Epic Games y Battle.net a la aplicación de Xbox Insider Hub en PC. Esto te da la oportunidad de acceder a tu librería completa en esta plataforma sin la necesidad de visitar múltiples lanzadores.

Lo interesante, es que esto permite que puedas disfrutar de títulos como Marvel’s Spider-Man, God of War: Ragnarok, The Last of Us Part I, y muchos juegos más de PlayStation directamente desde una aplicación de Xbox. Ahora, es importante mencionar que esto solo es posible por medio de PC. Sin embargo, rumores han señalado que la siguiente generación de Xbox tendría Steam, por lo que parece que solo es cuestión de tiempo antes de que esto también sucede en consolas.

En concreto, la aplicación de Xbox Insider Hub nos indica en qué tienda hemos adquirido cada juego y para ejecutarlos será tan simple como hacer clic en cualquiera de ellos y pulsar el botón de “Jugar”. Aunque aún no hay fecha de su llegada al público en general, aquellos que forman parte del programa de Xbox Insider ya pueden disfrutar de esta función, y solo es cuestión de tiempo para que el público en general también pueda hacer esto. En temas relacionados, el Xbox 360 recibe una sorpresiva actualización. De igual forma, más despidos llegan a Xbox.

Nota del Autor:

Si hay algo que admirar de Xbox, es que siempre están buscando la forma de hacer que todos sus usuarios disfruten de sus experiencias en un solo lugar, sin importar si esto significa darle dinero a otras compañías. Lo interesante será saber si algo similar sucederá en consolas en un futuro.

Vía: Tom Warren