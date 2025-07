Revelan nuevos detalles de la disputa entre Amazon y Nintendo

Quizá algunos no lo tengan en mente, pero cuando se lanzó Switch 2 hace un par de semanas al mercado, hubo una tienda que lamentablemente no lo puso disponible en su inventario, y esa es Amazon, aunque no fue en todo el mundo, sino en regiones específicas. Y ahora, después de algún tiempo de disputa con la empresa más grande de venta en internet, parece que la situación ya está más controlada.

Después de un prolongado distanciamiento comercial, la empresa reanudó recientemente la venta de productos de la gran N en Estados Unidos. Sin embargo, un nuevo informe de Bloomberg revela que el desacuerdo entre ambas compañías habría tenido raíces más profundas de lo que se pensaba, relacionadas con el control de precios y la distribución no oficial de productos. Según una publicación, Nintendo habría retirado su inventario de Amazon debido a que algunos vendedores externos ofrecían juegos y consolas a precios más bajos. Estos revendedores, aparentemente, adquirían grandes cantidades de mercancía desde el sudeste asiático para luego revenderla en EE. UU., lo que generó una competencia que la propia dueña de Mario no podía igualar. Esto habría sido uno de los factores que impidió el lanzamiento oficial de Switch 2 en la tienda. En un intento por resolver el conflicto, la compañía propuso implementar etiquetas de autenticidad para distinguir los productos oficiales, estrategia ya aplicada en otras categorías. No obstante, según los medios, la empresa de Japón no consideró suficiente esta medida y decidió retirar sus productos directos de la plataforma. A pesar de ello, algunos listados continuaron apareciendo a través de terceros, marcando una transición de la venta directa a la intermediada. Ambas empresas han desmentido públicamente la existencia de una pelea. Nintendo negó los hechos afirmando que no revela detalles de sus negociaciones comerciales, mientras que Amazon calificó los reportes como inexactos y reafirmó su compromiso con ofrecer productos. No obstante, la ausencia de Switch 2 en EE. UU. persiste, a pesar de que la consola sí se encuentra disponible en otras regiones como Canadá y Reino Unido. Vía: NE Nota del autor: Con razón muchos juegos desaparecieron de la tienda. Pero al menos ya se solucionó el problema, aunque ellos dicen que no hubo disputa.