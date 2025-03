Productor de Bleach Rebirth of Souls nos habla a fondo del juego

Como muchos ya sabrán este año uno de los juegos de anime más grandes por parte de Bandai Namco será Bleach Rebirth of Souls, el cual será el regreso de tan icónica franquicia que tuvo su punto más grande popularidad en las primera década de los años 2000 junto a otras promesas jóvenes como One Piece y Naruto. Y ahora, que se ha lanzado la serie secuela, era evidente que debían darle un impulso para llegar al mayor público posible.

Como ya no falta mucho tiempo para que el juego sea lanzado, hemos podido tener contacto directo con sus creadores, en concreto con el productor, Katsuaki Tsuzuki, quien ya ha estado a cargo de otros productos muy queridos como One Piece Odyssey o Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, esto con el objetivo de que nos responda algunas dudas. Y obviamente, les traemos nuestra breve entrevista en relación a lo que veremos sobre la nueva aventura de Ichigo Kurosaki y sus amigos.

Aquí lo puedes checar:

Atomix: ¿Cómo decidieron darle a Bleach una nueva oportunidad en los videojuegos tras años de ausencia?

Katsuaki Tsuzuki: Siempre he sido consciente de la popularidad mundial de BLEACH y buscaba la oportunidad perfecta. Las apasionadas peticiones de los fans de toda la vida, combinadas con la emoción del 20.º aniversario de la serie, nos inspiraron a crear un juego de BLEACH con la última tecnología. Así nació este proyecto.

Atomix ¿Cuál es la mecánica principal de esta entrega? Porque ya existen varios juegos de lucha de Bleach.

Katsuaki Tsuzuki: Sabemos que BLEACH cuenta con una base de fans global dedicada, y nos hemos inspirado en títulos anteriores para desarrollar BLEACH Rebirth of Souls. Uno de los principales atractivos de BLEACH reside en la intensidad y el alto riesgo de sus batallas: un solo golpe puede determinar la victoria, las transformaciones desbloquean nuevos poderes y los dramáticos cambios pueden cambiar el curso de la historia. Para capturar esa emoción, hemos diseñado un sistema de combate que refleja estos elementos. El estilo de lucha con Zanpakuto, que representa el alma de cada personaje, es una parte clave de la experiencia. Cada personaje tiene fortalezas distintivas, ya sea en ataques a larga distancia o en combate cuerpo a cuerpo. El exclusivo Sistema de Reversión del juego permite un manejo de espadas estratégico y dinámico, lo que hace que las batallas se sientan auténticas y atractivas.

Atomix: ¿Participarán en el juego todos los actores de voz japoneses originales del anime?

Katsuaki Tsuzuki: Sí, el juego cuenta con voces en inglés y japonés, y los actores de voz originales del anime regresan para el proyecto.

Atomix: ¿Hay planes para lanzar expansiones en el futuro que cubran toda la historia?

Katsuaki Tsuzuki: Nos centramos en ofrecer una experiencia emocionante centrada en los personajes, ya que creemos que es lo que más valoran los jugadores en un juego de acción y lucha. Aunque no podemos confirmar expansiones, nos comprometemos a garantizar que los jugadores disfruten plenamente de los personajes disponibles y sus estilos de lucha únicos.

Con todo esto nos queda claro que Bleach Rebirth of Souls será una entrega que promete traer la nostalgia de esta franquicia que se sigue expandiendo a nuevos usuarios, y que a día de hoy pueden conocer su historia a través de los servicios de streaming o simplemente comprando el manga en formato de libro digital. Por lo que ya estaremos contándoles más del nuevo título pocos días antes de su lanzamiento al mercado general.

Recuerda que el juego se lanza el 21 de marzo para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Bandai Namco