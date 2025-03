Rise of The Ronin tiene un debut decepcionante en PC

Estamos ante una época en la que las exclusivas de PlayStation ya no permanecen de manera permanente en consolas, pues cada lanzamiento principal ha llegado también a PC, esto desde Horizon Zero Dawn hasta el más reciente, Rise of The Ronin, el cual fue creado por parte de Koei Tecmo para Sony. Y hablando justamente de este último juego, se ha dado a conocer cómo ha sido su debut en Steam, el cual no ha sido el mejor de todos.

A pocas horas de su lanzamiento, el título no logró superar los 11,000 jugadores simultáneos en la plataforma de Valve, una cifra modesta para un estreno de este calibre. Además, las primeras reseñas de los usuarios han sido en su mayoría negativas, lo que ha generado preocupación entre la comunidad.

Uno de los principales motivos de las críticas es el rendimiento técnico. Según los jugadores, Rise of the Ronin presenta problemas de bajones de FPS, tirones y falta de optimización, incluso en hardware de alto rendimiento. Usuarios han expresado su frustración en las reseñas, señalando que el juego debería haber recibido más trabajo antes de su lanzamiento. Hasta el momento, de 556 reseñas registradas, solo 235 son positivas, mientras que 321 son negativas.

Algunos jugadores han intentado encontrar soluciones temporales para mejorar la experiencia, recomendando limitar el framerate a 60 FPS y desactivar los reflejos de trazado de rayos (RT). Sin embargo, muchos consideran que esto no debería ser necesario en un título de gran presupuesto. Comparaciones con Nioh 2 han surgido, con usuarios argumentando que el juego anterior de Koei Tecmo tuvo un mejor desempeño en PC a pesar de contar con gráficos similares.

A pesar de las críticas, algunos jugadores han destacado que la jugabilidad es entretenida y que el núcleo del juego tiene potencial. No obstante, el consenso general es que el port para PC necesita parches urgentes para mejorar su estabilidad. La expectativa ahora recae en la respuesta de los desarrolladores, quienes podrían lanzar actualizaciones para corregir estos problemas en las próximas semanas.

Recuerda que ya puedes comprarlo en PS5 y PC.

Vía: IE