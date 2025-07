Aseguran que las fotos del supuesto Tsuru 2026 son falsas

En estos últimos días el internet ha estado alterado por algunas fotos que se lanzaron en relación al modelo de Tsuru en su edición 2026, y es que muchos usuarios le tienen nostalgia al mismo debido a que se trata de un tipo de automóvil muy querido en décadas pasadas. Con esto en mente, muchos empezaron a soñar con adquirirlo en cuanto se lanzara, pero hubo un problema de por medio, ya que la máquina de traslado nunca va a llegar al mercado, al menos eso se sabe hasta ahora.

Las recientes imágenes que circulan en redes sociales no son reales. Fueron generadas con inteligencia artificial y no tienen ningún respaldo oficial por parte de Nissan. Aunque han llamado la atención por su diseño moderno, al analizarlas con detenimiento se revelan detalles imprecisos: logos mal formados, proporciones incoherentes y un estilo visual que no concuerda con el lenguaje de diseño actual de la marca.

Las imágenes muestran un sedán con líneas duras y detalles que recuerdan más a modelos como el MG5 que a cualquier auto de Nissan. A pesar del intento por evocar al clásico Tsuru con este concepto futurista, no hay intención real de revivir el modelo. Actualmente, el V-Drive cubre el segmento de entrada con mejores niveles de seguridad y tecnología, alineado con las exigencias del mercado actual.

El auto fue descontinuado en 2017, año en el que México fue el último país en fabricarlo. Aunque su fiabilidad mecánica lo convirtió en un favorito por más de 30 años, su falta de equipamiento de seguridad fue duramente criticada. Latin NCAP lo calificó como uno de los autos más peligrosos de América Latina, señalando más de 4,000 muertes relacionadas con el modelo entre 2007 y 2012. El modelo no cumplía con las normativas de seguridad mínimas exigidas a partir de 2016.

En total, se vendieron más de 2.4 millones de unidades del mismo en México, donde fue taxi, patrulla, transporte familiar y más. Pero su legado ya quedó marcado y cerrado. Las imágenes del supuesto “Tsuru 2026” no son filtraciones ni proyectos en desarrollo, sino meras fabricaciones sin base real. En un mercado donde la seguridad y la sostenibilidad son prioridad, no hay espacio para el regreso del querido sedán.

Vía: XTK

Nota del autor: Recuerdo haber viajado en uno de esos a finales de los 90’s e inicios de los 2000. Pero después vi pocos de ellos a pesar de que duró hasta 2017.