Xbox promete no cancelar más juegos

Los recientes despidos de Xbox ponen a la compañía en una situación complicada. Everwild, Perfect Dark, un MMO de ZeniMax Online y la serie de Forza Motorsport han sido cancelados. De esta forma, nada descarta que lo mismo suceda con algunos de los proyectos en desarrollo actualmente. De esta forma, Xbox ha decidido calmar a todos los preocupados, y asegurar que no tienen pensado ponerle fin a más proyectos, al menos por el momento.

Como parte de la carta de malas noticias que recibieron los empleados de Xbox a principios de semana, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, señaló que hay 40 proyectos actualmente en desarrollo dentro de la compañía. Junto a esto, fuentes cercanas a Variety han señalado que Microsoft Gaming no tiene pensado cancelar los juegos que formaron parte de la pasada presentación de Xbox Games Showcase.

Esto significa que juegos como Clockwork Revolution, Call of Duty: Black Ops 7, Keeper, Indiana Jones and the Great Circle’s Order of the Giants, Grounded 2, y más proyectos sí llegarán a nuestras manos en un futuro. Sin embargo, ¿qué sucederá con los títulos que no vimos en el evento de junio? Notablemente, algunas de las colaboraciones que Xbox tiene con otros estudios no estuvieron presentes en la presentación, como OD de Kojima Productions, State of Decay 3, Contraband, Project Mara de Ninja Theory, The Elder Scrolls VI, y el siguiente título de Toys For Bob.

Recordemos que los despidos también han afectado a estudios third party, puesto que Xbox ha retirado el financiamiento de proyectos que tenían con Romero Games, el estudio fundado por John y Brenda Romero. De esta forma, nada descarta que algunos de estos proyectos adicionales lleguen a su fin dentro de los próximos meses.

Sin embargo, al menos hasta donde Xbox ha mencionado, la cancelación de juegos ha llegado a su fin. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el resto de los proyectos en desarrollo, y los desarrolladores, quienes probablemente temen por su trabajo. En temas relacionados, puedes conocer todos los estudios afectados y juegos cancelados de Xbox aquí. De igual forma, la serie de Forza Motorsport ha llegado a su fin.

Nota del Autor:

Nada nos garantiza que mañana se lleve a cabo otra cancelación. Incluso si esto no sucede inmediatamente, Xbox ha sentado las bases para que en un futuro veamos más cierres de estudios, como es el caso de Turn 10 Studios, y no me sorprendería si el equipo de Fable tiene miedo de lo que vaya a suceder con ellos en un futuro.

Vía: IGN