Dragon Ball GT ha regresado a las conversaciones de los fans. Tras el final de Dragon Ball Diama, el cual por fin canonizó la transformación del Super Saiyajin Fase 4, y el reciente anuncio de los Funkos de este anime, los fans han vuelto a discutir algunos de los puntos más importantes de este anime, incluyendo la controversial transformación de Vegeta.

Para aquellos que no lo recuerdan, al final de Dragon Ball GT, Vegeta recibe la transformación de Super Saiyajin Fase 4 al obtener un poder especial por parte de Bulma. Esta decisión no solo fue controversial en su momento, sino que muchos fans siguen discutiendo si esto fue algo bueno para el personaje o no. Gracias a un video que nos muestra la primera vez que el Principio de los Saiyajins realiza esta transformación, los fans han expresado sus opiniones de diferentes formas:

“Vegeta con el Super Saiyan 4 es demasiado horrible”.

Vegeta going Super Saiyan 4 for the first time pic.twitter.com/gcU0NFsPK7 — Dragon Ball Daily (@DBZdaily_) May 4, 2025

“Esto fue inusual para Vegeta. Nunca buscaría ayuda externa para fortalecerse. En este caso, la máquina de Bulma. Uno de los errores de guion de GT”.

Muchos fans señalan que Vegeta no se merecía la transformación, y al final del día no hace algo especial en Dragon Ball GT. Ahora, con la canonización del Super Saiyajin Fase 4 gracias a Dragon Ball Daima, será interesante ver si Vegeta alguna vez alcanza esta transformación. Actualmente, Toyotaro sigue sin entregarnos el siguiente arco del manga de Dragon Ball Super, por lo que existe la posibilidad de que este poder juegue un papel en el futuro de esta obra.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Dragon Ball y la transformación del Super Saiyajin Fase 4. En temas relacionados, Akira Toriyama reveló quién es el Super Saiyajin más débil. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler del DLC de Daima en Dragon Ball Z: Kakarot.

Vía: Vandal