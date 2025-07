El Nintendo Switch 2 es una consola muy popular, pero también tiene un precio de admisión muy alto. Si bien muchos son capaces de pagar los $400 dólares que vale el hardware, los niños, especialmente, no pueden acceder a esta plataforma tan fácilmente. De esta forma, el presidente de la compañía japonesa ha revelado las alternativas que este público tiene.

Como parte de la reciente junta con inversionistas, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, fue cuestionado ante el precio del Switch 2, señalando que la consola puede ser muy cara para cierto público. De esta forma, el ejecutivo señaló que los fans tienen más de una forma de acercarse a Nintendo, puesto que la compañía se ha adentrado al mundo del cine y los parques de diversiones. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Creemos que el precio de Nintendo Switch 2 es apropiado para la experiencia que ofrece, y lo más importante es ofrecer experiencias de entretenimiento que demuestren el valor de los consumidores. Para alcanzar este objetivo, hemos incorporado varias características en Nintendo Switch 2. Es cierto que el Nintendo Switch 2 tiene un precio más alto que nuestros anteriores sistemas de juegos. Estamos creando varias oportunidades fuera de nuestros sistemas de juego para que los niños puedan conectar con los personajes de Nintendo y los mundos de juego; uno de los objetivos es que finalmente jueguen en nuestros sistemas de juego. Estamos monitoreando de cerca hasta qué punto el precio del sistema puede convertirse en una barrera”.

En estos momentos, Nintendo ya tiene presencia en el mundo cinematográfico, con películas como The Super Mario Bros. Movie y en un futuro la adaptación live action de The Legend of Zelda. Junto a esto, ya tienen parques de inversiones en Japón y Estados Unidos. Por si fuera poco, han creado su propio museo.

De esta forma, queda claro que Nintendo tiene una fuerte presencia en mercados que van más allá de los videojuegos, y es muy probable que continúen expandiendo su alcance, llevando sus experiencias a más personas. Sin embargo, muchos podrían argumentar que esto no es suficiente, y deberían bajar el precio de la consola. En temas relacionados, resurgen los rumores de un nuevo Nintendo Direct. De igual forma, desarrolladores third party atacan a Nintendo.

Nota del Autor:

Nintendo sí tiene más formas de disfrutar de sus propiedades en el mercado. Sin embargo, todos quieren la consola. Para la desgracia de aquellos que no pueden conseguir el hardware, su éxito también significa que no va a bajar de precio, y aspectos como las tarifas siempre crearán un sentimiento en donde parece que la consola podría costar más.

Vía: Nintendo