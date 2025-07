Demon Slayer: Castillo Infinito tendrá adaptación a novela

La esperada película sumará una adaptación en formato de novela ligera, que llegará a Japón el próximo 22 de julio. La autora Aya Yajima, conocida por sus anteriores novelas de la franquicia, estará a cargo del libro, que contará con 240 páginas y cuatro ilustraciones a color, además del guión de Hikaru Kondo de Ufotable.

La historia continúa justo cuando Muzan Kibutsuji irrumpe en la finca Ubuyashiki, sede del Cuerpo de Cazadores de Demonios. Tanjiro y los Hashira intentan proteger a su maestro, pero son arrastrados al Castillo Infinito, dominio del enemigo, donde se desata la batalla final entre humanos y demonios.

La película, que se estrenará en Japón el 18 de julio, presentó recientemente su primer tráiler oficial y una imagen promocional. El avance se volvió viral al alcanzar más de 40 millones de vistas en solo 24 horas. Y su estreno en México será el 11 de septiembre con posible doblaje.

Aya Yajima ya escribió tres novelas anteriores basadas en Demon Slayer: The Flower of Happiness, One-Winged Butterfly y Signs from the Wind, centradas en Tanjiro, Zenitsu, Shinobu, Kanae y Sanemi. Todas fueron publicadas originalmente en Japón entre 2019 y 2020, y traducidas al inglés por VIZ Media en 2022.

Vía: AC

Nota del autor: Se ve que tratarán de explotar esta película hasta el máximo. Esto se nota más cuando en agosto igual sale el nuevo videojuego.