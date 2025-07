Death Stranding 2: On the Beach fue uno de los lanzamientos más importantes del pasado mes de junio. Muchos querían saber qué tal le iría en ventas al nuevo trabajo de Kojima Productions, especialmente considerando que la primera entrega tuvo una recepción mixta por parte del público en general. Afortunadamente, el título ha empezado con el pie derecho, puesto que ha vendido casi 1.5 millones de unidades en solo unos días.

De acuerdo con Ampere, un grupo de analistas, Death Stranding 2: On the Beach logró vender 1.4 millones de unidades a finales del pasado mes de junio. Recordemos que la nueva exclusiva del PlayStation 5 estuvo disponible el 26 de junio. Esto significa que el título logró este hito en ventas en menos de una semana, lo cual pinta un futuro positivo para el trabajo dirigido por Hideo Kojima.

Ampere también ha señalado que el título tuvo un inicio lento en ventas físicas, especialmente en Europa, pero las ventas digitales tuvieron un mejor desempeño. Si bien vender 1.4 millones de unidades en una semana puede ser algo lento en comparación con otras exclusivas de PlayStation 5, Death Stranding es una serie que constantemente vende. Por ejemplo, la primera entrega actualmente cuenta con 20 millones de unidades.

De esta forma, se espera que Death Stranding 2: On the Beach siga vendiendo con el paso del tiempo, y con este inicio positivo, es muy probable que Kojima Productions esté más que contento con el desempeño del título. Claro, aún falta por conocer números oficiales, pero es muy probable que no esta información no esté tan alejada de lo que Ampere ha revelado.

Lo interesante será ver cuándo es que Death Stranding 2: On the Beach llegará a PC y Xbox Series X|S, aumentado sus ventas de forma sustancial. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, Nintendo participó en la producción de esta secuela.

Nota del Autor:

Death Stranding 2: On the Beach merece este éxito. El primer título hizo el trabajo pesado para demostrarle a la gente qué tipo de experiencia había creado Kojima, y ahora la secuela es aceptada de forma casi inmediata por el público en general, lo cual también significa que más personas estarán dispuestas a comprar este juego.

Vía: The Game Business