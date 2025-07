Resurge rumor del Nintendo Direct de julio

El pasado mes de junio se llevó a cabo un Nintendo Direct, pero no fue el que muchos esperaban. En lugar de una presentación enfocada al futuro de la compañía, tuvimos un extenso vistazo a Donkey Kong Bananza. Sin embargo, un nuevo rumor ha señalado que en julio tendremos uno de estos eventos, el cual sí nos mostrará que llegará al Switch 2 en los próximos meses.

Recientemente, múltiples usuarios de ResetEra se quejaron ante la falta de un Nintendo Direct en forma durante el pasado mes de junio, con un usuario señalado que si no hay anuncios para el Switch 2 está dispuesto a devolver la consola. Aquí fue cuando John Harker, un insider que usualmente comparte información de Ubisoft, señaló que pronto tendríamos más información sobre el siguiente Nintendo Direct.

Si bien Harker no mencionó cuándo se llevará a cabo esta presentación, muchos usuarios han tomado su comentario como un rayo de esperanza. Recordemos que desde hace varias semanas ha circulado un rumor en donde se señala que un nuevo Nintendo Direct se llevaría a cabo en julio, el cual nos dará un vistazo a lo que llegaría al Switch 2 durante los siguientes meses, confirmando la fecha de lanzamiento de títulos como Metroid Prime 4: Beyond.

Usualmente, en junio se lleva a cabo un Nintendo Direct a gran escala, en donde se llevan a cabo grandes revelaciones. Sin embargo, este año fue diferente, puesto que el lanzamiento del Switch 2 seguramente obligó a la Gran N a cambiar su estrategia de comunicación. Solo nos queda esperar para ver si en julio se lleva a cabo una de estas presentaciones o no. En temas relacionados, Nintendo defiende el precio del Switch 2. De igual forma, desarrolladores third party atacan a la nueva consola.

Nota del Autor:

Un Nintendo Direct siempre es interesante. No solo la oferta first party es atractiva, sino que los desarrolladores third party siempre utilizan este espacio para dar anuncios muy interesantes. De esta forma, estoy emocionado por la siguiente presentación de la Gran N, sin importar cuándo suceda.

Vía: Nintenderos