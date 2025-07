Xbox admite que Game Pass no es rentable

Por años, múltiples analistas y el público en general han señalado que Xbox Game Pass no es sustentable. Por su parte, la división de Microsoft siempre ha mencionado lo contrario, con cada trimestre registrando un aumento en sus ingresos. Sin embargo, esto ha cambiado, puesto que Xbox ha revelado un detalle muy importante que deja en claro que Game Pass les está costando mucho dinero.

Recientemente, Chris Dring, fundador de The Game Business, compartió su análisis de Game Pass, en donde agregó una pieza de información clave que consiguió directamente de Xbox. Aquí menciona que la división de Microsoft no toma en consideración la producción de sus juegos first party, solo los costos de obtener juegos de third party en el servicio, así como el marketing y el mantenimiento del funcionamiento de Game Pass. Esto fue lo que comentó:

“Pedí una aclaración sobre la afirmación de que ‘Game Pass es rentable’ y me dijeron que no se incluyen los costes propios. Así que los costes asociados al negocio de Game Pass son las comisiones pagadas a terceros, el marketing, los costos del servicio… y, desde esa perspectiva, es rentable. Lo que no tienen en cuenta es la pérdida de ingresos que los estudios propios de Xbox están experimentando como resultado del servicio. Me imagino que si los estudios propios recibieran una compensación similar, esa rentabilidad podría no ser correcta”.

I asked for clarification on the “Game Pass is profitable” claim, and was told no first-party costs are included. — Christopher Dring (@Chris_Dring) July 6, 2025

Una vez que tomamos en consideración el desarrollo de juegos como Avowed, Starfield, Halo Infinite y otras producciones de los Xbox Game Studios, entonces Game Pass empieza a perder dinero, y todas las ganancias que se hubieran generado en un modelo premium tradicional son dejadas de lado, puesto que pocos son los jugadores que compraron títulos a precios completos en el Xbox Series X|S.

Si bien es cierto que hay títulos que se benefician de Game Pass, como lo hubieran sido South of Midnight o Grounded, hay otros que hubieran sido un éxito en ventas tradicionales, como Indiana Jones and the Great Circle o Halo Infinite. Esto también explicaría la nueva dirección que ha tomado Xbox al momento de llevar sus juegos a PlayStation 5, en donde el público está dispuesto a pagar $40 o $70 dólares por un juego, lo cual hace que recuperen parte de sus costos de producción.

Por el momento no hay más información por parte de Xbox, y es probable que Phil Spencer u otro directivo nunca mencione abiertamente esto. En temas relacionados, fundador de Arkane Studios ataca a Xbox Game Pass. De igual forma, Xbox promete no cancelar más juegos.

Nota del Autor:

Ahora todo tiene sentido. Cuando Xbox deja de lado los millones de dólares que cuesta hacer un juego, entonces Game Pass suena como una mina de oro para ellos, puesto que solo necesitan cubrir la publicidad y los pagos a terceros. Sin embargo, cuando consideramos lo que cuesta un juego de ellos, entonces las cosas ya no son tan simples.

Vía: Chris Dring