Monolith Soft revela cuál será su siguiente juego

Han pasado un par de años desde el lanzamiento de Xenoblade Chronicles 3, y si bien Xenoblade Chronicles X Definitive Edition ha mantenido a los fans de Monolith Soft entretenidos, muchos quieren saber cuál será el siguiente paso para el estudio. Si bien los detalles son escasos, por fin sabemos en qué ha estado trabajando este equipo.

Recientemente, Monolith Soft Tokyo llevó a cabo una serie de contrataciones, en donde se reveló que el equipo está trabajando en RPG a gran escala para el Nintendo Switch 2. Lamentablemente, por el momento no hay más detalles sobre este proyecto, aunque algunos rumores han señalado que el estudio estaría detrás de una secuela de Xenoblade Chronicles X, aunque por el momento no hay información específica.

Considerando que durante la generación pasada el estudio no solo ayudó con el desarrollo de juegos como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, sino que también desarrolló Xenoblade Chronicles 2 y 3, así como las remasterizaciones de Xenoblade Chronicles y Xenoblade Chronicles X, los fans están más que emocionados por el siguiente trabajo de este talentoso equipo.

Más que volver a los mundos que han creado, muchos quieren saber qué es lo que puede hacer Monolith Soft con el Switch 2. La nueva consola de Nintendo es más poderosa, por lo que el equipo es capaz de crear un mundo de gran tamaño con una espectacular atención al detalle. Sin embargo, también podríamos ver algo más apegado a lo visto en los últimos años, pero que tenga un proceso de desarrollo más fácil y rápido.

Por el momento, solo nos queda esperar. Lo único que está claro, es que Monolith Soft ya está trabajando en un RPG a gran escala para el Switch 2, algo que los fans del estudio y el género no se podrán dar el lujo de ignorar. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. De igual forma, este juego tiene un modo de 60fps.

Nota del Autor:

Cualquier cosa que haga Monolith Soft será espectacular. Desde su compra por parte de Nintendo, el equipo ha logrado entregarnos grandes experiencias, y han tenido la libertad para crear todo lo que siempre han soñado, y ahora con un nuevo hardware no puedo esperar para ver qué es lo que tienen bajo la manga.

Vía: My Nintendo News