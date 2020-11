Mod de Breath of the Wild te regresa a un Hyrule pre-Calamidad

Hyrule Warriors: Age of Calamity está justo a la vuelta de la esquina, pero los fans de Zelda ya están tomando sus propias medidas para experimentar Hyrule como nunca antes. Esta próxima aventura ambientada en el universo de Breath of the Wild nos contará la historia de lo que pasó 100 años antes de los acontecimientos del juego principal, y todos sabemos exactamente cómo terminará.

Como era de esperarse, en Age of Calamity estaremos visitando locaciones ya conocidas de BOTW, excepto que ahora conoceremos cómo erán antes de que la Calamidad azotara Hyrule. Bueno, dicho lo anterior, un modder conocido como banan039 ha diseñado un mod que permite conocer las locaciones de Age of Calamity dentro de BOTW y acá lo puedes ver en acción:

El video nos muestra varios lugares totalmente restaurados, y aunque todavía hay muchas locaciones que necesitan ser añadidas, no deberemos esperar mucho tiempo para conocerlas de forma oficial con el lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Calamity el próximo 20 de noviembre.

Fuente: banan039