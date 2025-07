Sony asegura que su siguiente consola superará los límites

Parece broma, pero este año se cumple aniversario del lanzamiento de PS5 al mercado, consola que para algunos ha resultado en ser una decepción debido a la escasez de exclusivas por parte de Sony, y es que la última que se ha visto quitando a Death Stranding 2 de Kojima Productions ha sido Astro Bot de septiembre de 2024. Y a pesar de todos estos baches, la empresa se mira positiva hacia el futuro, y lo que representa dar el salto hacia la nueva generación.

La empresa ha reafirmado su compromiso al anunciar avances significativos en el desarrollo de su próxima consola. A través de una colaboración con AMD, la compañía trabaja en una nueva arquitectura que promete llevar los gráficos y la jugabilidad a niveles sin precedentes. Este esfuerzo conjunto se materializa en Project Amethyst, iniciativa enfocada en tecnologías impulsadas por aprendizaje automático que marcarán el rumbo de los videojuegos de próxima generación.

Jack Huynh, jefe de AMD, compartió un comunicado en el que destaca los logros alcanzados junto al arquitecto de hardware de PlayStation, Mark Cerny. Según Huynh, el proyecto se centra en dos pilares fundamentales: el diseño de una arquitectura optimizada para tareas de inteligencia artificial dentro de los juegos, y el desarrollo de redes neuronales avanzadas capaces de revolucionar los gráficos en tiempo real.

Además de proyectar mejoras para futuras consolas, Project Amethyst ya ha comenzado a dar resultados tangibles. Tecnologías como Super Resolution en FSR 4 son prueba del progreso conjunto entre ambas compañías, y se anticipa que próximos avances como Frame Generation y Ray Regeneration, bajo la plataforma FSR Redstone, abrirán nuevas posibilidades visuales para los desarrolladores y jugadores.

“Esto no es una simple teoría, es una realidad que ya estamos co-diseñando”, subrayó Huynh. Con miras a un futuro brillante para la industria del videojuego, Sony y AMD aseguran que apenas están comenzando, y que lo mejor aún está por venir en cuanto a innovación gráfica y potencia de hardware. Se espera que PS6 salga a finales de 2027 o inicios de 2028.

Vía: 3DJ

Nota del autor: La nueva consola no provoca nada si los juegos no valen la pena. Tengo miedo de que Spider-Man 3 sea de lanzamiento y no se lance para PS5.