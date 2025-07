PlayStation aumenta el precio de sus juegos

Los juegos siguen aumentando de precio, y parece que no hay mucho que podamos hacer para detener esto. En esta ocasión, se ha revelado que los juegos digitales y el servicio de PlayStation Plus ahora es más caro en dos países, incluyendo uno de América Latina, en donde no se esperaba que esto sucediera.

Durante las últimas horas, múltiples usuarios han reportado un aumento de precio en los videojuegos digitales de la PlayStation Store en Brasil, algo que sorprendió a todos los usuarios de la consola de Sony, puesto que no hace mucho se mencionó que este incremento no iba a suceder en el territorio, o al menos no tan pronto. Esto fue lo que comentó PlayStation al respecto:

“Sony Interactive Entertainment ha actualizado los precios del contenido de PlayStation Store debido a las difíciles condiciones del mercado, incluyendo la fluctuación del tipo de cambio. Como resultado, Brasil ha experimentado un aumento en la oferta de juegos y contenido adicional de PlayStation Store. Las decisiones sobre precios varían según la región y se basan en el entorno económico actual”.

Aunque muchos usuarios han señalado que la moneda de Brasil no ha cambiado mucho en el 2025, los nuevos precios hacen que juegos first y third party ahora valgan más de $70 dólares, algo que no ha sido del agrado de muchos usuarios. Esto no termina aquí, puesto que también se ha reportado un aumento de precio, tanto en juegos digitales como en PlayStation Plus, en Turquía.

Pese a que no hay un comunicado oficial para los aumentos de Turquía, usuarios han señalado que la suscripción de PlayStation Plus ha incrementado en un 55%, mientras que los juegos first y third party ahora valen lo equivalente a $88 dólares, algo que tampoco ha sido del agrado de sus jugadores, quienes han señalado que están considerando cambiarse a una PC.

Por el momento, estos incrementos solo afectan a Brasil y Turquía. Sin embargo, no se descarta que algo similar suceda en el resto del mundo en los próximos días. Hideaki Nishino, CEO de Sony Interactive Entertainment, ha dejado en claro que planea “maximizar la rentabilidad” tras notar que los suscriptores eligen cada vez los niveles Premium y Extra, los cuales representan aproximadamente el 38% del total de suscriptores de PS Plus. En temas relacionados, estos son los nuevos juegos para PS Plus. De igual forma, ya puedes jugar los títulos de PlayStation en Xbox.

Nota del Autor:

Queda claro que las compañías seguirán buscando la forma de aumentar el precio de sus juegos y servicios. Lo alarmante es que la transición entre los $70 y $80 dólares parece que será más rápida en comparación con lo que vimos a principios de esta generación, algo que a muchas personas no les ha gustado.

Vía: DualShockers