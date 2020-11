Dontnod Entertainment tiene seis juegos en desarrollo

Dontnod Entertainment, desarrolladores de Life is Strange, han estado muy ocupados este 2020 y parece que no bajarán el ritmo dentro de poco. Este año, el estudio francés lanzó Tell Me Why para PC y Xbox, y a próximamente lanzarán Twin Mirror, otra aventura narrativa. A pesar de esto, Dontnod sigue bastante ocupado con otros seis juegos en desarrollo.

Oskar Guilbert, CEO del estudio, platicó recientemente con VentureBeat, y esto fue lo que dijo:

“Nuestro estudio está creciendo, con seis juegos en desarrollo por ahora. Nuestros recientes lanzamientos han sido muy exitosos en cuanto a su recepción. Me siento muy orulloso.”

A principios de este año, Dontnod abrió un nuevo estudio en Montréal, encabezado por Luc Baghadoust y Michel Koch, productor ejecutivo y director creativo respectivamente. Este equipo se encuentra trabajando en una IP totalmente nuevo, y al igual que todos los demás proyectos del estudio, siguen siendo un misterio.

Fuente: VentureBeat