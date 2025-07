Nueva pista apunta al remake de Assassin’s Creed IV

La serie de Assassin’s Creed se encuentra en una situación complicada. Pese a que Shadows tuvo una recepción positiva, muchos fans consideran que la franquicia se ha estancado. Dentro de todo esto, desde hace tiempo ha circulado un rumor sobre un remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag, y si bien Ubisoft se ha mantenido en silencio, una nueva pista apunta a que este proyecto podría ser revelado antes de lo pensado.

Recientemente, un jugador tuvo la oportunidad de interactuar con Matt Ryan, quien dio voz a Edward Kenway en Assassin’s Creed IV: Black Flag, durante una convención, en donde reveló que apenas había acabado esta entrega. Para su sorpresa, el actor respondió con el siguiente mensaje:

Matt Ryan (Voice of Edward Kenway) Teases Black Flag Remaster via a fan interaction at a convention!

“Have you beat the game?… well you may have to beat it again 😉”

“There’s a reason I say that but I can’t say anything…”@TheHiddenOneAC @TheRealZephryss pic.twitter.com/vg6RghgcE7

— YT.com/Super DropKick (@SuperDropKick17) June 29, 2025