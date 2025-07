La película de Street Fighter se posiciona para ser una de las producciones más ambiciosas cuando hablamos de adaptaciones de videojuegos. De esta forma, se ha revelado que Curtis James Jackson III, más conocido como 50 Cent, se encargará de darle vida a Balrog en esta esperada cinta.

Por medio de sus redes sociales, 50 Cent confirmó que se encargará de darle vida a Balrog en la película live action de Street Fighter. De esta forma, el cantante se suma a Callina Liang, quien le dará vida a Chun-Li, Jason Momoa, responsable de Blanka, y muchos actores de renombre más que formarán parte de esta cinta. Esto fue lo que comentó Jackson III al respecto:

No Days off, Let’s work all roads lead to Shreveport 💣Boom💨 • https://t.co/WtNREs32V0 pic.twitter.com/Wkw6SrQhzS

— 50cent (@50cent) June 24, 2025